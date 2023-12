Zadranin Ivan Vidović Eyevan, poznat po svojim autorskim pjesmama, a u polufinalu 'Superstara', iako je ispao, svoju nastupom je oduševio brojnu publiku i naš cijenjeni žiri, Tončija Huljića, Niku Turković, Severinu i Filipa Miletića, otpjevavši pjesmu "All I Want', irskog rock benda "Kodaline", a dobio je i ponudu od Severine da joj pjeva na koncertu u Zadru. Show 'Superstar' možete pogledati na platformi Voyo!

Planira izdati svoj album

Polufinalna emisija 'Superstara' bila je puna iznenađenja pa je tako ispadanje mladog tekstopisca iznenadilo brojnu publiku, a da je veliki talent u tome što radi, priznali su i njegove kolege i žiri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivan, ili umjetničkim imenom Eyevan, očarao je publiku i žiri u audicijskoj emisiji te tako dogurao do polufinala, u kojem je otpjevao pjesmu "All I Want", irskog rock banda "Kodaline". U polufinalu natjecao se s Mijom Ribić, Hanom Ivković, Tonijem Peruškom, Petrom Hegedinom, Dinom Miklaužićem, Andreom Jelonjić i Vanessom Kralj, a nakon što su odabrana "tri mušketira" za ulazak u finale, odabrana je Hana kao četvrta finalistkinja, a Ivanu je put u showu završen, ali ne i u glazbi.

Foto: RTL Foto: RTL Ivan Vidović Eyevan nije ušao u finalu, ali nastavlja s pisanjem pjesama

Naime, mladi tekstopisac nastavlja svoj put glazbe, tako što ima u planu izdati i svoj album.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam u planu sada kada dođem doma, raditi album. Imam već pjesama vani, samo planiram dalje nastaviti ih raditi. Ovo je bila jedna velika promocija i drago mi je na tome, a kao što je i Huljić rekao, ne moraš biti prvi da bi uspio". ispričao nam je Ivan.

Nakon toga, Ivan je progovorio i o ispadanju, gdje je priznao kako je to očekivao i zaslužio te pokazao kako je vrlo kolegijalan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zaslužio sam ispasti jer sam "falšao" par puta i bila su mi suha usta. Valjda neka trema, valjda je to tako trebalo biti. Drago mi je što su oni prošli, zaslužili su svi. Baš su svi ekstra talentirani i rade puno, baš se to vidi i neka najbolji pobijedi", priznao nam je mladi tekstopisac, a kako tvrdi njegov ulazak u finale je Božja volja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svi su oduševljeni njegovim radom

Ivan je posvećen glazbi u potpunosti, a osim što je vrlo talentiran u pjevanju, on i sam sklada pjesme, zbog čega ga pohvalila i njegova kolegica, kandidatkinja Mia Ribić, koja je izjavila da će joj Ivan napisati pjesmu jer ga smatra vrlo talentiranim u tom području.

"Meni će Ivan pisati pjesme. Evo želim njega pohvaliti. On uzme gitaru i počne pjevati neku pjesmu. Ja mu kažem wow kako ti dobro stoji, a on kaže to ja sad izmišljam. Moram li išta više reći?", rekla nam je Mia.

Talentirani tekstopisac priznao je kako nije bio zadovoljan svojom izvedbom jer smatra da nije otpjevao kako je htio, no unatoč tome oduševio je publiku, ali i žiri, koji su mu uputili lijepe komentare i smatrali da se ne zamara oko kojeg "falša".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Ivan Vidović Eyevan nije ušao u finale, ali unatoč tome oduševio je publiku i žiri

Iako je Huljić u prošloj emisiji uputio oštre kritike na Ivanov nastup, u kojem je otpjevao pjesmu Harryja Stylesa "As it was", u ovoj emisiji je bio vrlo zadovoljan njegovom izvedbom, a osvrnuo se i na njegov "falš".

"Ti si jedna hiperemotivna i senzibilna osoba i zato te sada malo svladala trema. To ćemo zaboraviti, to se nije desilo i taj ton za kojeg ti misliš da je kraj svijeta, znaš koliko ćeš ih još imati u životu. Dakle ja jedva pogodim koji ton, a ti možeš još koji. Dakle nemoj se uopće opterećivati. To publika uopće ne primijeti, osim ako joj ti ne daš do znanja", rekao mu je Tonči.

Foto: RTL Foto: RTL Član našeg žirija

Nakon njega, Nika mu je uputila nekoliko savjeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sljedeći put moraš imati malo više sigurnosti u sebe jer znaš što radiš i odabrao si pjesmu koja ti savršeno leži i ja sam te prošli put branila i za Harry Stylesa, ali ovo je definitivno nešto što je tvoj 'fort' jel' tako? Meni je ovo bilo jako lijepo i emotivno, iako samo eto taj mini savjet koji ide i tebi i meni zajedno i kada god pogriješiš nemoj da ti se to vidi jer nije bilo strašno, samo si se jednostavno okliznuo i opet si na kraju sjeo, tako da je to bilo okej", rekla mu je Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Članica žirija Nika Turković

Filip smatra kako se ne mora brinuti oko nekoliko falševa te mu savjetovao da se nastavi baviti glazbom i dalje jer ima svoj identitet u kojem se odlično snalazi.

"Ti si melem za dušu i to od organskih sastojaka. Ti ćeš definitvno imati svoju publiku i to sada jesi li pogriješio to je nebitno jer ti imaš svoj identitet i tu se snalaziš fenomenalno. Ono što je najbitnije je da i ti i tvoje kolege i koji su ispali pronađete sebe i baviti se svojom glazbom pa makar bila najgora na svijetu i spomenuo si Boga, hvala Bogu što se ne pita mene koga bi ja htio pustiti, a koga ne. Tako da, tebi komplimenti i nastavi ono kako si počeo", uputio mu je Filip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Superstar - Filip Miletić

Ivan je posebno oduševio Severinu, koja ga je pozvala i da pjeva na njezinom koncertu u travnju u Zadru, što je Ivan rado i prihvatio.

"Ja imam koncert u Areni Zadar i volila bi da mi pivaš na koncertu u četvrtom mjesecu, jel' može?. Pjevaj bilo koju pjesmu jer mislim da će ljudi biti jako sretni, a i ja ću biti jako sretna", upitala ga je Severina, a on joj je kroz osmjeh odgovorio "rado, rado, hvala".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Severina pozvala Ivana na svoj koncert

Kasnije, Ivan je priznao kako je bio pomalo nesiguran oko poziva pa ju je ponovno pitao, a Severina ponovno potvrdila te kako tvrdi, spreman je za to i nada da će tamo otpjevati neku svoju pjesmu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U tom trenutku samo pomislio, ah vidjet ćemo, a poslije sam je pitao kao 'znači dolazim ja na koncert', a ona je rekla da, da sigurno, tako da ja sam spreman i nadam se da ću pjevati neku svoju pjesmu", rekao nam je mladi tekstopisac.

Finale Showa 'Superstar' možete možete gledati u nedjelju u 20:15 na RTL-u te na platformi Voyo!, kao i sve dosadašnje epizode.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Vidović: All i want