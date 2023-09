Megaspektakl "SuperStar" kreće u subotu, 23. rujna, u 20.15 sati na RTL-u, a "Superstar" ćete moći pratiti na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Stručni žiri koji čine Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković garantiraju najbolju televizijsku zabavu ove jeseni. Raskošni televizijski format donosi natjecateljima priliku da osvoje 50 tisuća eura i ostvare svoje snove.

Živuća legenda hrvatske glazbene scene i autor nekih od najpoznatijih hrvatskih pjesama ikad, Tonči Huljić je najiskusniji član žirija. Prepoznatljiv glas i stas, kao i bezvremenski hitovi osigurali su mu mjesto na samom vrhu hrvatske glazbene scene. Ipak, tijekom godina, priznao je koji mu je projekt najdraži od svih, a imao je glazbenik tijekom svoje karijere i brojna priznanja koja nikoga nisu ostavila ravnodušnim.

O 'Superstaru'

Huljić je za RTL rekao kako mu je iznimno je zadovoljstvo pridružiti se najraskošnijem televizijskom spektaklu ove jeseni.

"Ne pitajte što možete očekivati od mene, nego što ja mogu očekivati od vas! Očekujem da pjevate, glumite da pjevate, da čujem da ne znate pjevati, a da vam povjerujem svaku otpjevanu riječ jer je to provjereni recept za opstanak na estradi u Hrvatskoj”, poručio je Tonči Huljić kandidatima 'Superstara'!

Obratio se Tonči na sebi svojstven način i gledateljima: “A vi, dragi gledatelji, mene znate već četrdeset godina, a Severinu trideset godina – sve je jasno! Znate tko smo!", kroz smijeh je zaključio legendarni Huljić.

Prvi veliki hit bio je 'Kokolo'

Tonči Huljić rođen je na današnji dan 1961. godine u Splitu. Iako je isprva studirao pravo, shvatio je da je glazba njegov životni put. Tonči je 1979. godine postao član grupe “Dalmatinski magazin” te je s ovom grupom snimio pjesme “Školski dani” i “Uspomene toplog ljeta”. Kasnije je ovaj bend promijenio ime u “Magazin”. Svoju je prvu pjesmu skladao 1980. godine pod nazivom “Sjećanja”, a prvi veliki hit grupe bila je pjesma "Kokolo", koja je nastala 1983. godine za tekst Zlatana Stipišića. I moglo bi se reći - sve ostalo je povijest.

Devedesetih je nizao hitove

U devedesetima je Huljić također ostvario brojne uspjehe svojim hitovima, ali je u isto vrijeme pokrenuo i vlastitu nakladničku tvrtku pod nazivom “Tonika”. Bio je među prvim hrvatskim glazbenicima koji su upotrijebili elemente folk glazbe iz bivše Jugoslavije u svojim pjesmama. Zbog toga se našao na meti glazbenih kritičara koji su ga prozivali za uvođenje turbo folka u hrvatsku glazbu. U isto je vrijeme “Magazin” proživljavao najbolje trenutke u karijeri tako da se Huljić nije pretjerano osvrtao na kritike.

Iza svakog uspješnog muškarca stoji i uspješna žena

Ipak, iza svakog uspješnog muškarca, stoji i uspješna žena. Tako je i iza Tončijevih najvećih hitova stajala upravo Vjekoslava, s kojom je išao u osnovnu školu, no zaljubio se u nju kada je imao 18 godina. Vjenčali su se 1987. godine a izjavio je da je "imao sreće i vrlo malo pameti da se oženi".

"Vjerujete, da mi ona nije supruga, vjerojatno se nikada ne bih oženio. Toliko sam teška osoba i ni jedna druga ne bi mogla biti uz mene, a da ne odustane. Nisam vjerovao da ću se ikada oženiti, u mladosti sam bio zvijezda koja nije željela obaveze bilo koje vrste. Ipak, imao sam sreće i vrlo malo pameti da se oženim i naš brak je i danas stabilan", rekao je Tonči jednom prilikom, a nedavno je dodao i kako je nesposoban za normalan život: "Nemam nikakav hobi, ja sam potpuno nesposoban za normalan život. Ja ne znam oguliti jaja, skuhati jaja, pola jaja kad ogulim, pola bacim s tom korom, mene raduje samo raditi muziku", iskren je Huljić.

Otkrio tajnu uspješnog braka

Prije desetak godina otkrio je i tajnu njihova uspješnog braka: "Duže smo u životu zajedno nego što smo bili jedno bez drugog. Nakon svih tih godina još uvijek imamo o čemu pričati, imamo što zajedno raditi. I ako se oko nečega trebamo svađati onda se svađamo oko tekstova. Ne filozofiramo oko budalaština tipa volimo li se ili ne. Smiješno mi je to. Filozofiranje o ljubavi pristaje samo američkim filmovima kao dio teškog promišljanja o životu. Ljubav je prirodna stvar, dogodi se, a o srodnim dušama banalno mi je pričati. Nama je u životu zanimljivo, dinamično. Ja sam dosta na putu pa možda i to pomaže opstanku našeg braka. No niti smo mi iznimka, niti je estrada kompletan idiotluk u kojemu caruju seks, droga, alkohol, rock i ludilo. Znam puno brakova u tom poslu koji su opstali, vole se i zabavno im je zajedno", ispričao je Tonči.

Ispričao je što radi kad pronađe vremena za opuštanje: "Probudim se, treniram, trčim. Imao sam problem s vratom i ispalo je da je to sve od joge i sada sam malo pauzirao sa tom rekreacijom, iako mi jako fali. Ranoranilac sam, pa su šetnja, doručak i rekreacija u mom slučaju gotovi do deset sati. Volim sa suprugom i našom pudlicom popiti kavu. Imam pudlicu koja je luda za kavom, pa stavim na vrh prsta i dam joj, pa ona bude mirna. Kasnije idem u studio, ali ako mi se radi, radim, ako mi se ne radi, ne radim", otkrio je.

Zanimljivost iz glazbenikovog života je to što je završio studij prava, no, ipak se odlučio baviti se glazbom.

"U početku normalno da te zanima biti slavan, a ne pravnik. To je nekakav normalan slijed događaja, a poslije više nije bilo vremena. Našao sam jedan mudar alibi. Kažem da sam apsolvirao pravo. Tako da jesam. Na razne načine sam ga apsolvirao. I na fakultetu i poslije i na sudu", rekao je u videointervjuu za RTL.hr

Jedan projekt mu je ipak malo draži od svih

Ipak, jedan svoj projekt izdvaja kao onaj koji mu je ipak malo draži od svih - riječ je o Madre Badessi: "Mogu reći da mi je Madre Badessa najdraži projekt u karijeri", izjavio je Tonči Huljić. Podsjetimo, posebnost pjesama koje ovaj bend izvodi je u tome što su pisane na starom splitskom, velovaroškom govoru. Neki od najpoznatijih hitova su: “Providenca”, “Anarkišta”, “Ka hashish” i “Amerika”.

Ne bježi ni od klasične glazbe

S vremenom se Tonči okrenuo i klasičnoj glazbi. "Najviše volim svirati instrumentalnu glazbu ekstremnih emocija, a pokazao sam da i taj žanr ima svoju publiku", pohvalio se slavni skladatelj.

"Kažu da u instrumentalnoj glazbi najviše uživaju inteligentni ljudi, a sada je došlo vrijeme da radim nešto za svoju dušu. To mi je dopušteno nakon 1.370 prijavljenih pjesama koje sam napravio. Zabluda je da ljudi ne dolaze na koncerte instrumentalne glazbe. Dolaze i te kako i drago mi je da je tako", istaknuo je jednom prilikom.

Glazbenik o obitelji

Huljić je kazao da je cijela njegova obitelj "nagrađena milošću darova".

"Ovo je jako interesantno jer je baš cijela obitelj nagrađena milošću darova. Kao obitelj radimo jednu cjelinu. Mi stvarno pokušavamo živjeti svoje živote, ne nametati se, zaista nismo željni ni javnosti ni slave. Sad radimo jer moramo raditi to za što smo obdareni i da uživamo u tome", istaknuo je te je otkrio da je smanjio rad na pop pjesmama.

"Zato ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i zato sam suzbio djelovanje po pitanju pop pjesama, ali u meni uvijek čuči taj songwriter i ako čujem dobru pjesmu kao što je u prošloj godini bila Rihanna 'Lift me Up' koja mi je čak bolja i od 'Flowers' koja je imala nešto više. Interesantno, to je prvi put u slučaju Rihanne da je film odmogao pjesmi, a ne pogurao naprijed", rekao je Tonči."

Glazbom se bave i kći Hana Huljić Grašo te sin Ivan Huljić. Tonči tvrdi da njegova obitelj radi jednu cjelinu te da se ne vole nametati i prizivati slavu. "Sad radimo jer moramo raditi i da uživamo u tome. Ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i suzbio sam djelovanje po pitanju pisanja pop pjesama. No, u meni uvijek čući songwriter", priznao je Huljić za Rtl.hr.

