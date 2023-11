Nije tajna da je 'Superstar' uistinu spektakularan show, a to je uoči prve emisije uživo potvrdila i Severina uz koju u žiriju u ovom jedinstvenom glazbenom natjecanju sjede Tonči Huljić, Nika Turković i Filip Miletić. Oni su svoj posao odradili i izabrali 12 najboljih koji su se ove subote predstavili u svom punom sjaju, u prvoj emisiji 'Superstara' uživo. Svoje mjesto među onim najboljima pronašla je i Lana Mandarić, svestrana glazbenica i studentica psihologije.

Uvijek ima tremu, a ona ju najviše "udari" nakon nastupa – kada razmišlja je li uspjela iznijeti pjesmu onako kako je htjela. Za razliku od nekih svojih kolega, ne boji se nikoga u žiriju, a ovoga puta pred njih je stala s pjesmom "You Don't Even Know Me" marokansko-kanadske pjevačice Faouzie.

Svojom je izvedbom s nogu oborila, osim žirija, i voditeljicu Antoniju Blaće kojoj je njezin nastup bio „nešto posebno“.

"Pjevaš u pjesmi da te nitko ne zna, mislim da će te upoznati puno ljudi nakon ovog showa. Ti si večeras bila fantastična, nikad bolja, nikad skoncentriranija…", pohvalila ju je Severina, a Lana je od uzbuđenja pustila i suzu. Pohvale je "pokupila" i od Filipa, Nike i Tončija koji joj je dao savjet – da se ne boji svoga glasa, nego da ga iskoristi u punom sjaju.

'Cijelo vrijeme sam ih gledala'

Gledatelji su odlučili – Lana ide u sljedeći krug, a sretnu, veselu i nasmijanu ulovili smo je kada su se emocije malo slegnule. Proći s ovakvom pjesmom je, kazala nam je, nevjerojatno i to će pamtiti cijeli život.

"Teško je opisati kako se osjećam jer su mi emocije bile toliko pomiješane. Mislim da sam u ovoj pjesmi napokon uspjela pokazati baš onakvu emociju kakvu već dugo držim u sebi. Baš sam se povezala s pjesmom jer sam i sama prošla bullying u mladosti", otkrila nam je Lana.

I prije nastupa znala je tko će ju bodriti u publici, ali i da joj se sprema iznenađenje. Moglo bi se reći da je Lana ovu subotu imala najslađu i najglasniju publiku u studiju 'Superstara'. Ona, inače, uz fakultet radi u jednoj osnovnoj školi kao pomoćna asistentica djevojčici s posebnim potrebama.

"Cijelo vrijeme sam ih gledala. Samo bih ovako pogledala u tu malu dječicu - oni bi se meni smiješili i pokazivali sa svojim ručicama. I to je bilo to, vidjela sam sebe u njima. Naravno, tu je bila i moja obitelji, kao i moji najbliži prijatelji…", rekla nam je Lana koja je sa svojom podrškom bila presretna.

'Ako je ovo sada bila nova verzija mene…'

Nije uopće razmišljala o tome kako će nastup proći, priznala nam je ova simpatična djevojka, a bilo joj je najbitnije ono što osjeća i to što je uspjela izazvati emociju u sebi.

"Usred nastupa sam baš osjetila poriv za plakanjem jer sam baš intenzivno razmišljala o tekstu. Kada su se komentari žirija složili sa nekakvim mojim mislima bila sam, onako, - baš super, lijepo. Još jedan trenutak za pamćenje", priznala nam je Lana pa natuknula što će nam donijeti iduću subotu.

"Uh, smijem li otkriti? Ako je ovo sada bila nova verzija mene, sljedeći put će biti – još jedna drugačija, možda neka brža", nasmijala se Lana.

Preostaje nam jedino čekati iduću epizodu 'Superstara' i vidjet što će nam ova studentica psihologije spremiti. Do tada, cijelu epizodu glazbenog megaspektakla 'Superstar' pogledajte na platformi Voyo.