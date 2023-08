Megaspektakl "SuperStar" kreće ove jeseni na RTL-u, koji donosi jedinstvenu streaming platformu na hrvatskom tržištu. Naime, 27. kolovoza stiže Voyo, a show "SuperStar" možete na njoj pogledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Glazbenica Nika Turković članica je žirija "SuperStara" te je gostovala u videoserijalu RTL.hr-a, gdje je odgovarala na pitanja iz kviza "Otkrit ću tebi što znam o sebi".

Nika je prvo morala odgovoriti na pitanje koliko njena pjesma "U mraku" ima pregleda na YouTubeu. "Nemam pojma, ali znam da je prošla milijun jer je to jedina koja je prošla, tako da ću reći milijun i pet. Nemam pojma, stvarno", odgovorila je, a točan odgovor je malo više od milijun.

"Pa ja nisam očekivala, iskreno da će tu pjesmo itko razumjeti osim nekih par ljudi oko mene i mojih suradnika. Mislim da je malo prečudna za naše tržište, ali ja sam vjerovala u nju kao što valjda vjerujem u sve što radim, inače je ne bih izbacila i to mi je bilo dovoljno, ali sam posebno sretna što neki ljudi i dandanas kažu da im je ta pjesma i dalje omiljena", kazala je Nika.

'Baka me je praktički odgojila'

Glazbenica se, također, morala prisjetiti je li izjavila: "Kao mala sam imala mnogo prijatelja".

"E sad ne znam zato što postoje dvije priče. Ja sam stvarno imala puno prijatelja i svi su mi htjeli biti prijatelji nakon što sam pobijedila na dječjoj Euroviziji, ali ja sam kao mala jela jako puno luka i to kao jabuku. I onda sam u jednom trenutku rekla da sam kao jako mala jela toliko puno luka i nisam imala baš puno prijatelja. Oboje je točno, samo zavisi u kojem periodu mog života. Jeste li me znali kad sam jela luk kao jabuku ili poslije nakon što sam pobijedila na dječjoj Euroviziji", kazala je Nika koja je otkrila i koja ju je osoba oblikovala u životu.

"Ja mislim da je baka jer to uvijek kažem. Baka me je praktički odgojila i ja sam jako puno svog života provela upravo s njom. Ona je gurala i tu moju kreativu i ona je bila i slikarica tako sam uvijek bila nekako jako kreativna s bakom. I ona je uvijek vjerovala i ona mi je rekla: 'Radi to što misliš da trebaš', tako da mislim da je baka", istaknula je Nika.

