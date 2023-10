Kandidat šoua 'Superstar', koji možete gledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Mauro Hrast nije prošao u recall, ali to ga nije obeshrabrilo za dalje. Pozitivan stav i entuzijazam, to je ono što je četveročlani žiri pohvalio kod ovog mladića. No, ipak pjevanje nije bilo na razini koju traže. Mauro je nakon nastupa dao kratki intervju za RTL.

"Moglo je biti i bolje. Žiri nije bio zadovoljan, ali ja jesam. Malo sam razočaran", rekao je Mauro, koji je pred žirijem izveo pjesmu "Take Me to Church" od Hoziera. Pohvalio je Niku i Severinu, koje smatra jako ugodnim osobama, a one su ga pohvalile za hrabrost. "Severina se sluša na svakoj fešti", rekao je.

"Svakako ću nastaviti pjevati pod tušem, dok se čisti kuća, a i valjda u budućnosti dati si neku priliku za natjecanje", zaključio je.

Sve nastupe druge epizode 'Superstara' pogledajte na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.