Arijan Đemajli nastupio je u 'Superstaru' zahvaljujući supruzi koja ga je prijavila - i bila bi prava šteta da nije. "Supruga i ja smo policajci. Volim taj posao, sam ga birao, no volio bih postati glazbenik. Nakon što me supruga prijavila, dobio sam veliku podršku obitelji i mog društva. Imam mali krug velikih ljudi i baš sam sretan", otkrio je 24-godišnji Arijan čiji nastup možete pogledati na platformi Voyo.

Mladi policajac izveo je hit "Da je tuga snijeg" Dina Merlina, a žiri je bio oduševljen njegovim nastupom. "Pazi, ne znam hoćeš li biti zvijezda u našem showu, ali poslije ove večeri, sigurno u svojoj stanici", komentirao je Miletić i nasmijao mladog policajca.

Foto: RTL Foto: RTL Arijan Djemajli

"Ti si fantastičan, da", rekla mu je Severina. "Ovo je stvarno bilo top. Ja sam jako zadovoljna. Veliko da", komentirala je Nika. "Što da ti kažem? Imaš još i lice i taj pogled i oči, sve super", rekao je Tonči.

Arijan je za RTL.hr otkrio dojmove o svom nastupu. "Audicija je prošla fenomenalno. Prošao sam, dobio sam četiri 'da' što je wow i jako, jako sam zadovoljan. Bili su oduševljeni, i ja sam oduševljen njima koliko su oni sa mnom, tako da super. Rekli su mi da sam pun emocija što i jesam i to mi je drago što su prepoznali. Drago mi je što je to prešlo na njih. Nadam se da će to prijeći na publiku danas - sutra", ispričao je.

Objasnio je zašto je pjevao "Da je tuga snijeg" Dina Merlina. "Mislim da se s tom pjesmom mogu jako emocionalno povezati. Možda ne zbog teksta ili nečeg sličnog, već zbog glazbe. Ja kad osjetim nešto tako, onda je to to. Onda se stavim u poziciju kao da je to zapravo moja pjesma", rekao je Arijan.

Mladi policajac ispričao je tko je prvi primijetio da ima glazbeni talent. "Moji roditelji su otkrili moj dar za pjevanje i počeo sam ići na festivale", rekao je.

Kaže kako mu je supruga najveća podrška na njegovom glazbenom putu. "Ona me je zapravo i prijavila, tako da eto. Pjevam, pjevam, ali uvijek ima možda taj neki manjak samopuzdanja i ona je rekla: 'Ideš na 'Superstar' i neću da te čujem'", ispričao je Arijan.

