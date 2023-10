Zadranin Ivan Vidović, umjetničkog imena Eyevan, oduševio je žiri 'Superstara' u drugoj audicijskoj emisiji. Pred Severinom, Tončijem Huljićem, Filipom Miletićem i Nikom Turković izveo je pjesmu posvećenu svom pokojnom djedu. Emisiju možete pratiti i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Reakcija bake na njegov nastup

Ivan Vidović Eyevan posvećen je glazbi u potpunosti, a u njegovom putu podržavaju ga i obitelj te prijatelji. U 'Superstaru' je pokazao svu raskoš svog talenta, presretan, kaže, što je svoju pjesmu i audiciju posvetio djedu. Dirnula je ta Ivanova priča i ljubav prema preminulom djedu Severinu pa je i zasuzila, a dirnuta je bila i glazbenikova baka.

"Baka je presretna, pogotovo jer sam i svjedočio na televiziji, ali nije razumjela engleski pa sam joj pjesmu preveo na hrvatski. Izljubila me! Djevojka je bila vrlo emotivna te je rekla da joj se sviđa što sam pjevao iz srca i stavio cijelog sebe u pjesmu", otkrio je Ivan. Severinin komentar posebno ga je dirnuo kada je žiri u pitanju. "Iskreno, svi komentari žirija su mi se svidjeli i vrlo sam zadovoljan njihovim riječima, ali komentar Severine mi je najbolje sjeo: 'Ovo mi je jedan od najemotivnijih momenata u mom životu'. Čuvši taj komentar od umjetnice kao što je ona, znao sam da sam na pravom putu u glazbi".

Potpuno posvećen glazbi

Godinama je već, kaže, potpuno posvećen glazbi. Svira i po restoranima, ali i na ulici. Upravo iskustvo uličnog sviranja mu je najdraže. "Mislim da mi je sviranje na ulici najdraže zato što je unikatno te mogu biti baš ono što jesam. Nastojim svaki dan biti na ulici zbog toga što tako mogu predstaviti sebe i svoje pjesme te upoznati mnoge ljude i iskre primiti njihove kritike. Osim gaža, bavim se produciranjem i pisanjem pjesama. Diplomirao sam poslovnu ekonomiju u Splitu, ali glazba je uvijek bila dio mene", kaže Eyevan.

Pjesme piše i producira aktivno već skoro tri godine, a inspiraciju za tekstove i melodije pronalazi svakog dana. "Inspiraciju nalazim svaki dan, jer pišem o svome životu i svojim bližnjima. Svaka moja pjesma je istinita te je dio moga života. Po mome mišljenju, jedino na iskren način se može iskazati emocija, a emocija i je glazba. Inspiracija je posvuda, samo se treba pažljivo fokusirati na nju".

Inspiracija mu je vjera

Velika inspiracija Ivanu je i vjera u kojoj je našao spas. "Iskreno, mislim da sam uvijek duboko u sebi znao da sam išao krivim putem, no nisam bio dovoljno blizak Bogu da mi to On može reći. Tražio sam mir i tišinu u nečemu što je bilo kratkoročno, te sam se odvojio od svega da bi producirao, pušio, pisao pjesme te radio ono što volim, ali sam i dalje pronalazio depresiju i ispraznost. Onda sam počeo razgovarati s Njim pa sam shvatio da boljom povezanošću između mene i Boga, On me polako čisti. Čuo sam rečenicu: 'Nikad se ne ide čist pod tuš, tako se ne ide ni čist pred Boga.' Pa je On polako počeo i čistiti moju dušu te sam u tome pronašao dugoročni mir", ispričao je mladić.

Vjera mu je najvažnija u životu. "Bog mi je na prvom mjestu u životu. Iako ne zaslužujem ništa, On mi je dao sve. Jer ovo sve materijalno nestane, ali ono što je u duši, ostaje dovijeka", zaključio je ovaj talentirani mladi glazbenik.

Sve nastupe druge epizode 'Superstara' pogledajte na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastup prepun emocija! Napisao je pjesmu pokojnom djedu: 'Bio mi je kao drugi otac'