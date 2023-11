Večeras je 18-godišnja Anatalia Filimone u Superstaru otpjevala pjesmu 'Read all about it' od Emeli Sande.

Severina je prva komentirala: "Ti imaš sve, malo godina, glas i stas. Predivna je ovo pjesma, predivno si to otpjevala. S tim glasićem kao da si junakinja iz Disneyjevog filma."

"Ti predivno pjevaš, a imaš samo 18 godina. Za dvije godine ćeš biti master. Imaš potencijal da budeš Superstar", rekao joj je Filip Miletić, dok je Tonči Huljić dodao da ju vidi na Euroviziji.

Glazbeni spektakl 'Superstar' možete pratiti na RTL-u od 20.15 sati, ali i na platformi Voyo.