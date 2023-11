Od samog početka nastupa u emisiji 'Superstar', koju odsad možete pratiti i putem platforme Voyo, Dino Miklaužić je osvojio simpatije gledatelja i članova žirija, a istaknuto je kako je Severini upravo on postao najdraži kandidat, što nije skrivala izražavajući svoje oduševljenje.

Za svoj posljednji live nastup, Dino je odabrao klasični Oliverov hit 'Što to bješe ljubav', a hrabrost za izvođenje ovako kompleksne pjesme odmah je naišla na odobrenje publike.

Foto: RTL

Tonči Huljić, autor pjesme koja je obilježila karijeru pokojnog Dragojevića, nakon Dinovog nastupa, objasnio je kako je ta pjesma prvotno bila namijenjena Zdravku Čoliću, ali je završila kod Olivera jer ju je Tonči za njega "ukrao". Također, napomenuo je da je prvi put primijetio "dječački" trag u Dinovom glasu, ali unatoč tome, žiri se složio kako se Dino odlično snašao u izvođenju pjesme.

Izuzetno kompleksna izvedba, dobro mu je sjela, u ulogu se uspješno uživio, a samu emociju koju je prije nastupao istaknuo da bi volio prenijeti na gledatelje, Dino je komentirao u intervjuu za Net.hr po završetku nastupa.

"Na stageu sam se rasplakao, ali bez suza. Smatram da sam uspio i nadam se da će mi prenošenje emocija na druge i dalje uspješno polaziti za rukom", istaknuo je ambiciozni Dino, pa najavio da se već vidi u finalu emisije 'Superstar': "Umišljeno i sebično, ali vidim se!"

Foto: RTL Dino Miklaužić

Manje je poznato da je Dino već ranije sudjelovao u RTL-ovoj uspješnici "Zvjezdice", gdje je još kao desetogodišnji dječak odnio pobjedu izvođenjem Massimova hita "Stranac u noći".

Slavu tada nije iskoristio, zbog čega, kako ističe, žali, ali iskustvo pred kamerama zasigurno mu je donijelo prednost u odnosu na ostale. U "Superstar" se prijavio kako bi ispravio propušteno, a sada "razumije kako funkcionira šoubiznis" pa se trudi bolje iskoristiti pruženu priliku.

Sudjelovanje u Superstaru, kaže, donijelo mu je mnogo obožavateljica, a dok mu mnoge šalju ljubavna pisma, jedna od njih napisala mu je čak i pjesmu. Iako je Dino istaknuo da je pjesma koju je dobio prilično loša, zahvalio je djevojci na trudu. No, ono što je mnoge zanimalo, jest njegov ljubavni status.

Žiri ga je već po završetku nastupa upitao je li ikad bio zaljubljen, potaknut vjerodostojnošću u njegovoj emotivnoj izvedbi, ali i činjenicom što Dino ima samo 18 godina. Mladi izvođač, priznao je da je već neko vrijeme u sretnoj vezi, no o djevojci nije htio previše razgovarati. Ona mu pruža podršku, ali zasad, radije ju drži dalje od znatiželjnih pogleda javnosti.

Za Net.hr također je otkrio što ćemo iduće subote od njega vidjeti: "Ono što možete očekivati je veliki izljev emocija, i to je to što ću otkriti", rekao nam je kandidat, koji za svoj nastup tvrdi kako je prošao vrhunski: "Prezadovoljan sam nastupom, i drago mi je što sam uspio otpjevati Olivera."

Foto: RTL Dino Miklaužić

Za kraj, osvrnuo se na glazbene uzore i karijeru kakvu bi u budućnosti volio graditi. Kad je riječ o glazbi, tvrdi da ne vjeruje u uzore, već smatra da treba biti jedinstven. "Stvorit ću novog Dinu! Ne gledam da budem kao netko, već da ja jednom budem nečiji uzor u glazbi."

Općenito u životu, inspiraciju vidi u svojim roditeljima, a idućem nastupu se izuzetno veseli, te se nada da će završiti jednako uspješno kao i prethodni.

Do iduće live emisije u subotu, Dino i preostalih sedmero kandidata imaju još nešto vremena za usavršavanje, a do tada propuštene epizode omiljenog glazbenog spektakla možete gledati putem RTL-ove streaming platforme Voyo, u bilo koje vrijeme i to bez reklama!

