U 'Superstar' stiže mlada mama osebujnog stila Marina: 'Treba život iskoristiti do maksimuma!'

U novoj audicijskoj epizodi glazbenog spektakla "Superstar" u subotu od 20.15 svoje mjesto pod zvijezdama i u drugoj fazi natjecanja potražit će i mlada mama osebujnog stila Marina Tišljar, pratiteljima poznatija kao Duksita Mamita.

Marina kaže kako se prijavila u "Superstar" jer je od malena maštala kako će se jednog dana vidjeti na televiziji i dodaje: "Godinama sam vježbala u mom dnevnom boravku, a ove godine zvijezde su se posložile i ja sam postala jedna od natjecateljica Superstara. Imala sam potrebu slijediti svoje snove kako bi na djelima pokazala svojoj djeci da kad čovjek ima volju, a prepoznaje rad i disciplinu, sva su vrata otvorena i nemoguće ne postoji."

Popularna na društvenim mrežama

Izrazito je aktivna na društvenim mrežama, na kojima svakog dana broji sve više pratitelja, a to se, kako kaže, dogodilo spontano: "Ljude je privlačio moj sadržaj, ostavljali su lajkove, komentare i predivne poruke inspiracije u mojim porukama. Budući da sam raznovrsna osoba, s mnogo osobina, takav je i moj sadržaj - od smijeha do suza, ozbiljnih savjeta, ludih outfita i frizura do recepata za ručak ili deserte."

Njenu publiku zasigurno privlače njene uvijek posebne odjevne kombinacije, česte promjene frizure te samopouzdanje kojim se izražava.

"Za frizure i outfite sam zaslužna samo ja, oduvijek sam se na taj neki poseban način izražavala. Volim tu stranu sebe, puno ljudi shvaća život preozbiljno. Život je poklon, a ako uz to imate i zdravlje, treba život iskoristiti do maksimuma."

"Ne žalim ni za čim"

Dvadesetšestogodišnjakinja mama je dvoje djece, a iskustvo ranog majčinstva itekako je utjecala na nju: "Ne žalim ni za čim i da mogu vrijeme vratiti učinila bih isto, ali ne bih savjetovala nijednoj mladoj djevojci da slijedi moje stope što se toga tiče. Djeca su najveće blago, ali i velika odgovornost. Mislim da je najbolja strana ranog majčinstva što ću provesti više vremena sa svojom djecom i što će moja djeca biti odrasli ljudi kad moji vršnjaci počnu prematati pelene", kaže kroz smijeh vesela Marina.

Upravo kako bi djeci pružila bolje životne uvjete, Marina se preselila u Njemačku. Jezik dobro govori, ali ne bi rekla da se u potpunosti prilagodila te samu sebe i dalje smatra curom iz Dubrave.

"Sve mi nedostaje, moji roditelji, sestra, brat, prijatelji i moj Zagreb", kaže Marina i šaljivo dodaje: "Ali i burek jer mi kebab već na uši izlazi!"

Uzor joj je Severina

Na pitanje koji član žirija joj se najviše svidio, Marina ima spreman odgovor: "Svaka čast svima u žiriju, no ja sam se najviše veselila Severini! Ona mi je uzor na našoj sceni, kao izvođačica, ali i kao osoba. A što se tiče strane scene, moj idol je kraljica rapa Nicki Minaj zbog osebujnog stila i načina na koji je promijenila rap zauvijek, a moram spomenuti i kralja popa Michaela Jacksona čije pjesme me inspiriraju."

Kako će se Marina, ali i ostali kandidati nove audicijske epizode snaći pred žirijem - ne propustite u novoj epizodi glazbenog spektakla "Superstar" u subotu od 20.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

