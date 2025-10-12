Suzana Mančić priznala što misli o svom zetu: Od njezine je kćeri stariji 23 godine

Bivša loto djevojka Suzana Mančić (68) je za srpski Magazin IN u društvu voditeljice Sanje Marinković govorila o vjenčanju svoje kćeri Teodore Kunić (31), a pored toga je rekla i što misli o kćerinom novopečenom suprugu, odnosno svom zetu brigadnom generalu Miroslavu Talijanu.

Suzana Mančić je zeta opisala kao solidnog čovjeka, a za spomenuti medij je rekla sljedeće:

"Upoznala sam zeta prije godinu dana i ostavio je na mene jako solidan dojam. Moj otac je uvijek govorio ako kupuješ namještaj, mora biti solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procijenila kao jednog solidnog čovjeka."

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Što se tiče vjenčanja, iako je Teodorina prvotna želja bila intimna ceremonija pod vedrim nebom, vrijeme pomrsilo je planove. No, kako to obično biva, rezervni plan pokazao se jednako spektakularnim.

Sreću su pronašli u prekrasnom ambijentu na Fruškoj gori.

Tko je general koji je osvojio srce kćeri Suzane Mančić?

Novi zet obitelji Mančić Miroslav Talijan je brigadni general vojske, a od kćeri Suzane Mančić stariji je 23 godine. General Talijan iza sebe ima dva braka te ima petero djece. Medijima nije promakao ni podatak da je prije Teodore bio u braku s kćeri umirovljenog generala Nebojše Pavkovića.

Ovo nije bio prvi put da je Suzanina kći Teodora Kunić stala pred oltar. Javnosti je poznata njezina prijašnja tajna udaja u Las Vegasu za 20 godina starijeg američkog milijunaša.

Za taj brak ni sama Suzana u početku nije znala, a kao razlog kraha braka navedene su nepremostive razlike u karakteru.

Foto: Tomislav Miletic/pixsell

Pričalo se i da će bivša loto djevojka postati baka...

Podsjetimo da su se srpski mediji nedavno mahom raspisali o tome da Teodora čeka svoje prvo dijete. Time bi Suzana Mančić postala baka, a nakon što smo kontaktirali samu Suzanu, rekla nam je da su spekulacije neistinite.

Više o tome pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Koja je razlika između kestena i maruna? Doznali smo na tradicionalnoj jesenskoj manifestaciji