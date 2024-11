Jedna od najmlađih ovogodišnjih natjecateljica oduševila žiri!

U novoj epizodi glazbenog spektakla ‘Superstar’ nitko nije uspio osvojiti preostalu platinastu kartu koja je kod Nike, ali žiri su impresionirali svestrana odgajateljica Nikolina Kolarić, zaljubljenik u mjuzikle Miran Belaić, a s nogu ih je svojim izvedbama oborila srednjoškolka Tara Pejković!

Marina Duksita Tišljar probila je led u novoj audicijskoj epizodi. Dvadesetšestogodišnja mama dvoje djece došla je iz Njemačke kako bi pokazala svoje vještine žiriju. Jako joj je stalo do njenog osobnog stila i voli eksperimentirati sa svojim izgledom i odjevnim kombinacijama, a za dolazak u 'Superstar' je rekla: „Došla sam se zabaviti, skupiti nova iskustva i vidjeti vaša lijepa lica.” Žiriju je izvela duet Rihanne i Nicki Minaj 'Fly' i pjesmu 'Sledeći' Lepe Brene.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Marina Tišljar

„Kad bih ocjenjivao rep, bilo bi super, ali s pjevanjem ćeš se morati još baviti, od tehnike nadalje, ali super sam se zabavio“, rekao joj je Filip.

„Ti si stvarno zvijezda i iznijela si to sa smislom i stavom. Meni je ovo bilo ekstra kul i hvala ti na tome“, rekla joj je Nika koja joj je, kao i Severina, dala glas za prelazak u drugu fazu natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Više sam ka ne, ali zbog ovog što sam ti rekao, neka bude da ovog puta“, rekao je Filip. Stoga se, unatoč Tončijevom ne, Marina izborila za svoje mjesto u drugoj fazi natjecanja.

Drugi je pred žiri stao student ekonomije iz Ljubljane Gašper Komel. Najveći su mu uzori Oliver Dragojević i Petar Grašo, a ljubav prema hrvatskoj glazbi prenijeli su mu roditelji. Žiriju je izveo Grašinu pjesmu 'Ko nam brani'.

„Prelijećeš preko samoglasnika, ne držiš ton. Imaš lijepu boju glasa i relativno lako, s malo vježbe, možeš popraviti te nedostatke,“ rekao mu je Filip, a Severina se složila a njim.

„Ti voliš muziku, ali muzika tebe još ne voli dovoljno da bi te pustila da budeš profesionalac, ali ona u konačnici pušta sve koji ju vole, tako da samo nastavi“, rekao mu je Tonči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Vidimo se iduće godine“, pozitivan je ostao Gašpar.

Sljedeća je pred žiri stala Anastasia Vasiljeva, Ruskinja koja se dosad već okušala na glazbenim natjecanjima u Finskoj, Češkoj, Slovačkoj, Tunisu i Grčkoj, a za hrvatski 'Superstar' doznala je preko Instagrama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Uvijek su mi govorili: ‘možda iduće godine, možda malo poslije’, ali mislim da sam sad zaista spremna biti na pozornici i dokazati prvenstveno sebi da mogu biti dio glazbene industrije“, rekla je Anastasia, koja je žiriju izvela pjesmu 'No Roots' Alice Merton.

Foto: RTL Anastasia Vasiljeva

„Imaš drugačiji glas od originala i drugačiji pristup i želimo poticati razlike,“ rekla joj je Nika.

Iako Severina nije dala Anastasiji glas za nastavak natjecanja, ostatak žirija odlučio joj je pružiti priliku da se dokaže, a Tončiju je obećala da će u drugoj fazi natjecanja biti bolja.

Antonio Baždarić bio je sljedeći na redu. Rođeni Zadranin stigao je na audiciju iz Seville, gdje živi već tri godine i radi kao turistički vodič. Antonio priznaje da se borio s depresijom i ističe kako mu je glazba puno pomogla, a pogotovo tekstovi pjesama Linkin Parka: „Chester me sa svojim tekstovima spasio i ja sam odlučio svojom glazbom nekome spasiti život.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žiriju je otpjevao R.E.M.-ovu 'Losing My Religion' i 'Mariju' Divljih jagoda.

„Vidi se da voliš muziku i da ti je bitna u životu, ali volio bih čuti konzistentno više tona u tvom glasu,“ rekao je Filip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Mislim da kod tebe ima dosta dobrih stvari s kojima se može napraviti dosta dobrih stvari“, rekla mu je Nika, a Tonči dodao: „Imaš ono što je potrebno za pjevača, imaš prepoznatljivost.“

Svih četvero članova žirija dali su Antoniju glas za nastavak natjecanja.

Instruktorica vožnje Ana Antolović iz Rijeke otpjevala je žiriju 'Brodolom' Natali Dizdar.

„Potpuno si nezainteresirana, tvoj cijeli body language je takav da odvlači pažnju od slušanja“; rekao je Tonči, a Ana pojasnila da joj je lakše gledati u daljinu kad pjeva. Filip joj je rekao da će morati poraditi na tome, a Nika joj je dobronamjerno savjetovala da bi u takvim trenucima mogla zatvoriti oči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Ana Antolović

Katarina Ćosić bi za svoje pjevanje rekla da je dobro, ali kako kaže, ne bi govorila više od toga, neka dalje prosudi žiri. Pjevala je pjesmu grupe Magazin 'Ti si želja mog života.“

„Meni si bila malo falš“, rekao joj je Tonči, pa su Nika i Severina rekle kako one uopće nisu čule greške, a Katarina je dobila glasove potrebne za nastavak natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novosađanka Višnja Vukov svoje pjevanje bi ocijenila s devet od deset, a u 'Superstar' je stigla sa željom da pobijedi. Žiriju je otpjevala 'The Winner Takes it All' grupe ABBA.

„U početku sam mislio da si se precijenila - u početku. Da“, poručio je Višnji Tonči, a Nika dodala: „Mislim da sam se prvi put danas naježila, od mene imaš jedno veliko da!“

Sljedeća je bila Nikolina Kolarić, svestrana odgajateljica u vrtiću koja se u slobodno vrijeme bavi plesom na svili i pole danceom. Dugo se bavi pjevanjem, ali je uvijek izbjegavala televizijske showove, a sad je zaključila da je vrijeme da se okuša i u tome. Nikolina je iznenadila svojom izvedbom - otpjevala im je ariju 'Habanera' iz opere Carmen, a zatim pjesmu 'Gdje je sve po mom' grupe Jinx.

„Mnogo ti hvala za ovu pozitivu, u ostatku dana ću biti bolji čovjek“, rekao joj je Filip. Svestrana Nikolina od žirija je dobila četiri glasa za drugu fazu natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Andrea Družić stigla je na audiciju iz Komiže i otpjevala 'End of the Road' grupe Boyz II Men. Andrea, nažalost, nije prošla dalje u natjecanje, a Filip joj je rekao da se treba pozabaviti disanjem i upravljati volumenom svog glasa pa da dođe ponovno iduće godine.

Iz Ljubljane je stigao Dragan Stevanović. Dragan se bavi pisanjem pjesama i potpisuje hit 'Srećan put' popularne Breskvice, a sada se odlučio okušati u showu kako bi vidio može li se baviti i pjevanjem. Iako se svidio žiriju svojom izvedbom pjesme 'Thelo na me Noises' Nikosa Vertisa, nije prošao u drugu fazu natjecanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Dragan Stevanović

„Jasno ti je da još nisi za profesionalca, ali da možeš biti - možeš“, rezimirao je Tonči.

Miran Belaić glazbom se bavi od malena, a danas je dio ansambla kazališta Komedija kao vanjski suradnik te pohađa mjuzikl edukaciju gdje je trenutno na četvrtoj godini. Tridesetogodišnji profesor informatike po struci rano je ostao bez roditelja, što mu je pomoglo da shvati da nema mjesta tremi i strahovima te da život treba iskoristiti maksimalno. „Smatram da sam 'Superstar' jer imam 30 godina i 'Superstar' sam“, duhovito kaže Miran.

POGLEDAJTE VIDEO: Još malo nas dijeli od najpopularnijeg glazbenog showa: 'Superstar' sutra donosi nova uzbuđenja