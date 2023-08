Producent Filip Miletić član je žirija showa "SuperStar", a iza njega je dva desetljeća veoma uspješne glazbene karijere. Show "SuperStar" gledatelji će ove jeseni moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama!

Severinin hit "Uno Momento" na kojem je radio Miletić nalazi se na listi najslušanijih pjesama na YouTubeu što se tiče domaćih pjevača. Zaslužan je i za Severinin album "Dobro došao u klub", a sada radi i na nadolazećem.

Filip je za Rtl.hr koji predstavlja Voyo otkrio kako je bilo raditi s njom na novom albumu.

"Severina je super jer se stalno želi mijenjati, bez obzira na komentare. I to nju čini toliko velikom. Onda smo se dogovorili da napravimo nešto drugačije jer ne možemo više raditi pjesme kao što je "Uno Momento". Ne želimo se ponavljati. Dobro je to što sam zadržao nešto njezino od ranije, ali smo napravili setup tako da se osjeti neka svježina. Cijela nota albuma je u duhu novijeg zvuka, a opet sam se trudio da zadržim nešto staro", ispričao je producent te dodao da je bilo i suza u studiju.

Miletić se prisjetio i početka suradnje sa Severinom, našli su se u Beogradu te ga je pjevačica upitala ima li neku pjesmu za nju.

"Ja u tom trenutku nisam imao ni studio niti bilo što, ali sam se ponašao kao da to sve znam i pravio sam se kao da sam to radio 500 puta u životu. Došli smo u studio, pustio sam joj pjesme. Severina je netko tko nije samo izvođač, ona ima i tog malog producenta u sebi i zato opstaje toliko dugo na estradi. I kada je čula pjesme, rekla je: "Je li ovo neka skrivena kamera? Ok, snimamo sve", ispričao je Filip koji surađuje s pjevačicom skoro 11 godina.



