U utorak, 25. lipnja, održana je druga od tri večeri 16. izdanja INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu, a među ostalim pjevačima nastupila je i Beth Ditto, članica sastava Gossip - i to zaražena koronom.

Prije samog početka nastupa, pjevačica se obratila publici te rekla kako boluje od Covida-19.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako želite otići s koncerta, razumjet ću", poručila je publici na engleskom, a zatim i na hrvatskom, što je oduševilo sve prisutne.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Beth Ditto

Na događaju je također bila prisutna i pjevačica Ida Prester, koja je potom nastup komentirala na svom Facebook profilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kakva lekcija o profesionalizmu - drama u četiri čina. Beth Ditto, pjevačica benda Gossip, izašla je sinoć na pozornicu INmusica ozbiljno bolesna, s temperaturom i bez glasa. 90 posto frontmena bi bez razmišljanja sve otkazalo. I to je skroz legitimno. Realno, pola tonova nije mogla otpjevati i koncert je s tehničke strane bio kaos. Ali Beth se zainatila. ‘Ljudi su putovali zbog mene, show must go on.’ I bio je show", napisala je, pa se osvrnula na sami nastup:

"Sve nas je pomela njena energija, volja i ogromno poštovanje prema publici. Skakala je, plesala bosa na kiši, a za kulminaciju je izvukla našeg Filipa na stage. Kako je pogodila kog treba! Dakle, spektakl. Fenomenalan provod i ludo inspirativna žena. Pravi punk! Ozdravi nam i da se vidimo brzo opet na 100%", zaključila je Ida.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tomislav Tomašević o INmusic Festivalu i ostalim temama