Prva je pred žiri U "Superstaru" stala 18-godišnja Mia Ribić iz Velike Kladuše, peterostruka prvakinja Hrvatske u motocrossu u muškoj konkurenciji, što je apsolutno oduševilo žiri. Propuštene epizode glazbenog spektakla možete pogledati na platformi Voyo!

'Pjevaš savršeno'

Mia je za prvu pjesmu odabrala 'Girl on Fire' Alicije Keys, koju je i odsvirala na gitari.

''Voziš bike, pjevaš savršeno i sviraš gitaru'', Filip je bio zadivljen, a složili su se i ostali.

Mia je otpjevala i a capella verziju pjesme Olivije Rodrigo 'Happier', koja im se svidjela još više!

''To je prekrasno, to je to!'' kratka i jasna je bila Nika.

Severina ju jedva čeka čuti još

Tončija je šokirala činjenica da je Miji ovo prvo glazbeno iskustvo: ''Dokazala si da si jaka žena, ali i ranjiva. Druga pjesma je pokazala tvoju ranjivost i to je prekrasno''.

''Mislim da si nas sve ovdje kupila. Malo je takvih žena. Ja te želim vidjeti i slušati još'', zaključila je Severina, a Mia je prošla dalje uz četiri 'DA'.

