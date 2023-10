Bruno je odbio Severininu ponudu za ples, a potom dobio jednoglasan prolaz!

Bruno Barišić ima 16 godina i došao je na audiciju 'Superstara' iz Splita, a rekao je žiriju da je na prvu običan srednjoškolac, ali smatra se zanimljivim. Zbog ozljeda je morao prestati igrati nogomet. Svira gitaru i ide na satove pjevanja.

Foto: RTL Foto: RTL Bruno Barišić

„Bez dlake sam na jeziku. Kažem iskreno ono što mislim pa makar to nekad i bilo, možda nekome kao pretjerano, ali to sam ja. Ja nemam što se toga tiče neke loše namjere“, istaknuo je Bruno.

Odlučio je otpjevati „Još sanjam da smo zajedno“ od Toše Proeskog i „Thinking Out Loud“ od Eda Sheerana. „Nešto mi je sumnjivo tu, u pozitivnom smislu“, komentirao je Tonči Huljić nakon što je Bruno otpjevao Tošin hit. Htio je čuti drugu pjesmu.

„Jel ti treba partnerica za ples?“, pitala je Severina. „Mislim da ću to uspjeti sam“, odgovorio je Bruno. „Čak i netko da Severinu odbije“, našalio se Filip Miletić.

Bruno je zamolio pomoć žirija pri izvedbi i da pucketaju prstima. Tonči je nakon izvedbe tražio Brunu da otpjeva dio pjesme „ Još sanjam da smo zajedno“. „Sljedeći put kad budeš slušao Tošu, poslušaj koliko energije izbacuje, čak i kad je tih, to je energija prema van. Mi stalno pokušavamo mlade ovdje probuditi jer svi se bojite pokazati emocije“, istaknuo je Huljić.

„Meni je ovo bilo jako dobro“, komentirala je Nika Turković.

Bruno je dobio četiri glasa „da“ za prolaz dalje.

Izvedba Kristianove pjesme žiriju se nije svidjela, a tema o kojoj su kasnije razgovarali - nekima još manje!

Kristian Josip Periš ima 29 godina, a po zanimanju je magistar kineziologije. Odlučio se predstaviti Thompsonovom pjesmom "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".

"Jesi li ikad pjevao u klapi?", upitao ga je Tonči, zaključivši da mu je glas prikladan za takvu vrstu izvedbe.

Foto: RTL Foto: RTL Kristian Josip Periš

"Zaista bi mogao biti odličan klapski tenor", složila se Nika, ali "intonacija je najvažnija, bez nje nema ništa".

"Imaš želju i motiv", zaključio je Filip, a svi su se složili da neće proći dalje.

Po završetku nastupa, kandidat je sa žirijem prokomentirao djelo koje trenutno piše - "Počeo sam pisati modernu verziju Biblije", istaknuo je, a Severina ga je povodom teme upitala "Podržavaš li klečavce na trgu?"

Kristian u početku nije shvatio o čemu je riječ, ali kada su mu objasnili da je riječ o ekstremnom pokretu katolika koji mole za vraćanje tradicionalnih vrijednosti i ulogu muškarca u kući, Kristian je rekao da ih ne podržava.

Ipak, unatoč tome, nastala je rasprava na tu temu: "Slažem se da muškarac bude glava, u Bibliji piše da je prvo nastao muškarac."

Severini i Niki se tema nije svidjela, kao niti njegovo razmišljanje tim povodom, pa su se uvrijedile na njegov komentar.

"Vidimo se nikad', zaključile su, a kandidat je napustio show.

Mlada rokerica Hana rasturila izvedbom hita Guns N’ Rosesa: ‘Za naježiti se od malog prsta do zadnje dlake na glavi’

Hana Grubić ima 18 godina i dolazi iz Zadra. Završila je osnovnu glazbenu školu i svira klavir od sedme godine te se bavi i plesom. Odrasla je na klasičnoj glazbi, no najviše voli rock and roll. Odabrala je pjesmu „Welcome To The Jungle“ od Guns N' Roses.

Foto: RTL Foto: RTL Hana Grubić

Njezin nastup je oduševio žiri. „Mogu čak da pričam u svoje ime, a mislim i u ime svojih kolega. Svi ćemo se složiti da si ostavila jetru. To je ono što ti nitko ne može osporiti“, komentirao je Filip Miletić.

„Ti si meni bila bomba. Bilo te je svugdje u cijelom ovom prostoru“, rekla je Severina.

„Meni je ovo bila jedna od dražih stvari. Meni su ženske rokerice i to kad ovako rokaju najseksi stvar na svijetu, a tako si ovo iznijela da je za naježiti se od malog prsta do zadnje dlake na glavi“, istaknula je Nika Turković.

Hana je prošla u sljedeći krug s četiri glasa „da“.

Kod Lučijana je stvar 'prilično jasna', a osim pjevanja, on također piše i tekstove!

Zagrepčanin Lučijano Šečić ima 18 godina i piše pjesme za estradne umjetnike, a svira klavir. Odlučio je pjevati pjesmu „Kralj“ od Šake Polumente. „Kakva ti je to tetovaža, izvini?“, pitao ga je Filip Miletić prije nastupa.

Foto: RTL Foto: RTL Lučijano Šečić

„Pošto mi djed pruža najveću podršku i oduvijek sam s njim i uvijek me svugdje vozi kad treba na neke emisije, tako da sam tetovirao 'Moj deda, moja legenda' i kad ga neće biti, uz mene je tu“, rekao je Lučijano.

„To je to, već si prošao. Volim one koji vole svoje dide“, istaknuo je Tonči Huljić.

„Priznaj odakle si. Nisi iz Zagreba“, komentirala je Severina nastup. „On laže. Ti si južno. Ti si iz Leskovca sto posto“, rekao je Filip. „Ti si u prolasku kroz Zagreb“, nadovezao se Tonči.

Filip je pomogao Lučijanu da namjesti mikrofon i ponovno je zapjevao. „Mislim da su ovdje stvari prilično jasne. Reci mi još samo par stvari. Školu koju? Životnu školu zapravo“, komentirao je Tonči.

„Završio sam osnovnu školu i krenuo u srednju, ali nažalost, nešto sam se tu malo razbolio tako da nisam mogao ići u školu. Na kraju je sve, hvala bogu, ispalo dobro. Jednostavno previše volim glazbu i smatram tko je sposoban u životu, ne treba imati školu da bi bio uspješan“, istaknuo je Lučijano koji je sam naučio svirati i pjevati.

„Svaki dan vježbam“, otkrio je. Ispričao je žiriju da je rođen u Makedoniji, ali je odrastao u Zagrebu. „Je li u redu da lažeš? Znaš kako kažu, tko ne zna pjevati u Makedoniji, uzmu mu putovnicu“, rekao je Filip.

Lučijano je dobio četiri glasa „da“.