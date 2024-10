Talentirana Brina oduševila Severinu: 'Donijela si tekst koji me raskomadao'

Večeras je u ''Superstaru'' čije epizode pratimo na RTL-u i platformi Voyo bez reklama, led probio devetnaestogodišnji Dinči, to jest, Muhidin Hasanović, koji se na audiciji već okušao u prvoj sezoni showa kad je zabavio publiku, ali i žiri. „Bilo je super, radovao sam se čak i hejt komentarima. Meni je bilo perfektno i htio bih da ovaj put bude još bolje i da prođem i da mogu ostvariti svoj san i postati reper“, rekao je Dinči.

Dinči

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Dinči

Dinči je žiriju predstavio dvije autorske pjesme. Iako u svojim pjesmama repa o kontroverznim temama, priznaje da je privatno skroz drugačiji. „Ovo je top, ovo nije zafrkancija“, komentirao je Tonči, a Severina rekla da je ozbiljna konkurencija popularnom Desingerici.

„Moj omiljeni lik u ovom showu, da, brate, da!“ oduševljeno je dodao Filip. Na kraju je, uz par opaski žirija kako mora poraditi na ritmu, Dinči prošao dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gabrijela Tripić

Foto: RTL Gabrijela Tripić

Druga na redu bila je devetnaestogodišnja Gabrijela Tripić iz Slavonskog Broda, koja se od djetinjstva bavi folklorom i pjevanjem, a u show se prijavila na nagovor sestara.

Gabrijela je odlučila žiriju otpjevati pjesmu 'Dušo moja' od Kemala Montena u obradi Amire Medunjanin. Svojom izvedbom oduševila je žiri i dobila četiri glasa za nastavak natjecanja, a Filip je komentirao kako posebno voli kad netko dobro kontrolira svoj glas u čemu se Gabrijela iskazala.

Timotej Divković

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Timotej Divković

Dvadesetogodišnji Timotej Divković iz Petrinje prijavio se u 'Superstar' jer je dosta ambiciozan, zna podići atmosferu i pjeva iz srca. Žiriju je otpjevao 'Bela' Ivana Kurtića i 'Nisi ti za male stvari' Ivana Samardžića, ali, nažalost, trema je učinila svoje, glas mu je titrao i Tonči ga je prekinuo tijekom izvedbe.

„Smatram da je to bilo radi mog straha jako loše“, priznao je, a Tonči rekao: „Mislim da je najbolje da ostaneš neocijenjen.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brina Budić

Foto: RTL Brina Budić

Brina Budić, mlada kantautorica iz Brežica u Sloveniji žiriju je otpjevala svoju pjesmu i oduševila sve, a posebno je dirnula Severinu koja joj je rekla: „S tim glasićem prekrasnim si donijela nevjerojatnu zrelost i donijela si tekst koji me raskomadao i to je nevjerojatno, da si to napravila sa svojih 18 godina - 'čudo.“

Ankica Kurbaša

Foto: RTL Ankica Kurbaša

Iz Livna je stigla Ankica Kurbaša, koju je u show prijavila njena krizmana kuma. Žiriju je otpjevala pjesmu Danijele Martinović 'Što si ti, što sam ja'. Iako su joj Tonči i Nika dali 'da', i oni su primijetili da je bila pomalo ukočena, a Severina i Filip su joj dali 'ne' pa nije prošla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Andrija Šušak

Foto: RTL Andrija Šušak

Andrija Šušak iz Čepina kaže kako je došao vidjeti kako izgleda svijet glazbe, a otpjevao je 'Kao kiše kap' od Jacquesa Houdeka. On, kao ni Tonka Alduk iz Splita, koja je otpjevala pjesmu Đanija Maršana 'Prozor prema zalazu', nije oduševio žiri te njih dvoje nisu dobili priliku nastaviti svoj u natjecanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ana Mitrović

Foto: RTL Ana Mitrović

Zatim je pred žiri stigla Ana Mitrović, dvadesetšestogodišnja razredna učiteljica, koja je žiriju otpjevala 'Singing that rock and roll' grupe Stijene. „Interpretacija mi je na mjestu od prvog do zadnjeg takta, ali malo fali krvi i mesa“, rekao je Filip pa su ga Severina i Nika pitale jesu li slušali istu osobu. Tako joj je onda i Filip dao 'da', kao i ostatak žirija.

Julijana Vincan

Foto: RTL Julijana Vincan

Beograđanka Julijana Vincan profesionalno se bavi glazbom i priznaje da je u show došla kako bi uspjela doprijeti do šire publike, a možda i do kolega autora i kompozitora. Prvo je otpjevala pjesmu koju su obradili mnogi autori 'Cveta trešnja'. Bilo je logično da, kao članica tribute benda Tine Turner, otpjeva i jednu njenu pjesmu, pa se odlučila za 'We don't need another hero (Thunderdome)'. Očekivano, Julijana je od žirija dobila glasove za nastavak natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nikola Batinović

Foto: RTL Nikola Batinović

Nikolu Batinovića iz Ploča neki gledatelji možda pamte kao natjecatelja u showu 'Zvjezdice', a večeras je žiri 'Superstara' oduševio svojom izvedbom pjesme 'Život da stane ne sme' od Sinana Sakića, ali i vještinom jodlanja. „Mislim da mi njemu nemamo što pričati, možemo samo glasati“, rekao je Tonči, a Filip dodao: „Ti si čovjek koji daje dignitet kafani.“ Ipak, Nikolu je najviše dirnuo Severinin komentar da ona smatra da bi Sinan Sakić sigurno bio ponosan na njega zbog ove izvedbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan Kolić

Foto: RTL Ivan Kolić

Ivan Kolić, pirotehničar iz Zagreba, otpjevao je 'To love somebody' od grupe Bee Gees, ali nije zadovoljio stroge kriterije žirija, koji mu je poručio da ne odustane od svog pjevanja.

Jerko Drljo

Foto: RTL Jerko Drljo

Još jedan kandidat koji se izborio za nastavak natjecanja je Jerko Drljo, koji je pjevao 'Džemper za vinograd' Mladena Šobića. Iako nije u potpunosti oduševio žiri, Filip i Nika su mu, kao kantautoru, odlučili dati priliku za nastavak natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sara Astafović

Foto: RTL Sara Astafović

Sljedeća je pred žiri stigla Sara Astafović iz Rijeke, koja redovito pjeva po beach barovima i hotelima, i otpjevala je 'Da sam ja netko' od Indexa. „Jako lijepo pjevaš, vidi se da znaš što radiš, nije tebi ovo ništa strano“, zadovoljno je rekla Nika Sari koja prolazi dalje u natjecanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kristina Grbić

Foto: RTL Kristina Grbić

Zatim je sreću pred žirijem okušala Kristina Grbić s izvedbom ljetnog hita 'Despacito', ali nažalost nije prošla. „Ovo nije dobro, treba ti još poprilično da bi ovo bilo 'da“, rekao joj je Filip.

David Marušić

Foto: RTL David Marušić

MMA entuzijast David Marušić oborio je žiri s nogu izvedbom pjesme 'Through the Valley' Shawna Jamesa. „E, ajde sad nemojmo se zezati - čime se ti baviš?“ pitao ga je Tonči, a David skromno priznao kako nema profesionalnog iskustva s pjevanjem i kako bi svoje pjevačke vještine ocijenio ocjenom sedam. „Ma ajde, brate, nisi normalan“ rekao mu je oduševljeni Tonči. „Vrh glas, odlična interpretacija, savršeno emotivna, malo sam bez teksta, a meni se to rijetko dogodi“, rekla mu je Nika. „Ništa, kad uzmeš tih pedeset tisuća, što ćeš?“ pitao ga je Filip, a David rekao kako bi za početak kupio novi bicikl.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Katarina Car

Foto: RTL Katarina Car

Posljednja večeras pred žiri je stigla Katarina Car, Zagrepčanka koja studira u Dublinu, a u slobodno vrijeme voli oslikavati zidove, ploviti na supu i pecati. Žiriju je pripremila pjesmu 'Part of Your World' iz crtića Mala sirena. „Očarala si nas, nismo disali i to je magija koja se desila“, rekao joj je Filip, a Nika dodala: „Pjevaš maestralno, magično i baš jedva čekam vidjet što ćeš nam još donijeti“.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sljedeća epizoda glazbenog spektakla ''Superstar'' na rasporedu je subotu od 20.15 na RTL-u, a dostupna je i dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Stigla nova sezona ''Superstara''! 'Tonči je imao najmisteriozniji izraz lica, analizira na drugačijoj razini'