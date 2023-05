Nakon lažnih eliminacija vrijeme je za novi ciklus, ali i za komentiranje jučerašnjih događaja, a svatko će imati svoje viđenje situacije.

''Kako se osjećaš kad si vidio da nas većina ne želi u kući?'' upitat će Anamarija Filipa zabrinuto jer upravo su njih dvoje jučer trebali izletjeti.

Filip će je pokušati utješiti, no ipak će komentirati ponašanje jednog kandidata: ''Za njega sam čuo da je jedini bio malo nesretan. Uporno nas želi izbaciti van, ali mu ne ide''.

Dio žena osamit će se pa komentirati tko je najjača karika u kući, a Azelma će priznati zbog čega je noć provela sama u dnevnoj sobi.

Novi izazov, u kojem će se muškarci kladiti na svoje dame, pokušat će srušiti sve stereotipe o muškim i ženskim poslovima, dame će se natjecati jedna protiv druge, a samo će brzina i spretnost donijeti pobjedu.

Tko je koga komentirao i kako će proći novi izazov, gledatelji će doznati već večeras od 21.15 sati na RTL-u.