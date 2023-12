Mladi roker, emotivac i 18-godišnji Humljanin Dino Miklaužić u polufinalnoj emisiji "Superstara" oduševio je publiku, kojoj prenosi svoju emociju te cijenjeni žiri Tončija Huljića, Niku Turković, Severinu i Filipa Miletića, otpjevavši pjesmu "Ti si mi u krvi", Zdravka Čolića, a zanimljivo je to da je s istom pjesmom nastupao i 2016. godine na dječjem showu "Zvjezdice".

Iščekivao je finale

Mladi Humljanin u showu se natjecao s Mijom Ribić, Hanom Ivković, Vanessom Kralj, Andreom Jelonjić, Tonijem Peruškom, Petrom Šegedinom i Ivanom Vidovićem, gdje je proglašen prvim finalistom, a kako nam je rekao, osjeća se presretno, a osim toga, u kolegama koji su ispali, vidi veliki potencijal u glazbenoj karijeri.

"Ne znam još kako se osjećam, još sam pod dojmom cijelog showa, cijelog procesa, da sam toliko daleko dogurao i presretan sam. Čak mi nije toliko žao za ove koji su ispali jer znam da će nešto napraviti od života. Znam da je svatko od njih pametan u muzičkom smislu i znam da će svatko od njih nešto napraviti. Stvarno ono puka sreća", rekao nam je Dino.

Dino Miklaužić o finalu

Dino se složio sa svojim kolegom rokerom Tonijem koji je rekao da je finale iščekivao.

"Kao što smo rekli i ja i Toni već tri puta. Ovo sam iščekivao, ali nisam očekivao. Fiktivno stvarno", tvrdi nam mladi Humljanin.

Spoj emocija i rock'n rolla

Dino je poznat po spoju emocija i rock'n rolla, kojeg planira ponovno predstaviti u finalu i kako on kaže "rasturiti".

"Da rasturim u finalu i da opet pokažem i emociju i rock'n roll, da se sve to isprepleće i opće me više ne privlače ti novci, privlači me pjevati na toj bini i bit s tim ljudima i zabavit se", rekao nam je.

Mladi roker je svoju karijeru započeo još kao dijete, a zanimljivo je to što je 2016. godine proglašen pobjednikom druge sezone glazbenog dječjeg showa Zvjezdice, gdje je također otpjevao pjesmu "Ti si mi u krvi", kojom je i tada poticao emociju kod publike. Naime, Dino nam je priznao kako je emocijama ušao u svijet glazbe te se time smatra vrlo uspješnim.

Dino je 2016. godine nastupao s pjesmom "Ti si mi u krvi" baš kao i sada

"Ušao sam u glazbu s poticanjem emocija kod publike i znam da sam u tome uspješan, tako da to guram nekako, ali u zadnje vrijeme rock'n roll i deranje mi ide isto u korist tako da i to postoji kod mene", otkrio nam je.

Žiri nadahnut njegovim izvedbama

Žiri je vrlo nadahnut njegovim emotivnim izvedbama, a prokomentirali su i Tončijev komentar u prošloj emisiji, gdje je rekao da Dino pjeva kao dječak.

"Prošli put si ušao u koštac s još jednom teškom pjesmom i tada sam ti rekao da zvučiš kao dječak. Moja greška, mislim ti i jesi dječak, ipak imaš 18 godina, ali to kako si sagorio na bini, to kako fino fraziraš, kako prelaziš s fraze u frazu, izgorio si na bini, ali ne vjerujem da ćeš izgorjeti tako kod gledatelja. Ti kako ćeš sve više odrastati, ja tebe vidim kao talijanskog pjevača", rekao mu je Huljić.

Dino u polufinalnoj emisiji

"Ti možda izgledaš kao dječak, evo kad te gledam ličiš mi na moga sina, ali po vokalu to nikada ne bih rekla. I ja sam sigurna ti kada ćeš kasnije pjevati, djevojčice će vrištati, evo već i sada vrište", rekla mu je Severina.

"Najdraža stvar kod tebe mi je što si ti roker, koji s punim pravom uzima ovakve balade i otpjeva ih na svoj način da ih ne mijenja, ali da su jake, konkretne, pametne i prekrasne emocije koje doneseš i svaki put me to ponovno iznenadi", rekla mu je Nika.

"Ubijaš kako pjevaš. Kod tebe je suludo komentirati tvoju tehniku pjevanja, kod tebe možemo komentirati samo jesi li se kontaktirao s Kosmosom ili nisi", rekao mu je Filip.

