Mia Ribić, 18-godišnja djevojka iz Velike Kladuše, nedavno je zabljesnula u showu Superstar , a gledamo ju na RTL-u. Cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo 24 sata prije prije prikazivanja na televiziji.

Unatoč nekoliko sitnih grešaka koje joj je žiri oprostio, Mia je briljirala na pozornici.

Već sada je peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu, čak i u muškoj konkurenciji. Osim što je sudjelovala u utrkama svjetskog i europskog prvenstva, Mia je dokazala još jedan talent, a to je pjevanje.

Ova talentirana djevojka izrazila je svoje emocije bez ustručavanja, a iako cijeli život pjeva, nikada prije nije imala hrabrosti ni veliku želju prijaviti se na natjecanje.

"Dala sam im emocije na izvol'te."

No, s vremenom je spoznala svoj potencijal i odlučila se odvažiti uz malu pomoć svoje sestre. Za sljedeću audiciju planira opuštanje i autentično izražavanje svoje osobnosti. Također, želi odabrati pjesmu koja će najbolje opisati nju, njene emocije i sve što predstavlja.

Nadodala je i da joj je glavni cilj uživati i zabaviti se, a to je svakako postigla na ovom natjecanju.

