Sinoć je emitirana prva epizoda raskošnog televizijskog spektakla "Superstar". Riječ je o RTL-ovom showu koji traži buduću hrvatsku pjevačku zvijezdu. "Superstar" inače možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Prijavilo se na stotine kandidata iz cijele regije, a samo najbolji su stali pred stručni žiri čiju impresivnu postavu osim Severine čine i - Tonči Huljić, Nika Turković te Filip Miletić.

Neki su u prvoj epizodi šokirali dok su drugi zadivili žiri, a mi vam donosimo najbolje nastupa prve epizode 'Superstara' koje jednostavno morate pogledati...

Rocker Toni iz Labina

Žiri i gledatelje je oduševio Toni Perusco (25) iz Labina koji je u uvodnom djelu rekao: “Što se moje obitelji tiče, s tatine strane imamo dosta glazbenika, od violinista do gitarista, do basista, lista ide. Moji mama i tata su se upoznali na plesu”. Također je otkrio da svira i u rockerskom bendu.

“Sviram s bendom i sviramo rock’n’roll. “Sex, drugs and rock’n’roll” je neka predrasuda. Kod nas je specifično to što nismo klasični rock’n’roll bend, ono hajdemo cugat, ubijati i samo lomiti. Tu su svi ljudi koji radimo i stvarno to radimo iz ljubavi i to nas hrani”, rekao je Toni.

Prvu pjesmu koju je pjevao je od EKV-a “Ti si sav moj bol”, a druga pjesma koju je izveo bila je od Muddy Watersa ‘I’ve got my mojo working’.

“Bome lijepo, šljaka ta desna ruka kao švicarski sat. Sviđa mi se taj drive u vokalu i ti si po meni bendovski pjevač”, rekao je Filip. “Meni je to bilo lijepo, rasturaš, sređen vokal za taj žanr i vidi se to”, rekla je Nika. Odmah je od žirija dobio četiri “da”.

Vanessa je bila prva kandidatkinja koja je očarala

Simpatična Vanessa Kralj (23) na Superstar je morala doputovati iz Austrije. “Ja sam se prijavila na Superstar jer mi je cilj baviti se s glazbom. Uvijek sam htjela biti pjevačica na velikim pozornicama i mislim da u Superstaru je velika šansa da se to dogodi.“ S njom kao pratnja došli su njezina majka, sestra, brat i dečko. Vanessa je pred žirijem naglasila da je rođena u Austriji, ali je dio djetinjstva provela kod bake u Hrvatskoj. “Moja baka se zove Katarina i ona je žena puna ljubavi i zato mi je inspiracija, sve vidi pozitivno u životu. Volim ju najviše”, istaknula je.

Vanessa je odlučila izvesti pjesmu „Dajem ti rič” od grupe Dalmatino uz pratnju klavira. “Jako dobro”, rekla je Nika Turković. “Ajme nervoza”, jadala se Vanessa na što joj je Filip Miletić rekao: “Opusti se, sve je na tebi”.

"Cijelo vrijeme sam se smješkao, ne na momente nego veći dio pjesme. Podsjetila si me na Miu Dimšić ovdje, ali nisi Mia. Imaš nešto drugačiji stil. Ono što je mene kupilo je to što si dala dušu i pretočila emociju. Ta emocija isijava kroz tvoju simpatičnost.”, rekao je Tonči Huljić, a Filip se nadovezao: “Sve je kako treba, ti si ono “full package” što sam vidio sad, aplauz“.

Severina joj je poručila: “Mene nisi uopće podsjetila na Miu Dimšić, meni si bila ti Vanessa. Super ti stoji klavir”. “Kad izađeš vanka, ponesi ga u torbici”, kazao je Tonči. “Imaš prekrasnu facu i prekrasan vibrato i disanje i sve je tako lijepo. Ne znam što bi ti rekla osim svaka čast, bravo”, izjavila je Nika. Vanessa je na kraju dobila tri “da” i jedan “okej” od žirija i prošla je dalje u natjecanje. Odmah se javila baki i rekla joj da je prošla dalje u natjecanje.

Žiri je bio oduševljen policajcem

Policajac Arijan Đemajli (24) dolazi iz Bibinja kraj Zadra. „Inače sam policajac, ja i supruga smo policajci. Tamo smo se upoznali. “I dijete vam je policajac”, upitala je Severina.” Ne, nije i neće biti valjda”, odgovorio joj je.

Arijan je pripremio pjesmu od Dine Merlina “Da je tuga snijeg”. „Jednog dana bih volio promijeniti karijeru i postati glazbenik. Od kad me supruga prijavila na Superstar, imam ogromnu podršku što od roditelja, što od moje supruge i društva. Imam mali krug velikih ljudi. Jako sam sretan i ponosan na to.”, rekao je u predstavljanju.

“Ne znam hoćeš li biti zvijezda u našem showu, ali poslije ove večeri sigurno u svojoj stanici”, rekao mu je Filip. “Što da ti kažem, imaš još i lice i taj pogled i oči i emociju, sve si nam dao”, rekao je Tonči. Arijan je na kraju od žirija dobio četiri “da”. “Mislim da je žena najponosnija, idemo feštati”, rekao je Arijan.