Splitsko čudo od djeteta! Monika nastupa od vrtića, a njezin talent zamijetio je i Dedić

Ljubav prema glazbi, podrška obitelji i veliki talent doveli su 15-godišnju Moniku Jukić do odluke da se prijavi u 'Superstar'. Brzo je i lako odlučila prijaviti se, o glazbenoj karijeri sanjari otkako je dobila prvi mikrofon i roditelje 'satrala' idejom da je upišu na pjevanje. Monika u 'Superstar' stiže u nedjelju od 20.15 sati.

Gimnazijalka Monika Jukić iz Splita glazbom se bavi već devet godina, a pod vodstvom mentorice, profesorice Teane Kovačević, već je pobjeđivala na dječjim glazbenim festivalima. "Ljubav prema glazbi pokazujem od četvrte godine života, uvijek sam pjevala. U šestoj godini sam doslovno 'satrala' roditelje nagovaranjem da me upišu na pjevanje. Gledala sam RTL-ov show 'Zvjezdice' i vidjela djecu koja pjevaju i nastupaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Roditelji su me potom doveli u udrugu profesorice Teane, gdje je ona uskoro otkrila da sam jako muzikalna i da imam sluha. Mojoj sreći nije bilo kraja", priča Monika. Ova odlična učenica drugog razreda gimnazije s nastupima je krenula sa svega sedam godina. "Bio je to božićni nastup koji ću pamtiti zauvijek. "U devetoj godini pokazujem interes za festivalima i molim mamu da me prijavi. S mentoricom otad pripremam pjesme, a s mamom odlazim na festivale. S deset godina osvojila sam festival 'Dok teče Lašva', a nastupala sam i s Matijom Dedićem", otkriva Jukić.

Foto: RTL

Glazba je Moniki, kaže, pokretač. "Oblikovala je moj život i pretvorila me u osobu kakva sam danas. Glazba me naučila da onoliko koliko daješ - toliko i vrijediš. Vodila me uvijek ispravnim putem i naučila me da vjerujem u sebe. Ja sam glazbu živjela i živim i uvijek sam je stavljala ispred svega. Odrekla sam se puno zabava, rođendana, izleta, ekskurzije, kina i mnogo toga jer mi je nastupati i pjevati uvijek bilo draže. I da se ponovno rodim isto bi učinila. Moja ljubav prema muzici me dovela do ovdje gdje sam sada i jako sam sretna zbog toga".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz glazbu, pjevanje i nastupe srednjoškolka iz Splita pohađa i crkveni vjeronauk te vrijeme provodi i na treningu, s prijateljima i u crkvi. "Imam uvijek bilježnicu gdje je moj tjedni raspored zapisan jer uz dobru organizaciju ništa mi nije problem i ništa nije teško", jasna je Jukić. Sebe opisuje ambicioznom, upornom, marljivom i vrijednom. Želi jednog dana i studirati, a zasad u svom zaposlenom raspredu nalazi vremena i za društvene mreže. "Društvenim mrežama sam posvećena koliko mogu biti uza sve ostale obaveze. To je idealna platforma gdje mogu pokazati svoj rad, trud i napredak", objašnjava Monika.

Foto: RTL

U svemu, velika podrška su ovoj djevojci i njezini roditelji. Majka joj, uz stalnu i veliku podršku, dizajnira i kostime za nastupe. "Zahvalna sam svojim roditeljima što su mi sve omogućili bez obzira jesu li u određenom trenutku mogli ili ne. Tada toga nisam bila svjesna, ali danas vidim da su oni taj stup koji je djeci veliki faktor u životu za uspjeh. Jednog dana znam da ću im se odužiti - iako se oni ljute kad ja to kažem. Njima je, kao i svim roditeljima, važna naša sreća".

Glazbeni uzori Moniki su pravi velikani - Arsen Dedić, Gabi Novak, Josipa Lisac, Oliver Dragojević i Gibonni, čiju glazbu, kaže, odrastanjem sve više razumije. "Uvijek sam skromna, ali na pitanje mogu li se zamisliti kao pobjednica 'Superstara' moram iskreno odgovoriti i reći da bi se mogla zamisliti - jer u

životu je sve moguće. Obećala sam sebi da ću ići korak po korak, uz božju pomoć. Dat ću 200 posto od sebe pa kako bude, Bog za svakog ima plan, pa tako i za mene", zaključila je Monika Jukić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dupla doza glazbe i sjajne zabave očekuje vas ovog vikenda na RTL-u! Ne propustite 'Superstar' u subotu i nedjelju od 20.15 sati. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla nova sezona Superstara! 'Tonči je imao najmisteriozniji izraz lica, analizira na drugačijoj razini'

Tekst se nastavlja ispod oglasa