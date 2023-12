U polufinalnoj emisiji 'Superstara' Petar Šegedin svojim je nastupom raznježio publiku i žiri, a sve to ga je dovelo do finala. Show 'Superstar' možete pogledati na platformi Voyo!

Petar je izveo pjesmu Vinka Coce 'Da je meni s tobom kroz pasike', a Severinu je posebno oduševio.

"Stvarno si nas podsjetio na našeg velikog Vinka Cocu", rekla mu je Antonija, a Petar je pustio suzu. "Vinko je bio moj kum, a ovo odijelo koje nosim je bilo njegovo i ja ga s ponosom nosim", priznao je Petar.

"Ovo je tvoj svijet, drago mi je što si se vratio doma", poručio mu je Huljić.

"Prekrasan si, baš si me emotivno vratio u Dalmaciju. Ti to savršeno radiš", dodala je Severina. "To je to u čemu si ti glavni u ovom šou", komentirala je Nika.

"Ovaj šou ne bi bio ovako poseban da tebe nema u njemu. Imaš tu toplinu i imaš staru dušu. Zna ono što radi", rekao je Filip.

