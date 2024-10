U subotu od 20.15 kreće četvrta epizoda glazbenog spektakla 'Superstara'. Pred žiri će stati novi mladi glazbenici i pokušati se izboriti za šansu za nastavak natjecanja, a među njima je i mlada Istrijanka Lukrecija Skolan.

Osamnaestogodišnja Lukrecija glazbom se bavi od svoje šeste godine, kad je profesorica pjevanja primijetila njen glas i odlučila ju pripremiti za njen prvi solo nastup. Otad je nastupala na raznim dječjim festivalima, a autorske pjesme počela je pisati već s jedanaest godina.

Probijanje granica

“Oduvijek sam se htjela okušati u nekom glazbenom izazovu i pokazati sama sebi do kud zapravo mogu dogurati. Prijavila sam se s ciljem da probijem svoje granice i da napokon krenem putem kojim oduvijek želim ići“, kaže o svojoj prijavi na show mlada gimnazijalka.

Ljubav prema glazbi pomogla je Lukreciji u mnogočemu, a igrala je veliku ulogu i u procesu njezinog ozdravljenja. Lukrecija je, naime, tijekom djetinjstva oboljela od poremećaja u prehrani. „Moj problem s prehranom započeo je kada sam imala 12 godina, oduvijek sam težila savršenstvu i nisam mogla podnijeti neuspjeh, pa se to prebacilo na moj izgled. Iako sam oduvijek bila mršava, nikad sama sebi nisam bila dovoljno tanka i to me počelo uništavati.“

Lukrecija kaže kako joj je umjetnost uvelike pomogla u njenoj borbi s poremećajima u prehrani: „S poremećajem prehrane borim se već dugi niz godina, a umjetnost, od glazbe do glume, spasila me. Kad zapjevam ili zaplešem sve u mojoj glavi samo se stiša, mogu reći da me umjetnost spasila.“

Uspješan oporavak od bolesti

Lukrecija se danas uspješno oporavlja od anoreksije i bulimije, a o svom iskustvu čak je napisala i dramski komad 'Na rubu'. Za iskustvo izvođenja vlastitog teksta kaže: „To je bio osjećaj uspjeha, osjećaj da me svijet napokon čuje. Osjećala sam kao da radim neku promjenu, kao da sam shvaćena.“

Ističe kako joj je obitelj najveća podrška u svemu, kako oporavku, tako i daljnjim ambicijama: „Moja najveća podrška na mom putu prema samopouzdanju su definitivno moja mama, tata i sestra. Oduvijek su stajali iza mene i pomogli bi mi kad je bilo loše.Mislim, bilo je tu puno ljudi koji su bili uz mene, a pogotovo bih istaknula svog profesora gitare koji mi je omogućio puno toga u glazbi.“

Istaknula domaće i strane uzore

U slobodno vrijeme sluša različite vrste glazbe, preferira R&B i jazz, a voli i stariju domaću glazbu. Kao glazbene uzore ističe Brenta Faiyaza i Franka Oceana, a od domaćih izvođača Vesnu Pisarović, Massima, Vannu i Josipu Lisac.

Hoće li se Lukrecija pokazati žitiju u najboljem svjetlu i izboriti se za ulazak u daljnji tijek natjecanja - ne propustite u novoj epizodi glazbenog spektakla 'Superstar' u subotu od 20.15 na RTL-u!

