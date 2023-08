Glazbenik Tonči Huljić za RTL.hr objasnio je svoj zaokret u karijeri. Slavnog hitmejkera možete ove jeseni gledati kao člana žirija glazbenog spektakla "SuperStar", čije ćete epizode moći gledati 24 sata prije prikazivanja na RTL-u i to bez reklama na streaming platformi Voyo, a koja stiže 27. kolovoza.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Volim trap, ljubav je kao tema potrošena, nemam namjeru stati'. Tonči Huljić o svemu u Direktu

Huljić je kazao da je cijela njegova obitelj "nagrađena milošću darova".

"Ovo je jako interesantno jer je baš cijela obitelj nagrađena milošću darova. Kao obitelj radimo jednu cjelinu. Mi stvarno pokušavamo živjeti svoje živote, ne nametati se, zaista nismo željni ni javnosti ni slave. Sad radimo jer moramo raditi to za što smo obdareni i da uživamo u tome", istaknuo je te je otkrio da je smanjio rad na pop pjesmama.

"Zato ne mogu više razmišljati isključivo na komercijalni način i zato sam suzbio djelovanje po pitanju pop pjesama, ali u meni uvijek čuči taj songwriter i ako čujem dobru pjesmu kao što je u prošloj godini bila Rihanna 'Lift me Up' koja mi je čak bolja i od 'Flowers' koja je imala nešto više. Interesantno, to je prvi put u slučaju Rihanne da je film odmogao pjesmi, a ne pogurao naprijed", rekao je Tonči."

Nije se htio baviti glazbom

Podsjetimo, Huljić je nedavno za RTL.hr progovorio o svom bendu Madre Badessa i "Misi Mediterani", a zanimljivo je da se on u početku uopće nije htio baviti glazbom.

On je, naime, želio upisati studij za režiju, scenarij i kameru, a jako je volio češku školu filma. "Radio sam animirane filmove i dobro sam crtao. Zato danas tu strast ispoljavam u spotovima za Madre Badessu", kazao je.

Tonči je otkrio da ima puno planova s "Misom Mediteranom".

"Planova je jako puno. Oni su upravo u fazi da vidimo hoće li se uspjeti realizirati ili ne. Sve do sada se pokazuje da hoće. No, ajmo jednostavno prvo skočiti pa onda reći hop. Puno smo vremena radili na, recimo konkretno za Vatikan. Sprječava me Komisija za zaštitu spomenika kulture. Može se nastupiti, ali samo jedna osoba. Kako da izvedem tu 'Misu' s jednom osobom na Trgu svetog Petra? Tražimo alternativu u okviru Vatikana. Ne bih dalje puno o tome. Sljedeća priča je promocija Mise", ispričao je.

Novi show "SuperStar" gledatelji mogu pratiti ove jeseni na RTL-u