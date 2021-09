Znanstvenica i profesorica s PMF-a Vlatka Zoldoš (53) reagirala je na kritike koje je dobio njen suprug Gordan Lauc zbog njene fotografije koju je podijelio na svom Facebooku.

Naime, on je objavio sliku s ljetovanja u Dubrovniku na kojoj Vlatka pozira sjedeći za stolom u jednom restoranu odjevena u haljinu s vrlo dubokim dekolteom.

"Kaže Vlatka da ne valja ova fotografija, jer joj se vide bore oko očiju… Vidi li netko bore? Ja sam jedva uočio i oči…", napisao je Gordan u opisu objave, a neki pratitelji su ga iskritizirali te su mu poručili da je taj komentar neumjesan i seksistički.

Vlatka se na to osvrnila na svom Instagramu. Poručila je svima da je njeno tijelo njen hram te da nema ništa loše u tome što ga voli i poštuje.

"Ne vidim zašto bi bilo koji dio tijela ili nago tijelo bilo sramno. Lijepo tijelo se uvijek povezuje sa seksualnošću i mislim da tu nastaje problem jer se mnogi ljudi ne nose dobro sa svojom seksualnošću. Iskreno, jako me začudila reakcija ljudi nakon objave mojih fotografija na Gordanovu Facebook profilu.

'Treba voljeti svoje tijelo'

Prozvali su ga seksistom, šovinistom, a mene ženom sa stockholmskim sindromom. Najednom smo se našli u svijetu gdje moramo biti supertolerantni za sve vrste biološki besmislenih, neprirodnih odnosa protiv kojih osobno nemam apsolutno ništa jer pozdravljam ljubav u svakom obliku, a s druge strane muž ne smije reći da mu je tijelo njegove partnerice lijepo i seksi. Moje tijelo je moj hram.

Voljeti i poštovati svoje tijelo, biti njime ponosan, nije ništa loše. Štoviše, zdrav duh u zdravom tijelu i zdravo tijelo u zdravom duhu. Njegovati svoje tijelo, raditi s njime, održavati ga u formi vodi nas zdravom starenju. Naše tijelo je poput automobila koji nas vozi kroz život, pa ga trebamo čuvati da što duže dobro radi. Razlika je jedino u tome što automobil možemo zamijeniti, kupiti novi, a tijelo imamo samo jedno", napisala je Vlatka.

Gordan se također opet oglasio na svom Facebooku. Ovoga puta podijelio je Vlatkinu fotografiju na kojoj pozira u bikiniju, a snimljena je s leđa.

"Vlatka sutra slavi svoj 50+ rođendan. Kada netko u tim godinama ima ovakvo tijelo, ima pravo na njega biti ponosan i pokazivati ga s ponosom ako to želi. Svatko od nas ima pravo na slobodu življenja ako time ne ugrožava druge, a pokazivanje svog tijela na društvenoj mreži ne spada u kategoriju ugroze drugih. Njezin FB profil je samo za prijatelje, no na Instagramu možete vidjeti puno predivnih fotografija https://www.instagram.com/zoldosvlatka/.

Ona je i uspješna znanstvenica

Na neke od njih je i njezin osobni fotograf dosta ponosan. Da ja imam isklesano tijelo kao Vlatka i ja bih se stalno pokazivao, no kako je moja samokontrola u blizini hrane iznimno loša, te imam podosta kilograma viška, to nije slučaj. Za one koji ne znaju, Vlatka je sveučilišna profesorica, vrlo uspješna znanstvenica koja vodi jednu od najvećih istraživačkih grupa u Hrvatskoj, a i međunarodno je prepoznata i priznata u vrlo konkurentnom području epigenetike. Mislim da je znanstvenike u Hrvatskoj koji imaju više međunarodnih znanstvenih projekta od nje moguće nabrojati na prste jedne ruke.

Brižna je majka, redovito (i jako dobro) kuha djeci, a drži i sva četiri kuta kuće pod kontrolom (ja sam klasični Balkanac koji za sve kućne poslove očekuje pismenu molbu, detaljne upute s dodatnim pojašnjenjima i posebnu plaketu za uspješno odrađen posao, tako da baš i nisam od neke koristi za po kući). To su samo neke njezine kvalitete i svi koji poznaju Vlatku potvrdit će da je omiljena u društvu zbog svog vedrog duha i toga što se osjeća zadovoljna sama sa sobom. Vlatka je izvan uobičajenog i takva je oduvijek bila, zato ju poštujem i volim.

Vlatkin izgled rezultat je velikog truda i rada na sebi, životnog stila, te odricanja koje treba poštovati. Vlatka je najbolji dokaz kako broj Zemljinih obilazaka oko Sunca koje je netko proživio nije previše relevantna brojka za to kako taj netko izgleda i izvana i iznutra. Biološka dob je nešto sasvim drugo od kronološke, a Vlatka je prema testu koji mjeri biološku dob (GlycanAge) 25 godina mlađa od svoje kronološke dobi. Mladost je sama po sebi lijepa, no održati ljepotu i zdravlje u pedesetima uspijeva malo žena i muškaraca", istaknuo je Gordan.