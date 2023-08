'Superstar' kreće na jesen s emitiranjem! Gledateljima RTL-a uskoro će opet biti servirana vrhunska televizijska poslastica, a gledatelji će je ove jeseni moći gledati prije svih! Cijele epizode šoua bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama!

Filip Miletić član je žirija megaspektakla 'SuperStar' koji kreće ove jeseni na RTL-u. Cijele epizode 'SuperStara' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo. Proslavljeni regionalni producent u objasnio je što po njemu mora imati osoba da bi bila superstar.

"Superstar je netko prije svega tko ima identitet, tko je svjestan što sve treba položiti, koje napore da bi uspio u glazbi. Svatko se može baviti glazbom na ovaj ili onaj način, ali da bi bio superstar, tu ima dosta segmenata koji se trebaju poklopiti, prvenstveno za to kažemo x faktor. Mi smo ovdje kao žiri da prepoznamo taj x faktor i naravno da ja recimo kao producent da skrenem pažnju kroz show što treba gurati u prvi plan, a koje mane treba sakriti. Tako da superstar kao superstar nije samo pjevanje već izgled, ponašanje, da ustaneš ujutro kao superstar, da legneš, ne samo pred kamerom. To ti je način života", ispričao je Miletić, koji će biti dio spektakla 'SuperStar' čije će epizode ove jeseni biti dostupne 24 sata prije emitiranja na jedinstvenoj platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Audicije za Superstar su počele

Otkrio je da su se pojedini kandidati na audicijama istaknuli, a složio se s Tončijem Huljićem po pitanju emocija.

"Ono što mi generalno smeta kod mlađih ljudi jest malo suzdržavanje od emocija. To sam primijetio. Ne da je to globalni problem, ali to je prvi što mi je zapelo. Jako talentirani ljudi, ali nekako malo suzdržani od emocija. Ne znam što je to i zašto je tako i toga bi mi baš nedostaje. I na primjer kad im dam diplomu i kažem: 'Prošao si', par kandidata mi je pokazalo emociju. Imam dojam da se nekako boje emocija što nije dobro", rekao je producent.

Nove kandidate korisnici nove streaming platforme VOYO moći će upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone šoua čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.