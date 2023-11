Žiri i dalje traga za budućom hrvatskom pjevačkom zvijezdom. Prijavilo se na stotinu kandidata iz cijele regije, a ni ove subote nove nade koje su stigle na pozornicu nije dočekao nimalo lak zadatak. Ovaj popularni show možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Tonči, Filip, Severina i Nika su za sljedeći krug natjecanja odabrali najbolje i dio potrage za novim hrvatskim Superstarom je gotov. Za uspješan nastup u recall kandidati će morati dati sve od sebe. Žiri će tražiti najbolje od najboljih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Luka je za kraj oduševio sve: ‘Raspjevani Luka Modrić... Tomić. Refren je bio mastrealan’

22:17 - Luka Tomić ima 23 godine i dolazi iz Slavonskog Broda. Radio je puno poslova, a sad je trgovac. Više od svega se želi baviti glazbom, no najvažnije mu je da bude sretan. Od 18. godine je vegan i istaknuo je životinje imaju pravo na život. Kao podrška na audiciju 'Superstara' stigla mu je bliska prijateljica koja je rekla da joj je spasio život više puta.

Odabrao je pjesme "Diamonds are Forever" i "Kad ja pođoh na Bembašu". "Hvala ti. Pao mi je šećer maloprije, ali ti si me skroz digao. To je ono što glazba radi. Hvala ti na tome", istaknula je Severina. Htjela je čuti drugu pjesmu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam jako sretna što si ti došao. Mislim da si samo ovako donio nam jedan vitar. Ja bih te voljela drugi put čuti, ne znam, da otpjevaš nešto od Freddieja Mercuryja. Imaš nešto i u ekspresiji i u izrazu. Da, imamo jednog superstara", rekla je Severina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja mislim da si ti tipski pjevač jer si dva potpuno različita žanra otpjevao na isti način. Imaš ono nešto", komentirao je Tonči Huljić. "Ja sam sretna što nemaš raznovrsnost nego točno znaš gdje stojiš. Ja volim ljude koji ne moraju sve znati i sve moći nego to što rade rade baš jako dobro", istaknula je Nika Turković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Raspjevani Luka Modrić... Tomić. Refren je bio mastrealan", rekao je Filip Miletić. Luka je dobio četiri glasa "da".

Foto: RTL Foto: RTL

Ribolovac Ivan nije prošao dalje: 'Bilo bi nepravedno kad bih te pustio…'

22.12 - Ivan Stašević (24) iz Zagreba radi kao radnik u proizvodnji, a jedna od njegovih velikih strasti je ribolov. U show se prijavio kako bi njegov glas stigao do što većeg broja ljudi.

Odabrao je Massimovu 'Kadim se na nas' i a capella verziju 'Žute dunje'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Da prvu pjesmu nije pjevao Massimo nego ti, onda ona ne bi bila hit kao što je bila s Massimom. Druga pjesma pokazala je jednu vrlo simpatičnu boju glasa... Ti si ovdje došao bez nekih očekivanja, prvenstveno se zabaviti i zasad ti dobro ide'', Tonči je kazao.

Niki je falilo malo duše, a Severini i koncentracije u izvedbi. Nika i Tonči dali su DA, no Severina i Filip presudili su i dali mu 'NE'.

''Bilo bi nepravedno kad bih te pustio jer je bilo kandidata koje smo izbacili upravo iz tih razloga. Ali ti baš zaslužuješ baviti se glazbom i treba nam više takvih pozitivnih ljudi'', rekao mu je Filip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Stefany već ima glazbenog iskustva: ‘Ti si žena koja pjeva… Gotov proizvod’

21.53 - Stefany Žužić ima 26 godina i dolazi s otoka Krka, a studira marketing i bavi se glazbom. Obožava wakeboard i išla je na nekoliko natjecanja. Prijavila se na 'Superstar' jer je riječi o showu koji stvara zvijezde. Nikad se nije glazbi posve posvetila i smatra da je sad pravi trenutak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam iza sebe sedam singlova i uskoro završavam album", rekla je Stefany. Izvela je "Talking to the Moon" od Bruna Marsa. "Bez daljnjega, ti si žena koja pjeva. Interpretiraš stvari prema tome gdje te vokal vodi. Dobro to kontroliraš. Gotov proizvod", rekao je Tonči Huljić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja znam da ti imaš i farbu koja može visoko i jaka je, ali meni je ovo prvi put, baš slušam ove dubine i meni je to i ljepše. Meni je to bilo super", istaknula je Nika Turković.

"Pa ti si baš onako razvijena pjevačica. S vokalom je sve ok. Ja bih ti preporučila da manje misliš i onda to odvlači pažnju od svega, to se baš osjeti i onako izgubi se emocija", komentirala je Severina. "Nedostaje mi tvoje osobne emocije", rekao je Filip Miletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stefany je dobila četiri glasa "da".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Laura iz Pule voli karte i glazbu, a žiri je oduševila: ‘Kakva glaščina’

21.48 - Laura Miljanić ima 23 godine i dolazi iz Pule, a radi u ugostiteljstvu. Bavi se tarotom i kaže da je u 80 posto slučajeva pogodila sve. Njezina ljubav prema glazbi krenula je u djetinjstvu. Pred žirijem je priznala da ima veliku tremu. Otpjevala je "Give It to Me Right" od Melanie Fione.

"Kakva glaščina", istaknula je Severina. "Top glas, top boja, top sve. Super pjesma da ga pokažeš, samo da ga malo zauzdaš. To nije nešto što ja mislim da se ne može riješiti. Jako, jako dobro", komentirala je Nika Turković.

"Ti si potencijal, to je bez daljnjega, kojega treba brusiti. I to je sve što ti mogu kazati", rekao je Tonči Huljić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Laura je prošla s četiri glasa “da“.

Foto: RTL Foto: RTL

Vojnik Marko je pjevao ‘Pretty Woman’: ‘Znam da nećeš odustati i da imaš tu vojničku disciplinu, ali od mene je NE’

21.42 - Marko Horvat ima 33 godine i dolazi iz Virovitice, a po zanimanju je vojnik.

"Nemam nikakva prevelika očekivanja. Imam bend, zove se Bagra, radimo autorsku glazbu", rekao je Marko i izveo pjesmu "Pretty Woman" od Royja Orbisona uz gitaru.

Severina mu je rekla: "Ja sam se toliko radovala ‘Pretty Woman’. To je jako teška pjesma, za pjevače koji pjevaju predobro onda se opuste u takvoj melodiji. Ali ovo nije bilo… malo si se tražio." Marko je odgovorio: "Jutros je to još sve ok zvučalo, ali ispred vas… strahopoštovanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip mu je poručio: "Meni se svidjela boja, samo što mi je pokvarilo utisak je to što si intonativno nesiguran", a Tonči je dodao: "Kad se to sve svede na jednu rečenicu… odlično pjevaš za društvo. Ne – nije dovoljno." Nika je poručila: "Da, nije ni meni za još."

Filip mu je za kraj rekao: "S obzirom na to da si vojnik, znam da nećeš odustati i da imaš tu vojničku disciplinu, tako da – nastavi se baviti glazbom. Od mene je – ne."

Foto: RTL Foto: RTL

Ekonomistica Tihana nije to što Tonči traži: ‘Ne može biti ništa više od amaterskog pjevanja po kući’

21.37 - Tihana Čulinović ima 28 godina i dolazi iz Martinske Vesi. Magistra je ekonomije i radi u struci. Bavi se pjevanjem i čuvanjem djece.

"Uvijek sam sretna, nastojim biti radosna da bih na druge djelovala. Nisam se prijavila sama, nego sestra", rekla je Tihana žiriju.

Izabrala je pjesmu "Moj je život moja pjesma" od Nine Badrić.

"Ne možemo reći da nema sluha, da nema ritma, jednostavno nije se dogodilo to što se trebalo dogoditi", rekao je Filip.

"Ne može biti ništa više od amaterskog pjevanja po kući", poručio je Tonči, a Nika je dodala: "Zvučiš kao da si dio neke girl group. Nađi još dvije kompičice pa dođite."

Tonči i Nika su joj rekli "ne", ali Severina i Filip su joj rekli "da".

Luka je rasplesao članove žirija: ‘Tamburaš zarobljen u tijelu funkera. Donesi sljedeći put tamburu’

21.30 - 25-godišnji Luka Tonković iz Bizovca se odmalena bavi glazbom, tamburaš je i radijski voditelj. Pohađao je glazbenu školu za tamburu. Odlučio je izvesti "Ja bih preživio" od Dina Dvornika.

Luka je rasplesao Severinu, Niku Turković i Filipa Miletić. "Tamburaš zarobljen u tijelu funkera", rekao je Filip. "Vidi se da znaš pjevati. Jako lijepo pjevaš. Sviđa mi se to", rekla je Nika.

"Sve je to točno, ispravno. Dobro se ponašaš na bini", komentirao je Tonči Huljić. "Super si, zabavan si. Donesi sljedeći put tamburu", istaknuo je Filip.

Luka je dobio četiri glasa "da".

Foto: RTL Foto: RTL

Tončiju kod uličnog svirača Danka nešto nedostaje: ‘Ima samo jedna stvar koja fali tvom vokalu, onda bi taj glas bio upotrebljiv’

21.20 - Danko Trupinić dolazi iz Nove Gradiške, a po zanimanju je ulični svirač već 15 godina.

"Sviranjem na ulici po gradovima upoznajem razne ljude, dosad sam svirao u 17 gradova. Da se zaraditi od sviranja na ulici. Novac je važan, ali ako je on u prvom planu onda se sve ostalo gubi. Odabrao sam taj put da zaradim za svoju dušu", rekao je Danko.

"Kad sam postao otac život mi se promijenio. Sin je pokupio muzikalnost od majke i oca. Tad vrijeme staje, isto se događa i na ulici. Ako moje dijete poželi biti ulični svirač kao tata, imat će moj blagoslov", rekao je Danko.

Odabrao je za svoju izvedbu pjesmu od Riblje Čorbe "Kad hodaš".

Filip mu je rekao: "Donio si nam u studio uličnu romantiku. Ti kroz muziku donosiš slike. Malo kaskaš kad trebaš pustiti glas." Tonči ga je pitao kad je pregledao grlo, na što je Danko rekao da je nedavno i da je sve ok. "Jako puno gaža imam, jedno 200 gaža sigurno", rekao mu je. Severina je dodala: "Nismo imali ovakav vokal i ono što je meni odmah palo na pamet je Leonard Cohen i Bob Dylan. To me fasciniralo i ja volim to. Nije ti trebao onaj refren gornji, bilo je nepotrebno. Ja sam pobigla u lito, rakove i školjke."

Nika je rekla: "Ja sam podijeljena. Meni je bilo lijepo samo nisam 100 posto sigurna da je ovo najispravnije mjesto za to."

"Ima samo jedna stvar koja fali tvom vokalu, a to je da si kantautor i da sam pišeš pjesme. Onda bi bio vjerodostojan s takvim glasom. Onda bi taj glas bio upotrebljiv", poručio mu je Tonči.

Svi su glasali "ne".

Foto: RTL Foto: RTL

15-godišnja Leona živi glazbu: ‘To je ono što se traži. Svaka čast’

21.15 - Leona Doknjaš ima 15 godina i dolazi iz sela Tovarnik. Bavila se rukometom i nogometom, a nije glazbeno školovana te pjeva od svoje četvrte godine. Pjeva u crkvenom zboru i ide na pjevačka natjecanja.

Odlučila je pjevati pjesmu "Jedanaest" od Marije Šerifović i najavila je iznenađenje za drugu pjesmu. "Bravo. Jel vi želite čuti drugu pjesmu?", pitala je Nika Turković nakon njezinog nastupa. "Da, mi želimo čuti drugu pjesmu", istaknuo je Filip Miletić.

Druga pjesma koju je Leona otpjevala je Severinina "Kao". "Bravo", rekla je Severina. "Nevjerojatno. Tako malo biće, mlado, a tako zreo vokal, zrela interpretacija. I za mene, što je jako bitno, komercijalan vokal. To je ono što se traži. Svaka čast", komentirao je Filip.

"Voljela bih te slušati. Voljela bih pratiti tvoj rad. Voljela bih da ti, ne znam, Tonči napiše neku pjesmu koja će otići s tobom. Meni se ovo jako dopalo, jako mi se sviđa", istaknula je Severina.

Tončiju Huljiću se svidjela Leonina uživljenost u svaku pjesmu. Leona je dobila četiri glasa "da".

Foto: RTL Foto: RTL

Dorotea pjeva od treće godine, a Filip joj poručio: ‘Tako zrelo djeluješ za nekoga tko ima 18 godina’

21.10 - 18-godišnja Dorotea Prosnik iz Zagreba bavi se pjevanjem od treće godine i snima videe za društvene mreže najviše vezane uz školu, daje savjete svojim vršnjacima. Odlučila je pjevati "Ništa tvoje" od Ilme Karahmet. "Ona je meni zapravo idol u pjevanju", rekla je.

"Mislim da bi Ilma bila zadovoljna s ovakvom izvedbom. Vidim da te malo oprala tremica, ali nije se to čulo. Više se vidjelo. I meni je to bilo jako lijepo", komentirala je Nika Turković.

"A vidi je kako je slatka, ali ne samo to. Ispod te slatkoće leži jedan ozbiljan glas na kojemu se može raditi, ali te neke rečenice si mi donijela.... Baš sam bila u tim slikama. Hvala ti na tome", rekla je Severina.

"Ti si netko tko uspravno stoji ispred svojih emocija. Tako zrelo djeluješ za nekoga tko ima 18 godina", rekao je Filip Miletić. "To mi zapravo jako često govore", istaknula je Dorotea. Otkrila je da je prošla kroz razvod roditelja i bullying te da je financijski morala doprinijeti kod kuće.

Dorotea je prošla s četiri "DA".

Foto: RTL Foto: RTL

Roker Dino razvedrio žiri: ‘Ja sam ovdje samo došao uzeti 50.000 eura i ne znam što je tako teško’

21.05 - Dino, Mladenka i Lorena su oduševili žiri, osobito Tončija te su prošli dalje. Tonči je Loreni rekao da je rođena za mjuzikle. Dino je podigao atmosferu dobrim rockom te su svi članovi žirija digli ruke u zrak. Tonči mu je rekao: "Mlad si, gledaš što je ovima, zašto me tako gledaju. Ja sam ovdje samo došao da uzmem 50.000 eura i ne znam što je tako teško. Hajde sviraj malo zračnu gitaru."

Mladenka je priznala da se ne bavi pjevanjem, da nikad ni pred kime nije pjevala, samo kod kuće. Žiri je oduševila i prošla dalje.

Foto: RTL Foto: RTL

TikToker Zvonimir nije impresionirao Tončija: 'Ti si točno ono što nam ne treba'

20:55 - Zvonimir Paponja ima 24 godine i dolazi iz Iloka. Radi kao konobar i bavi se TikTokom već 3 i pol godine.

"Oduvijek mi je bio san da dođem na ovakav neki show i predstavim što znam", rekao je Zvonimir Filipu kada ga je član žirija pitao zašto se prijavio. Filip ga je pitao i kako je to biti "đabalebaroš", a Zvonimir mu je odgovorio: "Mnogo ljudi to ne razumije i pitaju zašto to radim, osuđuju me. Razlog je malo mjesto, mali grad." Filip ga je pitao kakav mu je to sadržaj da ga osuđuju, a on mu je rekao da se bavi pjevanjem, skečevima i zezancijom."

"TikTok mi je promijenio život na bolje, ne želim pričati o ciframa, ali da se može lijepo zaraditi – može. Ajmo reći skoro dvije-tri hrvatske plaće na tjednoj bazi", otkrio je Zvonimir koliko zarađuje."

"Mogu biti Superstar jer vjerujem u svoje kvalitete", rekao je TikToker samouvjereno.

Zvonimir je pjevao od Parnog valjka pjesmu "Jesen u meni".

Kada je Zvonimir završio s pjevanjem Tonči mu je rekao: "Ti si točno ono što nam ne treba. Predlažem da staviš ovaj nastup na TikTok, barem dio i onda pitaš pratitelje tko je tu bio u pravu. Ti koji misliš da si trebao ići dalje ili mi koji ne mislimo." Nika je rekla da i ona isto glasa ne te je dodala: "Bilo je malo klimavo", a Severina mu je poručila: "Nažalost ne, ali nastavi se baviti time."

Foto: RTL Foto: RTL

Mark potpuno iznenadio žiri: 'Od takvog momčine takva emocija'

29- godišnji Zagrepčanin Mark Bagarić otpjevao je baladu i iznenadio žiri, a Filip Miletić i Severina su i zaplesali. "Od takvog momčine takva emocija", rekao je Filip.

"Očekivao sam da dođeš ovdje i počupaš drvo rukama, a onda se dogodi medo koji lagano, slatko", komentirao je Tonči Huljić. "Više nitko danas ne pjeva ove Backstreet Boys i Jesse McCartney koje smo nekad slušali. Jako mi se to sviđa. Stvarno jako lijepo. Bravo", rekla je Nika Turković.

"Meni je ovo bilo jako dobro. Iznenađenje veliko", rekla je Severina. "Dobrodošao u naš svijet. Predlažem smiješak češći", istaknuo je Tonči Huljić.

Mark je dobio četiri "da" za prolaz dalje.

Foto: RTL Foto: RTL

Severina poručila Emanueli: 'Meni si slatka, ali to nije tvoj život koji bi se zvao Superstar'

20:37 - Emanuela Mažar ima 22 godine i dolazi iz Samobora. Po zanimanju je ekonomist, a trenutno studira, radi u administraciji i konobari. U slobodno vrijeme bavi se sportom, volontiranjem i pjevanjem. Emanuela je povela jednog člana obitelji na audiciju: “Najveća podrška mi je moja obitelj, ali trenutno sam izdvojila tatu s obzirom na to da on voli glazbu i inače se htio baviti glazbom pa sam htjela da on zakorači sa mnom u moje nove vode.”

Severina ju je pitala kako bi se ocijenila kao pjevačicu, na što je Emanuela odgovorila: "7-8", a Tonči je dodao: "To je stvarno pravi primjer samokritike." Ona mu je odgovorila: "Ja to volim, ja to želim, uvijek ima mjesta napretku."

Emanuela je pjevala pjesmu od Nataše Bekvalac "Mala leđa".

Filip Miletić je prvi komentirao njezinu izvedbu: "Sve je bilo super osim pjevanja", a Severina je dodala: "Meni si slatka, zgodna i trudiš se, ali mislim da ovo nije tvoj smjer, da to nije tvoj život koji bi se zvao Superstar." I Nika se složila: "Meni je tu falilo da pogodiš neke tonove koji se nažalost nisu dogodili. Što je najbolje, imaš neki senzibilitet za pjesme, ali tonovi ne budu točni." Tonči je pjevajući poručio: "Šutnja najjači je glas."

Foto: RTL Foto: RTL

Tončiju je kod Patricije nešto zasmetalo, ali Nika se nije složila: 'Ja bih je slušala tri sata'

20.30 - 19-godišnja Patricija Špoljarić iz Bjelovara odlučila je izvesti pjesmu "Spokojan" od Marka Bošnjaka i svirati na klaviru. Nika Turković i Severina zapljeskale su joj nakon nastupa.

"Pokazala si da možeš ići i u jače sfere, da se ne bojiš. Čini mi se da ti to i podsvjesno izbjegavaš. Namjestila si sebe u ovaj film koji je odličan, ali ako želiš raditi, nisam siguran da bi sat i pol vremena odslušao", rekao je Tonči Huljić.

"Ja se neću složiti. Ja bih je slušala tri sata zato što je to njezin potpis. Ona ima takvu farbu, posebna je. Ne mora raditi stvari koje rade drugi ljudi. Odi tu da te sudimo", komentirala je Nika Turković. "Da te bolje vidimo", nadovezala se Severina.

"Zvijezdo, stani na zvijezdu", rekao je Filip Miletić. "Ja sam imao te primjedbe. Stojim iza tih primjedbi. Stojim tu da trebaš ići dalje, ali ja sam siguran i da ti još drugačije pjevaš. Jesam li u pravu ili nisam?", pitao je Tonči. "Da", rekla je Patricija kroz smijeh. Patricija je dobila četiri glasa "da" za prolaz u drugi krug.

Foto: RTL Foto: RTL

Nikolina pjesmu posvetila preminulom djedu, a Severina joj poručila: 'Dida je ponosan, sve je savršeno'

20.23 - Nikolina Družić ima 21 godinu i dolazi iz Dubrovnika, a otkrila je da se boji svih iz žirija. Ipak, najvažniji joj je Tonči Huljić čija glazba joj je zakon. Studira kroatologiju, a studentski život joj se svodi na pjevanje. Zbog toga živi u studentskom domu da bi si mogla priuštiti satove pjevanja.

Odlučila je pjevati "Ti me vodi preko voda" od Olivera Dragojevića. "Mene zanima zašto baš ta pjesma?", pitao je Filip Miletić. "Zato što ću tu pjesmu posvetiti svom nonu koji je preminuo prije par godina", objasnila je Nikolina.

"Odozgo me vodi kroz sve što prolazim sada", istaknula je.

"Ono kad si zatvorila oči, sve si nas povela. Jako, jako emotivno. Ovo je bila čista, čista emocija i zato valjda glazba postoji. Ti si dala smisao. Ja bih rekao 'da' ", komentirao je Filip Miletić. Nikolina je rekla da joj je djed bio poput oca. "Dida je ponosan. Meni je bilo fantastično. Dinamika ti je odlična, sve je savršeno. Da ", istaknula je Severina.

"Jedno 'da'", rekla je Nika Turković. "Ovo je jedna vrlo teška pjesma s tim kad trebaš pogoditi gornje tonove kada se otvori refren. Dakle, ja sam za", komentirao je Tonči Huljić.

Nikolina je dobila četiri glasa "da" za prolaz dalje.

Foto: RTL Foto: RTL

Vito vodi borbu s govornom manom, ali pjevanjem je oduševio žiri: 'Baš dobro zvuči. To je to.'

20.15 - Prvi je nastupio 20-godišnji Vito Seleši iz Zagreba, koji od svoje šeste godine ima problema s mucanjem. Sve je krenulo nakon operacija mandula. "Teško je bilo odrastati s mucanjem, pogotovo period puberteta kad se svi smiju, zadirkuju", ispričao je. Piše pjesme, a velika podrška su mu majka i djevojka. Vito se bavi storytelling rapom i do danas je napisao oko 300 pjesama.

"Jel' se nećeš naljutiti na mene? Ovo je malo intimno pitanje. Čujemo da imaš govornu manu. Ja imam prijatelja koji je studirao sa mnom na fakultetu. Isto tako je mucao, ali kad je pjevao ništa", rekao je Filip Miletić.

"Istina živa", istaknuo je Vito. Izveo je svoju autorsku pjesmu. "Bravo, bravo", vikala mu je Severina kad je završio nastup.

"Odlična je ta stvar. Idi malo s tvrđim tekstom", komentirao je Tonči Huljić. "Super ti je ta mračna boja dolje. Baš dobro zvuči. Meni je super tekst", rekla je Nika Turković. "I meni je super tekst", složila se Severina. "To je to", istaknuo je Filip. Vito je dobio četiri glasa "da" za prolaz dalje.

Foto: RTL Foto: RTL

Superstar možete pratiti na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka, Petar, Anatalia ili netko četvrti: Tko će uzeti titulu hrvatskog Superstara?