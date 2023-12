Mia Ribić, 18-godišnja djevojka iz Velike Kladuše, u polufinalnoj emisiji 'Superstara' imala je izvedbu, u kojoj je pjevala pjesmu od popularne američke pjevačice Pink, 'F**king Perfect', a svojom posebnim nastupom očarala je publiku i cijenjeni žiri Tončija Huljića, Severinu, Niku Turković i Filipa Miletića, a iako nije prošla u finale, Mia svoj put glazbe nastavlja i dalje. Show 'Superstar' možete gledati na platformi Voyo.

Glazba je njezin život

Osim što se bavi pjevanjem, Mia je od malih nogu pokazala i veliku ljubav prema motocrossu, kojim se bavi već 14 godina, a kako je rekla nakon prve epizode uživo, odrekla bi ga se zbog glazbe.

"Ulazeći u finale puno sam razmišljala o tome da li bih mogla ostaviti motocross zbog glazbe i došla sam do zaključka da zapravo i bih. Možda teškog srca, ali to su moje obje strasti, ali da bih se mogla odreći motocrossa zbog glazbene karijere, bih, definitivno", rekla je Mia tada.

Foto: RTL Foto: RTL Mia Ribić ispala iz showa, ali je priznala da je definitivno nastavlja baviti se glazbom

18-godišnjakinja natjecala se u polufinalnoj emisiji s Ivanom Vidovićem Eyevanom, Hanom Ivković, Tonijem Peruškom, Petrom Hegedinom, Dinom Miklaužićem, Andreom Jelonjić i Vanessom Kralj, otpjevavši Pinkinu pjesmu "F**king Perfect", a na kraju nastupa, iz publike su doletjele plišane igračke, a voditeljica Antonija Blaće našalila se kako ima posla oko čišćenja.

"Ja ovdje posla imam preko glave", našalila se voditeljica.

Nakon što su izabrana četiri finalista, njezinom natjecanju u showu došao je kraj, ali ne i u životu jer ipak nastavlja svoj put glazbe i nakon njega.

Naime, Mia nam je priznala kako je glazba ustvari njezin život i da definitivno nastavlja tim smjerom.

"Ja živim za glazbu i znala sam da mi je ovaj show samo neka prekretnica, da ću se početi baviti glazbom, ali čim ovo sve skupa završi, u 2024. krećem s punim gasom, ali ako ništa, radit ću to zbog sebe i zbog drugih. To je nešto bez čega ne mogu živjeti", rekla nam je Mia.

Foto: RTL Foto: RTL Mia Ribić ispala iz showa, ali nakon toga definitvno se misli nastaviti baviti glazbom

Na početku emisije, Mia je rekla kako joj je najveća podrška njezina obitelj, a među njima i njezine sestre, od kojih je jedna od njih bila kao podrška u publici, a druga živi u Americi pa nije mogla doći. Kasnije nam je priznala kako osim obitelji, velika podrška joj je i cijeli njezin grad.

"Moja najveća podrška je Mama, tata, sestre, ali i cijeli moj grad mali, Kladuša, tako da, puno im hvala", rekla nam je Mia.

Očekivala je da će ispasti u 'Recallu'

Mia je progovorila o ispadanju iz showa, a kako tvrdi očekivala je to jer dolazi iz druge države pa nema toliki broj glasača.

"Ja sam ovo nekako, manje, više i očekivala, zato što znam da dolazim iz druge države i da nemam toliki broj glasača, ali sam ponosna na sebe i malo mi je lakše što nas je četvero ispalo pa kao nisam jedina, ali drago mi je zbog finalista, a mi ćemo nastavljati navijati tako da smo tu i podrška smo", priznala nam je Mia.

Kako tvrdi, to im je svima bila odlična prilika za ogromnim iskustvom i trebaju se ponositi time.

"Mislim da nam je to svima otvorilo vrata, za mnoge nove prilike i mislim da ćemo se sada svi još više posvetiti glazbi jer smo malo više ušli u taj svijet nego što se to događa u 'behind the scenes', tako da ogromno iskustvo i to je ono pošto smo došli, tako da mislim da možemo svi reći da smo jako zadovoljni", dodala je.

Foto: RTL Foto: RTL Mia Ribić ispala je iz showa, ali se unatoč tome želi dalje nastaviti baviti glazbom

18-godišnjakinja priznala nam je kako je mislila da će ispasti odmah u "recallu" i da joj je ulazak u polufinale bio veliki šok.

"Ja sam očekivala da ću ispasti u 'recallu', najiskrenije jer kada sam došla tamo i kada sam vidjela sto ljudi i neka poznata lica, ne da mi nije bilo dobro, nego malo mi je falilo da se okrenem i odem nazad kući, tako da za mene ogromna stvar", priznala nam je Mia te dodala,

"Nekako smo mi znali prateći društvene mreže i takve stvari, tko su otprilike favoriti, jer naravno ako postoji jedna osoba koja je tamo s mora, da će svi podržati svoga, tako da je to bilo samo pitanje koliko tko ima svojih glasača, tako da it's okej skroz."

Smetale joj štikle u nastupu

Mia se također osvrnula i na svoj nastup, gdje je priznala kako je jako zadovoljna.

"Ja sam prezadovoljna svojim nastupom, drago mi je da sam ispala sa stilom jer sam pjevala pjesmu od Pink, koju volim ono najviše na svijetu od svjetskih izvođačica i sviđa mi se i "outfit" i priča koju sam prenijela tako da sam ja prezadovoljna", priznala nam je Mia.

Foto: RTL Foto: RTL

Osim nje same, njezinim nastupom bio je zadovoljan i naš žiri, koji je pohvalio i njezin glas i koreografiju.

"Draga Mia, ti si ona najdraža djevojka iz susjedstva, koja ima savršeno isproducirani glas i jedan pljesak za koreografiju i svim plesačima", pohvalila ju Severina.

"Ja nemam zamjerke. Još od prošle emisije mi nije dobro, a sada mi još manje dobro. Ovo je tako dobra pjesma za tebe i mislim da nema osobe koja ovu pjesmu, koja bi bolje rekla 'please, please, please' da si 'perfect', jer jesi, a nitko nije mogao bolje ovu pjesmu donijeti vokalno nego ti", rekla joj je Nika.

"Falilo mi je malo još tvojih pokreta i tvoje agresije u pokretu i smetale su ti cipelice i to je toliko očito bilo da ti je zbog toga malo pobjegla intonacija, ali sve to nema veze", rekao joj je Huljić.

"Kad smo već kod tih cipela i jesi li ti u njima ili nisi, ti kad zapjevaš ti daš suštinu tako da te nije briga", rekao joj Filip.

Finale showa 'Superstar' možete pratiti u nedjelju u 20:15 na RTL-u ili na plaformi Voyo, kao i sve dosadašnje epizode.

