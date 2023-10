Večeras smo uživali u trećoj epizodi ‘Superstara’! Žiri i dalje traga za budućom hrvatskom pjevačkom zvijezdom. Prijavilo se na stotinu kandidata iz cijele regije, a ni ove subote 16 novih nada koje su stigle na pozornicu nije dočekao nimalo lak zadatak. Severina, Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić sjede u žiriju, a baš njih trebalo je oboriti s nogu i tako izboriti priliku za idući krug u natjecanju.

Ovaj popularni show možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip o Davidu: 'Samo se ti tresi dok ovako pjevaš…'

Na red je stigao i treći David. Ovaj David Dekić došao je na audiciju 'Superstara' iz slovenskih Jesenica. „Ja volim žene u godinama koje su u godinama svog rada opstale top, na vrhu. Živi dokaz za to je Severina. Obožavam dive, a to sam malo i sam. Dobro je biti diva kada trebaš“, kazao je David. Umjetničko ime mu je David Amaro.

Otkrio je da je već nastupao u glazbenom showu. “Imaš neku diskografiju, pjesme iza sebe?“, pitao ga je Tonči Huljić. “Nešto malo smo probali i sad mislim da me čeka nešto više od toga što se dogodilo“, rekao je David. Odlučio je izvesti pjesmu “Lejla“ od grupe Hari Mata Hari.

“Super“, komentirala je Severina njegov nastup. Otkrio je da se trese od treme. “Samo se ti tresi dok ovako pjevaš“, rekao je Filip Miletić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Nema se tu što puno pričati. Poseban glas, ekspresija, emocija, pokret. Dođi, evo ti“, istaknuo je Tonči. “Jako sam sretna što si došao. Mislim da je ovo bio najkompletniji nastup od početka do kraja“, komentirala je Nika.

“Ti si jednostavno baš onako me oduševio“, zaključila je Severina. David je prošao dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nika o Andrei: 'Ja bih dala lijevu nogu za tu rašpu. Ja to nemam. Najljubomornija sam'

Iduća na redu bila je 27-godišnja Andrea Jelonjić iz Zagreba koja iza sebe ima glazbenog iskustva i pjeva na gažama, a radi u marketingu. Prije tri godina krenula je svirati gitaru kada je bila pandemija koronavirusa. U međuvremenu je upoznala gitarista s kojim nastupa na svadbama i raznim događanjima.

“Čekaj, čekaj, gaže? Pa ti si profi“, kazao je Tonči. “Ne bi rekla profi, ali volim to što radim“, odgovorila je Andrea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odlučila je izvesti “You Know I'm No Good“ od Amy Winehouse. “Bravo, ljepotice. Toliko si prelijepa, toliko prelijepo pjevaš. Toliko imaš ovaj puknuti vokal u koji sam se zaljubila odmah. Ja bih isto tako“, komentirala je Severina. “Seve ti imaš tu rašpu. Ja bih dala lijevu nogu za to. Ja to nemam. Najljubomornija sam osoba“, dodala je Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Ti si gotov paket. Ti si izgled, ponašanje, micanje, gibanje, pjevanje. Ti se možeš ozbiljno baviti ovim poslom“, rekao je Tonči Huljić. “Imaš par skupih momenata, ali mi je malo od početka do kraja jednolično. Malo“, nadovezao se Filip Miletić. Andrea je prošla dalje s četiri glasa 'da'.

David iz Osijeka imao je preveliku tremu, Tonči: 'Halo policija? Čini se da su sve točne note pobjegle vani'

David Rabar 22-godišnjak je iz Osijeka, a radi kao animator u jednom hotelu u Austriji. Profesionalno se želi baviti pjevanjem. „Rekao bih da nisam baš bio podržan od strane obitelji. Oduvijek sam bio u jako religioznoj obitelji i bio sam primoran raditi neke stvari koje nisam htio. Nakon što sam navršio 18 godina, rekao sam da ne želim više. Tu je nastao nekakav problem, dosta problema…“, ispričao je David pred žirijem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za današnju audiciju, pripremio je pjesmu “Unholy“ od Sama Smitha. “Halo policija? Čini se da su sve točne note pobjegle vani. Ako ih možete vratiti natrag, molim vas“, kazao je Tonči Huljić koji se “javio na telefon“ nakon Davidove izvedbe. Severina i Nika kazale su da to nije istina. “Ma nije ti fora“, dodala je Severina.

Tonči je kazao Davidu da ima jedan fini i nježni glas, ali da nedostaje malo prakse. Savjetovao mu je da malo vježba pa dođe neki idući put. S njim su se složili Nika i Filip. “To nije bilo to, baš si se izgubio. Vjerojatno je to zbog te prevelike treme koju imaš“, kazala je Severina. David nije prošao u idući krug.

S Davidom je na adventu u Zagrebu zapjevao i Petar Grašo, a sada je impresionirao žiri: 'Morat ću češće skitati po gradu'

David Balint 23-godišnji je Zagrepčanin koji studira na Učiteljskom fakultetu za odgojitelja u vrtiću. S osam godina počeo se baviti glazbom na inicijativu svoje majke. “Nisam volio ići u glazbenu školu, a stalno mi je govorila: 'Bit ćeš mi zahvalan' i sad 15 godina kasnije stvarno sam zahvalan“, rekao je David.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Niki je bilo simpatično što ju je pozdravio s “Bok, Nika“, a komentirala je da netko doista zna njezino ime. “Pratim ja tebe od Dječje eurovizije“, otkrio je David.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Filip Miletić ga je pitao za tetovaže, a Niku je zanimalo koja mu je omiljena. Natjecatelj je istaknuo da mu je teško izdvojiti. “Ovo je prva pa je možda i zato najdraža. Trzalica kao moja prva ljubav i glas moje mame koji kaže volim te. Mama me je i odgojila. U zahvalu za nju“, ispričao je David. “Ajme, lijepo“, rekla je Severina.

David je ispričao da mu je nedostajala malo očinska figura tijekom odrastanja nakon što su se njegovi roditelji razveli.

Zadnjih pet godina, David se bavi uličnim sviranjem, a Nika je rekla da joj je on poznat. Svirao je tijekom adventa u Zagrebu, otkrio je natjecatelj, a izvodio je i hit “Ako te pitaju“ od Petra Graše kada mu se pjevač pridružio i zapjevao s njim. Snimka je završila na internetu i u vijestima. “Došao je do mene i pjevao sa mnom. Ljudi su se okupili“, prisjetio se David.

Odlučio je izvesti akustičnu verziju Rihannine pjesme “We Found Love“. “Morat ću češće skitati po gradu. Morat ću češće“, komentirala je Severina nakon Davidovog nastupa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Jako lijepo pjevaš, možda bih te voljela čuti u nekom drugom izdanju, ali mislim da mi je ovo u ovom trenutku bilo jako dobro“, rekla je Nika. “Kao producent, prvo što tražim je da li netko ima komercijalan vokal što ti imaš“, komentirao je Filip pa dodao da je David pravi primjer kada netko vježba. “Ti se kališ na ulici i vidi se da vježbaš. Imaš kontrolu tog vokala tako da po meni – više od solidnog“, rekao je Filip. Tonči je kazao kako David ima jako dobru boju vokala i da je obećavajuće. David je dobio četiri ‘da’, a Filip mu je rekao da mora obećati kako će idući put pjevati Bon Jovieja.

Tea od malena pjeva s majkom i sestrom, Filip: 'Nitko ti ne smije i ne može zabraniti da se baviš glazbom'

Tea Stojanac dolazi iz Slavonskog Broda, ima 28 godina i specijalistica je za marketing. “U vezama nemam baš neke sreće – imala sam dvije, a zadnja je trajala sedam godina. Zajedno smo uložili u kuću u kojoj živim, uselili smo se i eto – imali smo nekih loših trenutaka koje nismo mogli razriješiti“, ispričala je. “Sada je, nadam se, došlo moje vrijeme. Treća sreća, kako se kaže”, dodala je natjecateljica.

Na ‘Superstar’ se prijavila jer od malena voli pjevati s majkom i sestrom koje pjevaju u folkloru. “Za razliku od njih dvije – imala sam malo dublji ženski glas i nikada nisam vjerovala da ja to mogu i da to imam u sebi. Kako se ta veza završila, dobila sam samopouzdanja da se prijavim i eto, odlučila sam ostvariti svoju dječačku želju”, dodala je Tea.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovoga puta odlučila se za accapella verziju pjesme “Đurđevdan” od Bijelog dugmeta, a prvo je otpjevala pjesmu od Tracy Chapman “Give Me One Reason“. Tonči ju je prekinuo jer, kako je kazao, “ničim drugim nas više nisi mogla iznenaditi“. Zamolio ju je da otpjeva “Đurđevdan”, a nakon prvih nekoliko stihova ju je ponovno prekinuo.

„Tvoje pjevanje je točno za kulturno-umjetničko društvo, ali ne profesionalno. To je sve što ti mogu reći oko tvog pjevanja“, kazao je Tonči Huljić. “Imaš divan blues u sebi, to mogu pohvaliti, ali ovo ostalo je na nivou amaterskog“, nadovezao se Filip. Tea je rekla da je svjesna jer nije imala nikakvu obuku.

“Bilo mi je malo ravno ako me kužiš“, rekla je Nika. “Super mi je odabir pjesama, ali, znaš, onda se to izvede tako da baš baciš s nogu ili da, na primjer, mene izuješ iz cipela. Tvoje energija je ono što nas je kupilo na početku i baš mi je žao što to nije pratilo i muzički dalje“, objasnila je Severina.

“Jedno je sigurno – nitko ti ne smije i ne može zabraniti da se baviš glazbom“, zaključio je Filip Miletić. Tea nije prošla dalje.

Filip o Lori: 'Ostao sam bez teksta prvi put u ovom showu…'

Lora Simikić je 17-godišnja Zagrepčanka. Jako voli kazalište, otkrila je, i to je nešto čime se želi baviti u budućnosti. “Ne znam ništa o tebi, osim što si super ženska”, kazala je Severina. Lora ide u jezičnu gimnaziju, a bavi se plesom na svili. “To mi mama i tata rade. Oni su prije imali svoj klub tako da sam s njima baš odmalena počela plesati na svili i na obruču“, ispričala je Lora žiriju.

„Dok plešem na svili osjećam se nekako slobodno, a kad visim naopačke osjećam se kao šišmiš i to mi je baš super“, ispričala je natjecateljica.

Tata joj je najveća podrška i uvijek joj daje iskrenu kritiku jer se dugo bavi glazbom. “I tata je uvijek tata i tata je uvijek u pravu“, komentirao je Tonči Huljić. “E sad. On bi rekao da je on uvijek u pravu, ali…“, rekla je Lora kojoj je tata jedan od najvećih uzora što se tiče pjevanja jer je pjevao u predstavama u kazalištu, a bio je i član prvog hrvatskog boybanda. Kao mala slušala je njegove pjesme na MP3 playeru.

Lora je ovoga puta otpjevala “Respect“ od Arethe Franklin. “Respect. Bravo, mica“, komentirala je Severina nastup. “Djevojčice mlada, preslatka i pretalentirana, ti si meni totalno otkriće. Ja sam ostao bez teksta prvi put u ovom showu“, rekao je Filip.

“Najšarmantnije je što ćeš ti i za deset i za 20 i za 30 godina zadržati taj glas“, istaknuo je Tonči. “Ja bih odmah glasala. Ja bih ti rekla 'da' jer tu se nema što pretjerano“, rekla je Severina. “Mislim da ćemo još puno toga od tebe čuti i vidjeti i imaš jedno veliko 'da' od mene“, zaključila je Nika. Lora je dobila četiri ‘da’ I prošla dalje.

Petar je ganuo Severinu i Filipa koji su čak i zaplesali, a Tonči ga je pozvao u Madre Badessu. 'Možeš otići u bili svit'

Idući na redu je 18-godišnji Petar Šegedin koji je na audiciju 'Superstara' došao s Korčule. Radi u restoranu već tri godine, a taj posao voli unatoč tome što mu je na prvom mjestu glazba – voli pjevati, svirati…. Tata mu je napisao skoro sve pjesme dok je on napisao dvije svoje, a druga će izaći ove godine. “Tko na Korčuli ne pjeva?“, upitao je Tonči Huljić Petra. “Ne znam“, odgovorio mu je. “Pjevam sve što vidim, sve što zavolim… Najdraže mi je ono dalmatinsko.“

Petar je otpjevao “Jedina“ od Toše Proeskog. “Vrlo lijepo“, komentirao je Filip Miletić kad je čuo prve riječi pjesme. Filip i Severina su ustali i zaplesali dok je natjecatelj pjevao.

Tončija je nakon nastupa zanimalo iz kojeg je mjesta Petar na Korčuli. “Žrnovo“, odgovorio mu je. “Nemam pojma gdje je to, ali znam gdje će ovaj momak završiti vrlo brzo. Doći ćeš u Madre Badessa“, rekao je Tonči. “Čekaj, čekaj. Opa. Ti si rekao da nećeš raditi ništa s nikim iz ovog showa. Što sad?“, komentirao je Filip. “Neću. Rekao sam da dođe u Madre Badessu“, istaknuo je Tonči.

“Ja sam ovdje zapisao svoj broj telefona da mu dam. Ja ću prvo, kritika. Ja i Seve ovdje prvo ako hoćeš biti ta zvijezda tu gdje gaziš. Mi smo ovdje plesali, ti si nas ganuo. Nisi jednom pogledao ovdje, kralju. Gledaš tamo, ovamo“, rekao je Filip. “Bio je u emociji, pusti ga. Bolje da je donio sve što treba. Petre, samo ti žmiri. Sve si ti to donio jer si žmirio. Tako da jako, jako lijepo. Stvarno imaš prekrasan glas“, branila ga je Nika. “Mi gledamo u njega, ne on u nas“, istaknula je Severina.

“Petre, ali ti možeš otići dalje od Madre Badesse. Ti možeš biti kao Marko Polo koji je s Korčule i ti možeš otići u bili svit. Ja ti to želim, da proneseš pismu s Korčule u bili svit“, dodala je Severina. “Prenosim pjesmu kroz Marko Polo festival“, rekao je Petar koji je prošao u drugi krug s četiri 'da'.

Antun je svojim izvedbama nasmijao žiri. Severina: 'Jako si nepristojan. Čovjek piva, a vas dvojica se smijete'

Antun Kovaćić ima 25 godina, a stigao je iz Karlovca. Medicinski je tehničar, a osim što radi u Hitnoj, voli se družiti s ljudima. Došao je steći novo iskustvo, a otpjevao je pjesmu “Baš ti lijepo stoje suze“ od Hari Mata Harija i “Prolazi sve“ od Jimmy Stanića.

Nakon prve pjesme, Filip Miletić ga je zaustavio. “Samo imaš sreće da Hari nije ispred da te sačeka nakon ovog izvođenja“, kazao je kroz smijeh. “Ne bi se ja zezao s Harijem, u treningu je“, dodao je. Antun je onda otpjevao i drugu pjesmu.

“Ovako, ti si mi najsimpatičniji lik od početka“, kazao je Filip na što mu je Severina odgovorila da je prevarant. “Jako si nepristojan. Čovjek piva, a vas dvojica se smijete“, kazala je Severina. Tonči je kazao kako mu je također bilo simpatično kada je počeo pjevati “kroz nos”. “Nije mi uopće bilo smiješno, meni je ovaj Jimmy Stanić bio jako dobar i moram ti reći baš dobar vibrato, baš dobra interpretacija i baš ti lijepo leži ta pjesma“, kazala je Nika.

“Prvu pjesmu ćemo zaboraviti da je postojala, a druga mi se čak baš dopala“, kazao je Filip. “Ponavljaš samo šta je rekla Nika, ti se smijao cilu pismu“, kazala je Severina.

“Ja sam odrasla na šansonama i meni to nije ono što sam ja slušala tipa šansonjera tako da ne, a i taj stav nije baš Superstar, ali si stvarno super tip“, kazala je Severina. Antun nije prošao dalje.

Anatalia je imala veliku tremu, a smirila ju je Severina. Tonči: 'Sreća da je tako bilo pa sam uspio sakriti suze'

Iduća na redu bila je Anatalia Filimone - 17-godišnjakinja iz Drniša koja je imala veliku tremu. Severina je otkrila da je žiri tamo zbog natjecatelja pa Anataliju upitala treba li joj doći držati ruku. Iako je rekla da to nije potrebno, kasnije se ipak predomislila pa pozvala Severinu da bude s njom na pozornici. “Jesi dobro? Ja sam ti imala groznu tremu kad sam bila mala, znaš. Groznu. Pogledajte vi kako je to zgodno“, rekla je Severina.

“Specifičnog sam izgleda zato što mi je tata iz Afrike – Mozambik, a mama mi je Hrvatica“, ispričala je Anatalia koja u slobodno vrijeme snima za TikTok gdje ju prati čak 87.000 pratitelja, a bavi se i društvenim mrežama. Odlučila je otpjevati “The Greatest Love of All“ od Whitney Houston. “Prekrasno“, rekla je Nika o izboru pjesme.

“Sve ima neki razlog. I to što ja sinoć nisam spavao ili sam malo spavao pa sam morao staviti naočale da mi oči nisu ovakve krvave. A sad sreća da je tako bilo pa sam uspio sakriti suze“, komentirao je Tonči Huljić Anatalijin nastup. “Ja ne mogu sakriti suze. Ja sam sretna što sam u ovom showu zbog toga što sam vidjela neke divne ljude, ali ti si jedan predivan dijamant i hvala ti što si došla ovdje. Hvala ti što si me vratila u neko djetinjstvo. Evo, ne znam što bih više rekla“, rekla je Severina.

“Jedan od ljepših vokala koje sam imala prilike čuti i jako sam sretna što sam ovdje zbog ovakvih stvari. Veselim se vidjeti sve što ćeš još donijeti“, istaknula je Nika. “Hvala, prelijepo je bilo. Nemoj imati tremu, ne trebaš je imati. Imaš sve što trebaš imati“, rekao je Filip Miletić. No, bez obzira što je imala tremu, rekao je Tonči, ona joj nije smetala u pjevanju i pokretima. Anatalia je prošla dalje, a dobila je četiri 'da'. “I zgodna kao Whitney, i lijepa kao Whitney…“, komentirala je Severina.

Aleksandra se na 'Superstar' došla zabaviti. Tonči: 'Izgleda da je zez bio kratak…'

I iduća natjecateljica stigla je iz Srbije. Aleksandra Dimitrijević ima 25 godina, a dolazi iz Beograda. Po struci je grafičarka koja trenutno odmara i radi u kasinu. Samohrana je majka 8-godišnje djevojčice, a žiri je iznenadila modnom kombinacijom – obukla je rozu majicu koju je uparila s čizmicama koje po sebi imaju plišane medvjediće. “Skrivam kilograme ovom širokom majicom“, kazala je Aleksandra. “Glazba je nešto što me vadilo iz jako loših trenutaka, loših osjećaja. Netko puši, netko pije, ja slušam glazbu i meni je super“, otkrila je natjecateljica.

“Došao nam je svježi, nasmijani, kompletan paket sa medvjedićima“, kazao je Tonči pa ju upitao što je njezin cilj – “uzeti pare i postaneš slavna?“

“Ma kakve pare, ja ih nemam. I kada ih imam, nemam ih. Meni pare ne trebaju, ja sam došla da se malo zezam pa ako prođem super, ako ne – idem kući“, iskreno je kazala Aleksandra pa nasmijala žiri. Pjevala je pjesmu od Mladena Vojičića Tife “Duge kiše jesenje“.

“Aleksanda, ja sam mislio da ćemo se mi zezati mnogo duže, ali izgleda da je zez bio kratak“, kazao je Tonči. “Zabavna si, drugačija si, ali glazba nije ono čime se ti trebaš baviti“, kazao joj je Filip Miletić. Nika je rekla da nedostaje “malo intonacije“, a Severina joj je poželjela da se zabavlja, ali da nije za ovaj show. Aleksandra nije prošla dalje.

Davor je stigao iz Subotice i fascinirao žiri 'Superstara': 'Ti znaš kako ti pjevaš? E pa, izuzetno'

Davor Knežević ima 32 godine, a na audiciju 'Superstara' stigao je iz Subotice. Ovoga puta odlučio se za pjesmu “Sex on Fire“ američkog rock benda Kings Of Leon, a svirao je i gitaru.

“Bravo. Pazi ovako, žene si ubio, to je to“, komentirao je Filip Miletić tijekom njegove izvedbe. “Lupa srce, ljudi moji“, rekao je Davor. “Bez srca ne možeš funkcionirati, kralju“, poručio mu je Filip.

“Ti znaš kako ti pjevaš?“, upitala je Nika Davora na što je on rekao da – ne zna. “E pa, izuzetno“, odgovorila je Nika. “Kad svaki put sletiš na ove krajeve i onda ti to lijepo vibrira. Prekrasno, ja jako ginem na to“, dodala je na što je Davor kazao da on misli da uvijek može bolje te da nikada nije zadovoljan nastupom. “Dinamika prekrasna“, istaknula je Severina.

“Vidim da očigledno imaš problem sa samopouzdanjem. Nemoj dozvoliti da te to paralizira“, komentirao je Filip. “Volio bih više iskustva u ovome. Svirka je svirka“, kazao je Davor. “A baviš li se ti ovim poslom?“, upitao je Tonči Huljić Davora. “Sviram gaže, ali to je sasvim druga priča od ovoga“, odgovorio mu je. Priznao je da se zbog hrabrosti nije ozbiljnije bavio glazbom.

Tonči ga je tražio da izvede i drugu pjesmu koju je pripremio “Ti možeš sve, al' jedno ne“ od Zdravka Čolića. “Joj, kako lipo. Koja emocija“, komentirala je Severina. “Ma to nam daj. Prekrasno“, istaknula je Nika.

Davor je dobio četiri 'da' i prošao dalje. “Samo bez te treme“, savjetovao ga je Filip. Davor se pozdravio sa žirijem.

Janu iz Dugopolja trema je 'ubila': 'Razumiješ tekst, pratiš taj tekst, hodaš gore-dolje jer si nervozna…'

Jana Senković je 20-godišnjakinja iz Dugopolja. “Živimo na selu. Ponekad pomognem mami vadit krumpire, ali kad god ih ja vadim padne kiša“, kazala je kroz smijeh. Ima puno životinja, a jedna od njih je i papiga koja zna pjevati “Ja te volim Hajduče“. Želja joj je baviti se glazbom, a vjeruje i da je to njezin put. “Ja sam Superstar i to što pijem – to je moja stvar. Najljepša bit ću da te oči zabole i da li imaš ribu to me zabole“, izrecitirala je kroz smijeh Jana pjesmu srpske pjevačice Tee Tairović u najavi pred nastup. “Ako me oni ne prime u show, mislim da su više oni na gubitku, nego ja“, dodala je.

Kada je izašla na pozornicu žiriju je otkrila da se prijavila kako bi iskoristila priliku, a i vjeruje u sebe. Nika Turković upitala ju je s koliko bi se ocijenila od 1 do 10. “Dobro će biti, valjda“, kazala je Jana. Otpjevala je Severininu pjesmu “Grad bez ljubavi“.

Severina je primijetila da je Janu “trema ubila”. “Malo se tresem“, priznala je Jana. “Zašto se svi tresu?“, upitao je Tonči Huljić. “Pa ti si tu. Ti si strašan“, odgovorila mu je Nika.

“Meni je refren bio dobar, bio je točan, ali mi je nedostajalo točnog ritma i točne intonacije kroz cijelu pjesmu. Ne znam jesi se jako uplašila“, upitala je Nika, a Jana je otkrila da se jako trese. “Imaš dobru ekspresiju, osjećaš pjesmu, razumiješ tekst, pratiš taj tekst, hodaš gore-dolje jer si nervozna….“, nabrajao je Tonči. “Boja glasa kaže 'da, isplati se, radi na meni Jano’“, dodao je.

Filip je kazao da je bilo nedostatka emocija, a Severina da je trema normalna stvar. Jana je dobila tri 'ne', i 'da' od Tončija da joj to bude “neki push“. Nije prošla u idući krug.

Autentični Viktor žiri je podsjetio na pjevača Simple Reda: 'Definitivno nisi pjevač još uvijek, ali da li možeš biti? O da, možeš'

Na red je stigao i Zagrepčanin Viktor Habazin. Ima 22 godine i studira na Fakultetu građevine. U slobodno vrijeme bavi se malim nogometom, a igra na poziciji vratara te radi razne studentske poslove.

“Živim sam s tatom od 2020. godine kad je nažalost mama nakon kratke bolesti preminula. Bio sam jedno vrijeme sam, ali nakon toga sam se vratio kod tate jer nam je jednostavno lakše da smo skupa i da smo što više vremena zajedno. Mogu reći da podržava sve moje ideje, bile one bolje ili lošije, ali uvijek je uz mene“, ispričao je Viktor. “Sport mi je u životu jako bitan. Volim otići na utakmice Dinama, to mi je jedna od većih poveznica s tatom jer me od malih nogu vodio na Maksimir jer sam tamo odrastao. Dinamo mi je u srcu“, dodao je.

Filip Miletić pitao ga je misli li da može biti pobjednik 'Superstara'. “Ne bih bio ovdje da ne mislim da mogu“, odgovorio je Viktor, a Filip ga je opet upitao je li ponio loptu da im pokaže što zna.

“Nisam. Da znam s loptom, ne bih branio“, rekao je Viktor i nasmijao žiri. “Prvi pošteni golman“, komentirao je Filip.

Viktor je otpjevao od Majki “Mene ne zanima“. “Isti si pjevač Simple Reda. Čak ima i pokrete iste, jel tako?. Autentičan si skroz“, komentirao je Filip pa istaknuo kako se vidi da se Viktor bavi amaterskim pjevanjem. “Hvala. To mi je veliki kompliment. Trudim se biti što originalniji“, rekao je Viktor.

“Mislim da tvoj karakter i ta neka nonšalantnost, ali zapravo i ful šarmantnost ti je sve zapravo plus, tako da ja ću ti samo ovako klimati. Meni je to dobro“, komentirala je Nika. “Dakle, ti definitivno nisi pjevač još uvijek, ali da li možeš biti? O da, možeš. Koliko god se on zezao, mislim da bi ti baš taj Simple Red dobro legao da si pjevao“, rekao je Tonči Huljić.

“Svi su nekad bili amateri, ali nisu imali ono što ti imaš, a to je neka naivnost u pjevanju koja kupuje“, istaknula je Severina. Viktor joj je zahvalio pa otkrio kako bi se mogao i zacrveniti.

“Ako dobiješ 'da', dvije stvari moram provjeriti. Prvo, hoćemo instalirati jedan gol da te provjerim gdje si bolji – u pjevanju ili u branjenju, a druga stvar je da moraš pjevati Simple Red. Pazi, moraš“, komentirao je Filip. “Dogovoreno“, rekao mu je Viktor koji je dobio četiri 'da' i prošao dalje.

Osječanka Erika zadivila je žiri. Filip: 'Meni je ovo primjer najbolje pokazane moći u pjevanju'

Na red je stigla i Erika Crnković iz Osijeka. Ima 28 godina i grafička je dizajnerica, ali trenutno se bavi dog groomingom. “Jedna najsmiješna situacija koja se dogodila kada sam šišala psa. Fenirala sam ga i morala sam popraviti malo 'oko guze' i nešto je završilo na mom dlanu“, ispričala je Erika kroz smijeh.

Kada je stala pred žiri i otkrila da joj je posao šišanje i uređivanje pasa, svi su se razveselili, a Tonči joj je simpatično rekao da onda odmah prolazi. Našalio se da se i on šiša kod veterinara.

Erika je otpjevala “Burning“ od Sama Smitha, a potom “Skitnica“ od Jasne Zlokić jer je Tonči Huljić htio bolje čuti njezin glas. Na pozornici ‘Superstara’ Erika se pojavila s naočalama, a Filip Miletić ju je zamolio da ih skine kako bi vidjeli njezine “emotivne oči“. Severina joj je kazala da je tako puno bolje.

“Lijepo! Krivi izbor pjesme jer nisi nam dala priliku da čujemo što sve možeš“, rekao joj je Tonči nakon izvedbe prve pjesme. Nika i Filip Miletić nisu se složili s njim. “Ja mislim posve suprotno“, istaknuo je Filip. “Fascinirao me taj pure trenutak koji se dogodio u tvom vokalu. Meni je ovo primjer najbolje pokazane moći u pjevanju“, rekao je Filip.

“Pjevanje za mene znači nekakva ljubav, nekakva emocija koja se prenosi s čovjeka na čovjeka i svi ljudi su u tom trenutku nekako slični jer su u emociji. Nitko ne gleda tko ima koliko novaca, izgled i tako dalje…“, objasnila je Nika. “Najteži događaj koji mi se dogodio u životu – pa bilo ih je zapravo nekoliko. Dosta maltretiranja fizičkog i psihičkog, na primjer u osnovnoj školi sam prošla, tako da to mi je nekako bilo najteže. Bolest usporene štitnjače mi je ustanovljena u vrtićkoj dobi. Ta bolest je kompletno utjecala na moje odrastanje jer sam se već u dobi od šest godina počela naglo debljati i jednostavno ta debljina je u potpunosti utjecala na moj život, ali opet drago mi je da se sve to dogodilo zato što sam iz toga izvukla veliku empatiju prema drugim ljudima, prema ljudima koji jesu bolesni i jednostavno sam se više povezala s takvim ljudima“, ispričala je.

“Ja sam jako ljubomorna na tvoj vokal. Mislim da imaš odličan glas i stvarno barataš njime prekrasno“, rekla je Nika. “Glas obložen finom, mekom patinom. Hvala ti što si došla“, komentirala je Severina.

“To što si ti danas izvela, to pokazuje jednu ekstremnu muzikalnost. Osobno mislim da možeš još jače pjevati. Što se mene tiče, ja ti dajem prolaz“, rekao je Tonči. Erika je dobila četiri 'da' i prošla u idući krug.

'Tužni Dalmatinac' došao s pjesmom koju je posvetio Oliveru: 'Definitivno si zaražen Dalmacijom…'

Idući na redu je 32-godišnjak iz Osijeka - Marko Vidović. U slobodno vrijeme bavi se kickboxingom. Na ‘Superstar' se prijavio kako bi vidio koliko je napredovao jer je unazad tri godine pohađao “malo ozbiljnije” sate pjevanja, a počeo se i “ozbiljnije“ baviti glazbom.

“Čime nas misliš fascinirati i zaraditi novce?“, upitao ga je Tonči, a Marko mu je odgovorio kako je pripremio jednu svoju pjesmu koju je posvetio Oliveru Dragojeviću. “Oliver je ostavio jednu neizbrisivu točku na meni, kroz cijeli život, pogotovo njegova glazba…“, kazao je Marko.

“Definitivno si zaražen Dalmacijom“, kazao je Tonči, a Marko je dodao da ga je susjed prozvao nadimkom “Tužni Dalmatinac“ zbog tih emotivnih i tužnih pjesama.

“Imaš lijep glas, ali pjevanje nije za ovu emisiju. Glas je baš onako šarmantan, relaksirajući i kada bi naučio sa njim kontrolirati, moglo bi biti dobro. Ovoga trenutka ga još uvijek ne kontroliraš“, kazao je Tonči. Nika se složila pa kazala da se još strože postavila kada je čula da je to Markova autorska pjesma. “Ovo jednostavno nije bilo to to“, kazala je Severina dok je Filip dodao da je Markovo pjevanje za njega dovoljno samo za amatersko bavljenje glazbom.

Marko je dobio četiri 'ne'. “Lijepa ideja posvetiti nekome pjesmu“, rekla je Severina. A Marko je priznao da je malo razočaran.

Franka nasmijala žiri, Tonči: 'Sad će se možda gledatelji čuditi kako to tebi 'da', a drugima 'ne'. Ali…'

Ovu subotu, led je probila 18-godišnja Zagrepčanka Franka Blagus, a na putu do žirija ‘Superstara’ zamalo je zalutala. Ipak, čim se pojavila, sve je nasmijala. “Čekajte da vas prvo registriram da ste to stvarno vi, da vas nisu…“, rekla je natjecateljica. “Da nas nisu hologramizirali“, nadovezala se Nika. “Da, čekaj, samo malo”, rekla je Franka.

“Franka, pa ti se zoveš isto kao i Nika“, našalio se Filip Miletić. “Najgora fora koju si čula u životu. Dobrodošla u moj svaki dan“, komentirala je Nika. “A imam ja i gluplje viceve. Baš smo ih pričali u backstageu“, istaknula je Franka, a žiri je prasnuo u smijeh. Nika je rekla da može slobodno dati koji od njih Filipu. “Imam dva koja su mi dobra. Kako se zove pčela koja kasni? Saće. Kako se zove pas s tri noge? Pašće“, ispričala je Franka koja je nasmijala žiri čim je kročila na pozornicu.

Kada je Nika upitala Franku kojom ocjenom bi ocijenila svoje pjevanje, 18-godišnjakinja je odgovorila – nekom osmicom. Žiri se iznenadio njezinom samouvjerenošću, a Severina je otkrila da se natjecatelji koji stanu pred njih uglavnom ocijene sedmicom.

Simpatična Franka tada je uzela mikrofon, izdahnula, namjestila kosu, nasmijala se i započela pjevati. Filip joj je dao i savjet: “Samo lagano“, a Franka je priznala da joj se trese. Kada je započela pjesma, Franka se preplašila, no ubrzo je ponovno nabacila osmijeh na lice i započela pjevati. Dok su je gledali, nitko iz žirija nije skidao osmijeh s lica.

Franka je izvela “Mariju Magdalenu“ od Doris Dragović. “Koji ti stav imaš. Definitivno si samo promašila takmičenje. Ti trebaš stand up. Ti si nemogući talent“, komentirao je Filip. I Severina se složila s Filipom.

“Ne znam. Meni je ovo bilo na svoj način i simpa, i posebno, i smiješno tako da ja odlučujem da ću ti dati 'da' pa gdje god to završilo“, istaknula je Nika. “Pošto smo Nika i ja uvijek kao jedno cijelo, tako da ću i ja dati 'da'“, rekla je Severina. “Sad imam, jao. Čekajte, sad su muški“, komentirala je Franka i ponovno sve nasmijala. “Pazi, dvije škorpije sa strane“, rekla je Severina.

“Ovo je stvarno iznenađenje, ovaj“, započeo je Tonči Huljić. “Ispričat ću vam vic za nagradu. Šalim se“, Franka mu je rekla.

“Ja bih ti dao 'da', ali pošto ovdje ocjenjujemo pjevanje, ovog puta 'ne' od mene“, istaknuo je Filip. Ostatak žirija je, kao i Franka, s iščekivanjem gledao Tončija.

“Dakle, jasno ti je da ono bilo kao da je malo dijete od tri godine išlo pjevati, a ne netko tko je završio glazbenu školu. Vidi ovako, dala si mi alibi za 'da'. Sad će se možda gledatelji čuditi kako to da tebi 'da', a drugima 'ne'. Ali veliki broj ljudi dođe i odlično pjeva i mrak i ponašaju se kao drvene Marije, ali znaš da mu je uzalud sve to što on pjeva kad nema ono nešto u sebi. Ti imaš ono nešto u sebi. Kako si već završila srednju glazbenu, sigurno ćeš napredovati do sljedećeg puta kad ćeš nam se vratiti jer je 'da'“, rekao je Tonči. Franka je prošla u sljedeći krug.

“Ja sam mislila da će oni meni reći 'ti dobro pjevaš, ali nije to za nas', i to se stvarno dogodilo. Krenulo je u tom smjeru, ali smo igrali na drugi adut kartu šarma – i eto. U ratu i ljubavi sve je dopušteno“, kazala je Franka.

Superstar inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.