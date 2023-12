Jedina ženska finalistkinja 'Superstara', mlada Sinjanka Hana Ivković, svojim glasom oduševila je publiku i cijenjeni žiri Tončija Huljića, Niku Turković, Severinu i Filipa Miletića, otpjevavši pjesmu Lady Gage, "Look What I Found", a kako kaže želja joj je snimiti duet sa srpskom pjevačicom Aleksandrom Prijović, koja je napunila pet Arena. Finale showa 'Superstar' možete možete gledati u nedjelju u 20:15 na RTL-u te na platformi Voyo!, kao i sve dosadašnje epizode.

Vrlo je uzbuđena finalom emisije

Hana se u showu natjecala s Mijom Ribić, Tonijem Peruškom, Petrom Hegedinom, Dinom Miklaužićem, Andreom Jelonjić i Vanessom Kralj, a nakon što su u finale ušla 'tri mušketira', pitalo se hoće li u finalu biti četvero muškaraca, no Hana je tu napravila preokret, tako što su je prozvali četvrtom finalistkinjom 'Superstara'. Nakon toga, priznala nam je kako se osjeća jako uzbuđeno te se zahvalila svima na glasovima.

Foto: RTL Foto: RTL Hana Ivković nakon polufinalne emisije

"Vrlo sam uzbuđena i vrlo zahvalna mojim Sinjanima i mojoj cetinskoj krajini što su glasali", priznala nam je Hana te spomenula kako nikako nije očekivala da će ući u finale.

"Ne, niti najmanje nisam očekivala svoj ulazak u finale. Mislim da nitko od nas zapravo nije očekivao nešto takvo nepredvidljivo tko će proći, a tko neće", rekla nam je Hana.

Želja joj je snimiti duet s Aleksandrom Prijović

Inače, kako je nedavno priznala, velika želja joj je snimiti duet s Aleksandrom Prijović.

"Je, Aleksandra, javi se, molim te! Aleksandra Prijović, joj da", rekla je Hana za RTL tada, a sada nam je otkrila da je to isključivo zato što je njezin je veliki fan još od 2016. godine.

Foto: RTL Foto: RTL Hana Ivković želi snimiti duet s Aleksandrom Prijović

"Mislim da je ta žena napravila nešto što se nikada nije dogodilo kod nas na Balkanu. Ima tako duboke tekstove, tako prekrasan zvonast glas i pratim ju već odavno. Bio je jedan komentar na YouTubeu kao 'sad kad je popularna, svi žele s njom snimati duete', ali nije, meni je ona bila još od 2016. ono woow", rekla je mlada Sinjanka za nju.

Želi se fokusirati na pripreme za finalni nastup

Hana nam je rekla kako trenutno ne razmišlja što će biti nakon showa niti pobjedi. Naime, trenutno se želi fokusirati na pripreme za finalni nastup, a kasnije će vidjeti što će biti.

Foto: RTL Foto: RTL Hana Ivković nakon polufinalne emisije

"Teško je sada razmišljati o pobjedi. Sad se trenutno treba fokusirati na idući 'live', kako ćemo izvesti svoje pjesme, hoće li to biti dobro ili neće, koreografija i ostalo. Mislim da je sada to najmanje važno", rekla nam je mlada Sinjanka.

'Od Silvane do Nirvane'

Hana je u polufinalnoj emisiji otpjevala pjesmu Lady Gage, "Look What I Found", a kako tvrdi, nastupom je bila zadovoljna, no ipak nije bila baš sigurna jer je smatrala da nije pokazala emocije, no Nika ju je uvjerila u suprotno.

"Meni si je pokazala, bez obzira što misliš da se nisi poistovjetila s tim. Moram reći da mi se svidio ovaj tvoj malo 'bahatiji vibe' što ga nisi imala još prilike ovako pokazati. Jako mi se taj dio dopao i jako dobro vladaš s tim. Moja jedina 'mikro zamjerka' je budi hrabrija u ovom falsetu, znam on nije baš lagan, ali budi hrabrija jer vidim da ga imaš i svaka čast", rekla joj je Nika.

Foto: RTL Foto: RTL Članica žirija Nika Turković

Nakon nje nadovezala se i Severina koja je pokazala oduševljenje njezinim nastupom.

"Ja moram reći da mi se jako svidjelo ovo večeras i vidiš tamo piše od Silvane do Nirvane i ti možeš stvarno sve pjevat. Bit će mi stvarno teško izgubiti jednoga od vas, ali to sigurno nećeš biti ti", pohvalila ju Severina.

Foto: RTL Foto: RTL Severina pozvala Ivana na svoj koncert

Huljić je u početku naredio tišinu, a onda istaknuo kako ju vidi u finalu.

"Šššš, slušam, slušam svemir. Tisuće glasova već glasa, iako Tonka nije rekla broj jer je to ovo pjevanje zaslužilo", rekao joj Huljić oduševljeno.

Foto: RTL Foto: RTL Član našeg žirija

Filip joj je u prijašnjoj emisiji dodijelio slogan "od Nirvane do Silvane", kojeg su Hanini navijači iskoristili za transparent, a on je sada to i prokomentirao i pohvalio ju.

Foto: RTL Foto: RTL

"Jao ljudi, koliko talentirano dijete imamo ovdje. Tvoj je identitet da ti možeš pjevati apsolutno sve, da apsolutno dekoriraš svaku pjesmu i 'fakat' je tako 'od Nirvane do Silvane'", pohvalio ju Filip.

Finale showa 'Superstar' možete možete gledati u nedjelju u 20:15 na RTL-u te na platformi Voyo!,kao i sve dosadašnje epizode.

