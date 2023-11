Najuzbudljiviji glazbeni spektakl u regiji ponovno je očarao gledatelje ovog vikenda, privlačeći mnoštvo ljubitelja dobre glazbe pred svoje male ekrane. Svi oni, pratili su napeti razvoj showa 'Superstara', koji možete pogledati na streaming platformi Voyo, a u kojemu se broj slobodnih mjesta za polufinale s 10 smanjio na 8.

Nažalost, dvoje kandidata je nakon uzbudljive večeri prepune emocija, talenata ali i glazbene raznolikosti, moralo napustiti emisiju. Dok su neki ovoga puta odlučili igrati na sigurno, drugi su pak pokušali osvojiti srca publike na način da pokažu svoju svestranost i sposobnost da se prilagode raznim ulogama. Ipak, nisu svi jednako dobro u tome prošli, a među onima koji su napustili svoje glazbeno putovanje našle su se Anatalia Filimone i Lana Mandarić.

Međutim, da nekada vrijedi izaći iz okvira dokazao je Petar Šegedin, koji je prije nego li je uopće krenuo pjevati, iznenadio gledatelje i žiri samim svojim pojavljivanjem.

Za nastup je odabrao singl '92' Petra Graše, a na samu Petrovu pojavu nitko nije ostao ravnodušan. Brza izvedba dobro mu je sjela, koreografiju je ipak morao naučiti , ali ono što su mnogi ocjenili kao "senzacionalno" je njegov scenski nastup, koji je u odnosu na njegovo dosadašnje pojavljivanje bio znatno drugačiji.

Ne kaže se bezveze da je svestranost znak talenta, a da je tome tako dokazao je i simpatičan komentar koji je Petar dobio od Filipa Miletića: "Nemoguć si! Sve ti stoji, i taj stajling koji ti ne stoji, ti stoji. Bravo majstore".

Severina se složila s Tončijem koji je izjavio da se Petar u ovom izdanju nije osjećao opušteno te da mu kožna jakna ipak ne stoji, ali unatoč tome da su njegov talent i vokalna izvedba neosporno dobri.

Petar je pokazao još jednu verziju sebe, za koju nismo znali da postoji, a gledatelji su odlučili da je bio odličan, pa se tako njegovo glazbeno putovanje nastavlja do sljedeće subote.

Ekipa se oprostila od kandidatkinja koje su napustile emisiju, a u backstageu smo razgovarali s Petrom koji je za Net.hr otkrio sve detalje koji zanimaju vjerne gledatelje RTL-ova showa.

Za početak, zanimalo nas je tko je pravi Petar? Mladi Korčulanin pokazao nam se u više izdanja - jedno neslično drugom. A je li Petar ustvari gospodin u odijelu ili alternativni tinejdžer, odgovorio je sam: "Pa pravi Petar je definitivno u trenirci, ha-ha... Ali naravno, što se tiče glazbe, meni je najdraže odijelo. Kad pjevam neku baladu, lijepo se odjenem i izgledam, jako mi je drago kad sam u odijelu."

Ipak, svojim zadnjim nastupom pokazao je da je i više od toga. Komentirao je Tončijevu primjedbu na nesigurnost u njegovu glasu koju je "pokazao na početku svoje izvedbe": "Možda članovi žirija i još neki nisu u potpunosti razumjeli Tončija u njegovoj najdubljoj misli što mi je htio prenijeti i dati svoj dobar savjet. Ja sam to definitivno razumio i u potpunosti se slažem s njim," rekao nam je Petar koji je poslušao Tončijeve riječi, a za budući nastup će se potruditi usvojiti naučeno.

Mjesta u showu postaje sve manje, a koliko kome znači sam ostanak u emisiji, govori i činjenica jesu li pod tremom ili nisu. Ipak, ona je neizostavan dio svačijeg nastupa, a Petar se nije bojao priznati da se, iako je vrhunski glazbenik, i sam bori s tim problemom: "Iskreno, mogu priznati da je malo treme bilo prisutno. Iz čistog razloga jer nisam pjevao pjesmu za koju znam da mi leži sto posto nego sam eksperimentirao, tako da je mala doza treme bila."

Također, osim glazbe, koja je svakom kandidatu na prvom mjestu, u showu su se rodila vrlo bliska prijateljstva koja se i nakon ispadanja nastavljaju. To je pokazao i odnos Petra s Lukom Veljkovićem, koji se čak popeo na pozornicu da bi svog novog prijatelja naučio pokojem plesnom pokretu.

Njihovo prijateljstvo Petar nam je opisao: "Drago mi je jako što je Luka izašao na pozornicu i što sam ga vidio; on je moj jako dobar prijatelj."

Luka je ispao iz showa, ali to ih nije razdvojilo. Petar je istaknuo da vrlo često popiju kavu, popričaju, a posebno mu je drago bilo zbog Lukine podršku i navijanja: "Jako smo si dobri, Luka je pravi prijatelj."

Za sljedeći nastup, Petar je otkrio da će se ipak vratiti na svoj prirodni teren i da neće eksperimentirati kao prošlom izvedbom, ali smatra da će publika biti "jako zadovoljna" onime što priprema. Također, potajice nam je priznao da će ponovno nositi odjelo po kakvom ga pamtimo.

Do subote, on i preostalih sedam kandidata, imaju još vremena za pripremu, a hoće li Petar uspjeti zauzeti svoje mjesto i u sljedećem krugu, ostaje vidjeti. Do tada, pratite nas na platformi Voyo, putem koje su dostupne sve dosadašnje epizode showa, ali i mnogo više od toga.

