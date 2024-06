Druga večer INmusica: Kiša nije nikome smetala, a atmosfera je bila odlična

U utorak 25. lipnja je održana druga od tri večeri 16. izdanja INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu. Publiku su očarali Hozier, Paolo Nutini, Gossip, Sprints. Osim njih je na INmusicu zasvirala i holivudska legenda Keanu Reeves (59) sa svojim bendom Dogstar.

Koliko Keanu Reeves ima obožavatelja, dokazuje činjenica da su čitatelji Net.hr-a na Facebooku pisali kako bi ga došli slušati čak i da ne zna svirati i pjevati: "Kapa do poda, ljudino."

Dogstar

Bend Dogstar osnovan je početkom 90-ih kao projekt Keanua na bas gitari. Njihov osebujan grunge izričaj donio im je brojne pozitivne kritike i fanove diljem svijeta. Nakon objavljivanja dva albuma bend se razišao, no prošle su godine održali povratnički koncert.

Odličan koncert otvorili su pjesmom ''Save me'', a zagrebačka publika uživala je unatoč kiši. Keanu je široj publici poznat kao glumac koji je utjelovio uloge u trilogiji ''The Matrix'' i seriji filmova ''John Wick''. Nerijetko ga nazivaju dobrim duhom Hollywooda koji rado pomaže u humanitarne svrhe.

Foto: Pixsell

Hozier

Andrew John Hozier-Byrne, javnosti poznat kao Hozier, irski je glazbenik, pjevač i tekstopisac, a njegova glazba se oslanja na folk, soul i blues. Njegov debitantski singl "Take Me to Church" dospio je na drugo mjesto na Billboard Hot 100, dok je njegov istoimeni debitantski studijski album dobio multiplatinastu nakladu u nekoliko drugih zemalja. Hozieru je ovo prvi put da nastupa u Hrvatskoj.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Hozier

Paolo Nutini

Paolo Giovanni Nutini škotski je pjevač talijanskog porijekla. Očeva obitelj preselila se u Škotsku početkom dvadesetog stoljeća iz Toskane zadržavši tradiciju davanja talijanskih imena djeci, dok je Paolova majka rođena u Glasgowu.

Potpisao je ugovor s diskografskom kućom Atlantic Records nekoliko tjedana nakon osamnaestog rođendana, a prvi izdani album nazvan je "These Streets" na kojem su se našli singlovi "New Shoes", "Jenny Don't Be Hasty", "Rewind" i najuspješniji "Last Request", koji se popeo do petog mjesta britanskih glazbenih ljestvica. Album je ostvario četverostruku platinastu nakladu 11. lipnja 2010. godine.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL Paolo Giovanni Nutini

Gossip

Gossip je američki indie rock sastav osnovan u Searcyju, Arkansas. Veći dio njihove karijere bend su činili pjevačica Beth Ditto, multiinstrumentalist Brace Paine i bubnjarica Hannah Blilie. Nakon nekoliko objavljenih snimaka, bend se probio studijskim albumom iz 2006. "Standing in the Way of Control". Bend je svirao mješavinu post-punk revivala, indie rocka i dance-rocka.

Sprints

Irski bend Sprints je osnovan 2019. godine, a čine ga pjevačica i gitaristica Karla Chubb, gitarist Colm O'Reilly, bubnjar Jack Callan i basist Sam McCann. Njihovi sirovi, iskreni i duhoviti tekstovi koje je pisala Karla, prikazuju njezina prošla iskustva. Sprints su potpisali ugovor s kultnom njemačkom izdavačkom kućom "City Slang" i producirali svoj debitantski album, "Letter to Self" koji je objavljen u siječnju 2024. uz sve pohvale.

Foto: Profimedia Sprints

Inače, u srijedu 26. lipnja je zadnji, treći dan INmusica na zagrebačkom Jarunu, a tada će ondje nastupiti The Smashing Pumpkins, Röyksopp, Bombay Bicycle Club, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant.

