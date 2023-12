U Frankfurtu se okupilo 13 tisuća Hrvata zbog Hrvatske noći, najvećeg okupljanja Hrvata u iseljeništvu. Na desetosatnom koncertu nastupili su Petar Grašo, Prljavo kazalište, Jelena Rozga, Mate Bulić, Zlatko Pejaković, Crvena jabuka, Miroslav Škoro, Mladen Grdović, Siniša Vuco i Jole.

Prvi na pozornici je bio Škoro, koji je najavio svoj nastup izražavajući podršku "hrvatskim braniteljima i generalima, hrvatskim ljudima koji nikada nisu mrzili tuđe, već samo voljeli svoje." Pjevač i bivši političar izvodio je hitove iz svoje pjesmarice uz potporu 13 tisuća obožavatelja.

Takvo što, vjeruje, doživjet će i na samostalnom koncertu sljedeće godine u zagrebačkoj Areni, koju je ovih dana pet puta napunila Aleksandra Prijović. Komentirao je njezin uspjeh i brojke za Slobodnu Dalmaciju. Zašto to ne može nitko od hrvatskih izvođača? Škoro je odgovorio.

"Žao mi je što mi ne možemo napuniti zagrebačku Arenu toliko puta. Čuo sam svakakvih komentara, ali ako netko može napuniti neku dvoranu, nek je napuni. Ako je može napuniti pet puta, nema problema. Ono što se čini meni je da moramo više raditi, moramo pisati pjesme i moliti se bogu da to postane, na neki način, trend.

Što je tome razlog? Mogli bismo sjesti pa o toj temi fenomenološki razgovarati. Možda ja nisam prava osoba za to", priznaje. Bilo kako bilo, Aleksandri Prijović je pošlo za rukom ono što nijedan hrvatski glazbenik u ovom trenutku ne može ni približno postići. "Pitanje je kako bi gospođa Prijović prošla večeras ovdje, u Frankfurtu", poručuje Škoro pa objašnjava:

"Znači, svatko ima publiku na svojemu mjestu. Samo je pitanje je li na neki način u ovom trenutku to stvar trendova, a činjenica je da je ta vrsta glazbenog izričaja ušla u mainstream. Onog trenutka kad je ušla na HRT u Dnevnik, ona je u mainstreamu. To je jednostavno tako. I kad se nešto dogodi, a to ti se sviđa, onda ideš za tim, a ako ne, onda radiš nešto da nametneš neki drugačiji trend", kaže Miroslav Škoro i tvrdi kako se ni najmanje time ne zamara.

"Mi ćemo napraviti koncert u Areni nagodinu. E sad, hoću li napuniti jednu dvoranu ili pola jedne, ne znam. Ja se nadam da će biti barem jedna puna, a ako Bog da i ako se dogodi neka pjesma... Nikad se ne zna. Jer kad se dogodi ta jedna pjesma, onda ljudi dođu i skontaju u stilu: 'A, i ona mu je dobra, i ona i ona'.

A da ne govorimo da mi nismo baš nešto najvičniji tim društvenim mrežama i načinima produkcije. Tu su neki šutnuli loptu daleko ispred nas. S druge strane, treba samo raditi i sve će doći na svoje", zaključio je Škoro.

