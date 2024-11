Trideset najboljih ide u najtežu fazu showa: 'Nisam ovo očekivao'

Prva faza recalla u showu ''Superstar'' je završena! Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković odabrali su 30 najboljih kandidata. Oni se u idućoj fazi bore za prolazak u 20 najboljih. Borit će se u duetima i grupnim izvedbama, a na kraju deset najboljih odlazi u emisije uživo! Imena najboljih deset ne propustite doznati sutra od 20.15 sati na RTL-u!

Trideset najboljih odlazi u drugu fazu recalla. U sljedeća dva kruga očekuju ih teški ispiti, ovoga puta nema poštene ni za platinaste kandidate. Dalje prolaze samo oni koji suočeni s poteškoćama ne posustaju,ž nego hrabro koračaju prema ostvarenju svog sna.

"Morate se zabavljati, ako vi zabavite sebe i uvjerite se da ste dobri, tada ćete biti dobri i nama i gledateljima", Severina je poručila kandidatima u obraćanju pred sam početak recalla.

"Podijeljeni ćete biti u osam grupa, izlazit ćete jedan po jedan, pjevat ćete dijelove pjesme koje ste prethodno odabrali. Oni koji su dobili platinastu kartu, preskaču ovaj dio natjecanja, no sve pozorno gledaju iz publike. Na kraju ćete morati iskoristiti sve informacije koje će se tu dogoditi", upute je kandidatima dala i Nika.

Recall je otvorila sjajna Karla Miklaužić, koja je bila dio prve grupe koja se predstavila žiriju. "Brat mi je dao par savjeta, ali ih čuvam za sebe jer su to savjeti čovjeka koji je došao do finala", jasna je bila Karla i dodala da očekuje da će žiri u recallu biti stroži. Izvela je pred žirijem 'Ain't No Sunshine'.

Nakon nastupa je Karla otkrila da očekuje sve najbolje, a onda je na scenu stigao zagrebački Filipinac Efraem Norte. Pred žirijem je izveo Gibonnijev 'Libar'. "Malo sam nervozan, ali spreman sam", otkrio je dolaska u recall. Kasnije je Efraem otkrio da je Gibonnijev koncert bio prvi na koji je išao u Hrvatskoj te je istražio njegovu glazbu i odlučio pjevati 'Libar'!

U prvoj grupi predstavio se i David Marušić, no ovoga puta - nije bilo dovoljno za prolaz dalje.

Nastup dalje izborili su Karla Miklaužić, Efraem Norte i Lukas Antinac. "Zadovoljan sam što sam dao sve od sebe", iskren je bio Lukas, a Karla je priznala da je i očekivala da će proći dalje.

Druga grupa ubrzo je stigla pred žiri, a u njoj je bila i Erika Crnković, a nakon nje predstavio se i Nik Marić iz Slovenije. Hanan Velić bio je pred nastup bolestan, no nije dopustio da mu to presudi na putu do uspjeha. "Došao sam bolestan, nije mi to slomilo duh, ali možda malo glas", zaključio je Hanan. Zapjevao je pred žirijem i Karlo Strancarić, koji je zaključio da će žiri sigurno odabrati kvalitetu. A među odabranima se našao i on!

U daljnji tijek natjecanja iz druge grupe odabrani su Karlo Strancarić i Hanan Velić. "Nisam ni skužio da sam prošao, pod blagim sa šokom", izjavio je Hanan. "Ne mogu sebi doći, nije mi dobro od sreće, ne znam što bih rekao, pucaju me emocije", zaključio je, pak, Karlo.

Treću grupu otvorio je Muhidin Dincci Hasanović. "Na kasi radim i dalje, dok ne uspije rap karijera, radit ću na kasi", otkrio je Muhidin o novostima iz svog života, a potom je otišao pred žiri. "Pjevati ne znam, rap je to što me ispunjava", zaključio je. Filip Karan, iz Europskog parlamenta, također je stigao u trećoj grupi pred žiri. Zapjevao je svoju autorsku pjesmu. "Zadovoljan sam, ruke mi se tresu, stvarno sam zadovoljan", otkrio je nakon nastupa.

U daljnje natjecanje iz treće grupe prošli su Muhidin Dincci Hasanović, Filip Karan i Višnja Vukov. "Ljubim vas u dušu", poručio je Dincci žiriju čim je saznao da je prošao dalje. "Razlog zašto si prošao je ono što sam kazao u prvoj epizodi, da ćemo posebno nagraditi one koji su autori, makar i trap autori", poručio je Huljić Muhidinu. "Ja ne mogu vjerovati, Boga mi. Stvarno ovo nisam očekivao", dodao je kasnije Muhidin.

U četvrtoj grupi svoje mjesto je našla i talentirana Zrinka Luketić, koja je stigla pomalo prehlađena. Jedva je čekao svoj nastup odraditi i Nikola Batinović. "Puno sam se više spremao za ovaj nastup, od stajlinga do svega", otkrio je Nikola, koji je u recallu izveo 'Zajdi, zajdi'. Četvrtu grupu činio je i Viktor Habazin. "Nisam se posebno pripremao, ja to uvijek freestyleam pa što bude", otkrio je prije nastupa. Za razliku od Viktora, promišljen nastup imala je Teodora Stijepanović. "Spremala sam se dugo i temeljno", otkrila je djevojka koja je pjevala u crnogorskoj tradicionalnoj nošnji. Nikola Batinović i Viktor Habazin prošli su dalje, dok se Teodora u ovoj fazi oprostila od natjecanja.

Peta grupa donijela je i šarmantnu Šemsiju Šalju, koja je u recallu izvela 'Jesen u meni' Parnog valjka. Uslijedila je optimistična Monika Jukić. "Spremala sam se oko dva tjedna, mislim da sam spremna za desetku, vidjet ćemo", otkrila je uoči nastupa. Ovoga puta izvela je 'Žute dunje'. Predstavila se svojim urbanim vokalnom još jednom i Ivana Kopecki. "Stvarno smo svi dobri", otkrila je. Luka Tomić ostavio je sjajan dojam tradicionalnom pjesmom, nakon čega se Tonči zapitao: 'Kako mu je ovo palo napamet?'. Iako je žiri pohvalio rašpu Antonija Baždarića, ovoga puta odlučio je ne koristiti je.

Foto: RTL

Talentirani mladi ljudi uskoro su doznali tko ide u drugi krug recalla - Monika Jukić i Luka Tomić. "Presretna sam i zahvalna", otkrila je Monika. "Očekivao sam proći dalje, sad slijedi puno teži dio zadatka, za mene barem. No, radujem se", zaključio je, pak, Luka.

Lorenza Puhar otvorila je nastupe u šestoj grupi. "Sretna sam što sam tu, vidjet ćemo što će biti, ako prođem, bit ću najsretnija na svijetu", komentirala je Puhar. Za recall je izvela 'Nocturno' Olivera Dragojevića. Uslijedio je nakon Lorenze i nastup Mirana Belaića. "Osjećam se rođen spreman, jedva čekam", otkrio je uoči recalla u kojem je izveo 'Ain't Nobody'. Nastup u recallu zabilježila je i Julijana Vincan, koja je izvela istu pjesmu kao i Marija Mučaj. Obje su se odlučile na 'I Have Nothing' Whitney Houston. Kantautorica Ira Žurić, pak, se predstavila pjesmom 'Ti me vodiš preko voda'. Nastupom je bila zadovoljna, a žiri je uskoro donio konačnu odluku za šestu grupu.

U šestoj grupi nastavak natjecanja izborili su Lorenza Puhar, Miran Belaić i Marija Mučaj. "Stvarno se isplatilo sve, bio je dobar performans", otkrila je Lorenza. Presretni su nastupom bili i Marija te Miran.

Foto: RTL

Sedmu grupu otvorio je operni pjevač Luka Čular. "Uzbuđen sam, čekam ovaj fantastični trenutak, da pokažem žiriju što mogu i iza čega stojim", otkrio je Luka. Žiriju je pred nastup poklonio svoje prekrasne bukete, a onda je izveo 'Da te mogu pismom zvati'. Poklon je imao i Harun Skender, koji je Severini

poklonio masku sa svom audicijskog nastupa. U sedmoj grupi predstavili su se i hvaljeni Karla Skender te David Baškarad.

Upravo su Karla Skender, David Baškarad i Valentina Patrun izborili daljnji tijek natjecanja. "Nisam razočaran, bilo je prekrasno iskustvo, uživali smo svi zajedno", jasan je bio nakon nastupa u recallu Harun.

Foto: RTL

Svjetska putnica Katarina Car otvorila je posljednju, osmu grupu. Predstavila se žiriju pjesmom 'Iza osmeha'. "Moj unutarnji osjećaj za dalje mi govori da će sve biti u redu, nadam se najboljem", otkrila je Katarina nakon nastupa. Uslijedio je i nastup hvaljenog Bojana Pavlovića. Podrška mu je i supruga Nikolina, koja ga je dopratila na recall i utjecala na njegov stajling. Izveo je 'Dozvolu za ljubav'. "Zadovoljan sam i očekujem prolaz", jasan je bio nakon nastupa Bojan.

U posljednjoj grupi iduću fazu natjecanja izborili su Paula Kostelac, Elizabeth Zacero, Bojan Pavlović i Katarina Car. "U euforiji sam, u adrenalinu, mislim da ću moći pjevati čitavu noć", otkrila je Katarina. "Još nisam svjestan, još nemam pojma što se dogodilo", dodao je Bojan.

Foto: RTL

Trideset natjecatelja izborilo se za daljnji krug natjecanja i podijeljeni u grupe od tri do pet natjecatelja uvježbat će pjesmu za nastup. Dobitnici platinaste karte imaju privilegiju nastupati u duetu s partnerom kojeg sami izaberu.

Ema Bubić izabrala je Višnju Vukov, a Leon Grd odabrao je u duetu pjevati s Monikom Jukić. Benjamin Hasanić odabrao je pjevati s Karlom Miklaužić, dok je Marko Stanković zaključio izborom Lorenze Puhar. "Svi se radujemo, spremite se dobro i jedva čekamo da vas čujemo", zaključio je Filip.

Uskoro je Nika otkrila platinastoj četvorci da imaju pravo birati pjesmu koju će izvoditi. Ema i Višnja odabrale su 'Perfect' Eda Sheerana i Beyonce, dok su Leon i Monika te Benjamin i Karla odabrali hit 'Stranac u noći' Massima i Nine Badrić. Najvećih problema u dogovoru imali su Lorenza i Marko. Dok je Stanković želio 'Da li znaš da te volim', Lorenza je željela izvesti 'True Colors'. Odlučili su se u konačnici za 'Da li znaš da te volim'.

Foto: RTL

Dok su platinasti kandidati imali lakši put, ostali kandidati morali su se do željene pjesme utrkivati! Kada su se grupe formirale, ekipe su odabrale imena i s učiteljima pjevanja počeli pripremati nastupe za daljnju fazu natjecanja.

Tko će otići u emisije uživo - doznajte već sutra od 20.15 sati na RTL-u!

