Čim se Franka Blagus pojavila pred žirijem u emisiji "Superstar", uspjela je nasmijati sve prisutne. Glazbeni megaspektakl "Superstar" pogledajte i na platformi Voyo. Natjecateljica je htjela prvo provjeriti jesu li članovi žirija stvarni i da ih netko drugi nije zamijenio. Iako njen glas možda nije osvojio žiri, definitivno je ostavila dobar dojam svojim duhovitim nastupom.

Veseli se budućim izazovima

Franka je podijelila svoje iskustvo s audicije, priznavši da nije potpuno zadovoljna svojim pjevanjem, ali je ponosna što su joj pružili drugu šansu da se dokaže. Oduševljena je opuštenošću i ljubaznošću žirija, istaknuvši da se veseli budućim izazovima.

"Najbitniji komentar? Filipa bih izdvojila jer mi je on rekao kako sam više za stand up komediju nego za pjevanje. On mi je jedini dao 'ne' i zato ću izdvojiti njega. A najpozitivniji je bio onaj Tončija Huljića jer mi je o njemu ovisilo idem li dalje ili ne. Na kraju mi je rekao da sam mu dala alibi i da se čulo da mogu baratati sa svojim vokalom. Izdvajam onda muškarce - Huljića i Filipa", priznala je Franka za RTL.hr.

Franka je shvatila svoju strast prema glazbi dok je pjevala roditeljima stihove "Ti si zmija, a ja sam žaba" kod kuće. To iskustvo je bilo ključno i motiviralo ju je da krene prema glazbenom putu te da je roditelji upišu u glazbenu školu.

"Očekivala sam da će mi reći da znam pjevati, ali da to nije za nas. I doslovno sam bila na tom putu i nisam očekivala prolaz, ali sad nakon ovog, ne znam očekujem li razvoj svojih vokalnih sposobnosti ili očekujem ono 'aha, imali si jednu priliku, doviđenja' tako da stvarno ne mogu reći što očekujem", priznala je.

