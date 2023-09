Glazbeni spektakl "Superstar" kreće punim sjajem već u subotu, 23. rujna, s početkom u 20:15 sati na RTL-u. Jedan od talentiranih glazbenika koji će zasigurno osvjetljavati scenu pred žirijem i publikom jest Arijan Djemajlji (24). Osim televizije, cijele epizode showa bit će dostupne i na streaming platformi Voyo, čak 24 sata prije nego što se emitiraju na televiziji.

Arijan ima jasnu viziju za budućnost

Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković su spremni za start najvećeg RTL-ovog projekta sezone "Superstar". Ne nedostaje izvanrednih talenata koji će se suočiti s izazovima i zablistati na sceni, a među njima se ističe iznimno talentirani i svestrani glazbenik, rodom iz Bibinja - Arijan Djemajlji.

Neosporna je velika nagrada koja očekuje pobjednika ovog megapopularnog showa, a ona iznosi čak 50.000 eura. Ukoliko bi osvojio srca gledatelja i žirija, pa time i nagradu u ovom vrtoglavom iznosu, Arijan bi novac uložio u sebe i svoju obitelj.

"Omogućio bih sebi i svojoj obitelji bolji život i uložio bih u glazbenu karijeru. Autorskih pjesama imam dosta i na pretek, samo većinom fale financije, pa bih iskoristio pobjedu za to", izjavio je Arijan u intervjuu za Net.hr.

Kada je riječ o glazbenim planovima, Arijan otkriva: "Jedna autorska pjesma je već snimljena te je u planu izbaciti ju kroz mjesec dva van ako sve bude po planu. Pjesma je 'pop-rock' žanra, a općeniti repertoar moje glazbe je vrlo širok. Od pop-rocka sve do balada, obuhvatio bih razna glazbena područja."

Velika ljubav i podrška obitelji

Arijan ulazi u show "Superstar" s ogromnom podrškom svoje obitelji. No, ono što čini ovu priču posebno emotivnom je činjenica da ga je u show prijavila baš njegova supruga, osoba koja mu je najbliža u životu.

Supruga Arijana, koja je također policajka kao i on, bila je njegov najveći oslonac i 'vjetar u leđa' za ovu glazbenu avanturu. Arijan priznaje da je patio od manjka samopouzdanja, no upravo ga je supruga potaknula da krene prema svojim snovima.

Arijanova obitelj sada broji i malog sina, koji ima samo 5 mjeseci a sigurno će i on navijati za očevu pobjedu.

Glazbena podloga

Arijanova glazbena inspiracija leži u žanrovima poput Tonija Cetinskog, što čini njegovu glazbenu podlogu još intrigantnijom. Osim Tonija, Arijan se nadahnuo i prepoznaje se u glazbi pokojnog Tošeta Proeskog, a upravo pjesme takvog ugođaja planira pokazati na sceni.

Talentirani glazbenik osim vokalnog performansa, svira dva instrumenta- bubanj i gitaru.

"Bubnjeve sam učio svirati od malih nogu, a temeljim se na gitari s kojom bih se volio predstaviti publici", istaknuo je Arijan.

O izazovima u showu

Arijan smatra da će najstroži član žirija biti Tonči, dok će najblaža vjerojatno biti Nika. Unatoč izazovima, ne osjeća strah od nikoga, već je odlučan izraziti svoju strast prema glazbi i osvojiti srca gledatelja.

No, show "Superstar" nosi svoje izazove, kako ističe Arijan: "Najveći izazov mi je povezati se s publikom. Inače mi to nije nikakav problem, ali sada mi je jako važno hoće li me oni prihvatiti i hoće li prihvatiti ono što ja jesam."

Arijan Djemajlji, samouki glazbenik, ističe kako njegova posebnost leži u činjenici da ne odustaje od svojih snova, te kako ga neovisno o rezultatima, ništa ne može spriječiti u postizanju svojih ambicija.

"Bavim se glazbom jer to želim i volim i tu sam da prenesem emociju na publiku te da se oni poistovjete sa mnom."

Osim izazova s publikom i žirijem, Arijan će se suočiti s konkurencijom koja također donosi svoje vlastite talente i ambicije. A nama ostaje vidjeti hoće li Arijanova odlučnost biti dovoljna da ostvari ono po što je došao.

Novi glazbeni megaspektakl "Superstar" na rasporedu je već u subotu, 23. rujna u 20.15 sati na RTL-u.

