NE VIDI SEBE KAO POBJEDNICU, ALI... / Anatalia se najviše bojala Tončija, a on joj je priznao da je baš on njezin najveći fan: 'Prošao me strah'

'Potrudila sam se ne razmišljati o tome hoću li proći dalje ili ne, ali jako sam sretna – kako zbog sebe, tako i zbog drugih', priznala nam je ova skromna djevojka