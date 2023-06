“Lijepo je znati da si tu i boriti se za titulu superpara i nagradu s još dva para. Prvi cilj nam je bio da ne ispadnemo prvi, drugi da dođemo do pola, a treći da idemo u finale. Sad jesmo u finalu i sad je cilj pobijediti“, rekao je Tomislav. “Naš put od početka do sada bio je katastrofa“, istaknula je Karmela kroz smijeh.

Filip i Anamarija komentirali su da nisu svjesni da su u finalu. “Baš je brzo prošlo. Proletjelo je“, rekli su. Filip je priznao da je mislio da će doći do finala. “Bili smo malo izgubljeni kad smo došli. Za Ismeta i Azelmu sam od početka pretpostavljala da će doći do finala“, rekla je Anamarija. Opet su se dotaknuli Tomislava i Karmele, odnosno njihovog povratka u kuću. “Netko ima više sreće, netko manje. Karmela se okreće kako vjetar pušte“, rekla je Anamarija.

Tomislav i Karmela prisjetili su se da su dobili poziv za povratak u 'Superpar' na njegov rođendan. “Poklonjenom konju ne gleda se u zube“, istaknuo je Tomislav.

Azelma je priznala da nije vjerovala da će nju i Ismeta uopće zvati u show. “Ipak smo iz druge države i tu je hrpa prijava. I onda su nas zvali. Prvi dan mi se činio nestvarnim jer sam to gledala na televiziji i voljela sam to gledati i odjednom ja sam tu. Pitala sam se je li to moguće“, ispričala je. Ismet je istaknuo da ga je od početka gurala želja za pobjedom. “Rekao sam da idemo pobijediti, idemo do kraja, ali sami sebe smo iznenadili“, rekao je.

