Glazbeni megaspektakl "Superstar" kreće već u subotu, 23. rujna od 20.15 sati na RTL-u. Cijele epizode šoua bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, i to 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Jedan od onih koji se proslavio kao pobjednik slovačko-češke verzije glazbenog showa Superstar jest Adam Pavlovčin, 27-godišnji slovački pjevač, tekstopisac, plesač i umjetnik.

JoomBoosova influencerica Nika Pavičić razgovarala je s Adamom u ekskluzivnom intervjuu koji je dostupan na Superstar Croatia YouTube kanalu.

U tom intervjuu, Adam je podijelio kako je pobjeda u ovom showu značila veliku promjenu u njegovom životu i otkrio je detalje sa seta snimanja.

"Moram biti iskren, nije bilo lako! Iskustvo je bilo divno, ali nimalo jednostavno. Na trenutke je bilo baš izazovno, ali sam uživao! Cijelo vrijeme je uz mene bio tim koji stoji iza showa i koji su mi pomagali u svakom trenutku, bez njih bi bilo mnogo teže. Jer, svi ti ljudi oko tebe zaista žele da uspiješ i to se baš osjeti", izjavio je.

Kao najteži trenutak sa snimanja, izdvojio je nastupe koji su se snimali uživo zbog pritiska koji je osječao u tom trenutku: "stalno se bojiš hoćeš li se osramotiti na javnoj televiziji ili ne... Ali kad bih ponovno birao, opet bih se izabrao natjecati", priznao je Adam, kojemu je pobjeda u showu 'otvorila mnoga vrata glazbenog svijeta'.

Iako ga mnogi na sceni u Češkoj i Slovačkoj znaju i pod njegovim pravim imenom, Adam, mnogo je poznatiji na glazbenoj sceni pod svojim umjetničkim imenom ADONXS.

"Ime sam smislio u Londonu dok sam pisao diplomski rad. Kako sam pisao rad na temu grčke mitologije, sjetio sam se imena ADONXS inspiriranog grčkim bogom Adonisom, bogom žita, smrti i ponovnog rođenja. A zašto baš to ime? Zapravo me inspirirao takozvani 'adonisov sindrom', što predstavlja sindrom nepoklapanja slike o vlastitom tijelu s poimanjem muškosti kako to vidi većinski dio društva. Ja se nikad nisam osjećao izrazito muževnim pa mi je ovo ime omogućilo da stvorim karakter koji će biti sve ono što želim. I tako bi Adam ostao iza pozornice, a ADONXS nastupao na pozornici", objasnio je te dodao kako bi mu bilo vrlo drago da jednog dana nastupi na Eurosongu.

Pozvao je sve koji razmišljaju o tome da se prijave na hrvatsku verziju Superstara da to učine što prije, jer im to može donijeti samo pozitivne stvari u život, kao i njemu samome!

'Superstar' od 23. rujna u 20.15 sati na RTL donosi najbolju televizijsku zabavu!

Glazbeni megaspektakl 'Superstar' moći ćete gledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo, i to bez reklama. Više doznajte na voyo.hr.