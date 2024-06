Samantu Knežević gledatelji su upoznali kroz tri sezone showa ''Ljubav je na selu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. Iako u emisiji kroz tri sezone nije pronašla ljubav svog života, pronašla je dobrog prijatelja Damira Topleka. Nažalost, njihovo prijateljstvo je sada privedeno kraju.

Nakon što je Damir za RTL.hr. rekao da sa Samantom više nije prijatelj jer su previše različiti, Samanta je sada za RTL.hr. rekla svoju stranu priče.

"Vidjela sam da on u intervjuu spominje kako se nadao da ću se ja njemu ispričati, ali ako se itko treba ispričati za išta to bi bio samo on", rekla je Samanta i ddoala:

"No, on je previše zaglibio u egoizam, nema tu više pomoći oko našeg odnosa, niti ga više želim u svom životu... Pomladila sam se jedno deset godina otkad ga nema za ovo kratko vrijeme. Njemu želim svu sreću... Bilo je i puno lijepih uspomena s njim, ali što je tu je tako je - valjda moralo biti. On neka nastavi tako živjeti kako živi, a ja ću sreću sigurno pronaći s puno boljom osobom", komentirala je.

I dalje je slobodna

Što se tiče drugih poznanstava koje je stekla u emisiji "Ljubav je na selu", Samanta je otkrila da je ostala u odličnim odnosim s Irenom Slopšek te da se ponekad čuju. Govorila je i o daljnjim planovima, pa je naglasila da za ljeto planira otići na more, a ljubav svog života i dalje nije pronašla te je, kako kaže, slobodna.

"Jednostavno puno mora, odmaranje duše i radeći kreativne stvari sto više, snimati za svoj YouTube kanal i TikTok. Opuštanje na maksimalno, a bitno je i usavršavati se da postanem što bolja verzija sebe. Za ljubav sam uvijek otvorena, romantična sam osoba i nadam se da ću upoznati nekoga dostojnog moga vremena. Osobu s kojom jednostavno imaš taj neki mir u duši", zaključila je Samanta.

Podsjetimo da je Damir Toplek u intervjuu za RTL.hr rekao što je u njihovom prijateljstvu bila kap koja je prelila čašu.

''Iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, i nakon jedne, po meni ishitrene poruke, nažalost - nisam mogao prijeći preko nje. Ona je sigurno nije shvatila tako ozbiljno, ali ja jesam. Mislio sam, u redu, malo je pretjerala, ispričat će se i bit će sve po starom, ali nažalost nije, tako da je sve ostalo na tome. No, život ide dalje", rekao je Damir, a sa Samantom se više ne prati ni na društvenim mrežama.

