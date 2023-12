Hana Ivković je u intervjuu za RTL.hr podijelila svoje dojmove nakon spektakularnog završetka prve sezone RTL-ova glazbenog showa 'Superstar', u kojem je osvojila pobjedu.

Na pitanje kako se osjeća kao prva pobjednica 'Superstara', Hana je odgovorila da je to jako nerealan osjećaj te da nemaju riječi kojima bi opisala tu sreću.

Također, istaknula je kako joj je kamen pao sa srca nakon što je otpjevala pjesmu 'I'll never love again', koja joj je bila želja cijelog showa. Nadodala je da je to bila ključna pjesma koju je željela izvesti u finalu.

Foto: RTL Foto: RTL Hana Ivković

Hana je komentirala i drugu pjesmu koju je izvela, ističući da je to bio jedan od najposebnijih trenutaka emisije. Naglasila je radost kada dobije komplimente za nešto što inače pjeva po kući te je izrazila zadovoljstvo time: "To je jako lijepo, prekrasno".

Osvrćući se na osvojenih 50.000 eura, Hana je izjavila da planira novac vratiti u glazbu odakle je i potekao. Rekla je da će nagradu definitivno uložiti u glazbene projekte.

Komentirala je i kako će proslaviti svoj uspjeh: "Ne znam gdje idemo, mi svi kandidati. I onda idem u Sinj na doček. Jako se veselim odlasku kući, ali teško mi je ostaviti ovo sve što sam tu imala. Mjesec dana živiš s nekime, stalno si s tim osobama i teško je to samo odjedanput sve pustiti."

