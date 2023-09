Ove subote na RTL-u u 20:15 počinje megaspektakl 'Superstar' u čijem žiriju su Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković.

Severina i Nika podijelile su snimke sa snimanja glazbenog showa.

"Šta bi rekla Nika", istaknula je Severina u videu i stavila ruku ispod brade. Zablistala je u crnoj kombinaciji.

Nika je objavila trenutke sa šminkanja i pozirala u crvenom prsluku. Oduševljena Severininom gestom podijelila je i njezin video.

Inače, Severina je ranije podijelila svoje mišljenje o 'Superstaru'.

"Ovom showu će se najviše veseliti moja mama zato što ona meni uvijek kaže: 'A sinko, nema te na televiziji'. Ja njoj nikako nisam mogla objasniti da ipak negdje pjevam i egzistiram bez obzira na televiziju. Međutim, i ona i ja i svi moji bližnji vole takve showove. Doduše, ja ih rijetko gledam i nekako malo sam uvijek bila skeptična zato što ti klinci na kraju nisu poslije postali osobe koje su napunile arenu ili su napravili nekakve velike karijere. Čast iznimkama. I prihvatila sam biti u žiriju 'SuperStara' jer mislim da će ovaj put biti drugačije. Imamo tu Tončija Huljića. On će sigurno zgrabiti nekoga i da će mu neku svoju pjesmu. Imamo tu Filipa koji se svaki put kad izađe neka cura raspameti. Mislim da smo Nika i ja najobjektivnije u ovom žiriju. Mi tražimo emociju, tražimo ono lijepo u ljudima, a Tonči traži da ga netko iznenadi. Ono što je najvažnije je da njihovu emociju koju imaju iskoriste, da je upotrijebe, a mi smo tu samo da je kanaliziramo i da prepoznamo njihov talent. Jedva čekam sljedeće epizode i mislim da će ovo putovanje biti jako zabavno", poručila je pjevačica.

Nika je također progovorila o svojim dojmovima.

"Kad pričamo o SuperStaru, najviše me veseli to otkrivanje ljudi i davanje platforme ljudima koji nisu znali da to imaju u sebi ni da je to veliko, veće od njih samih. Bilo je već par trenutaka koji su me dirnuli i mislim da sam u tim trenucima najviše shvatila da je to poanta bivanja u showu, otkrivanje malo drugačijih, samozatajnih kandidata, koji su nešto što dosad hrvatska scena nije imala prilike čuti, a upravo su dio novog pokreta mladih ljudi koji su na sceni i to mi je najljepši dio cijelog showa", rekla je.

