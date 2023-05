U 'Superparu' je došlo vrijeme da se na svoje partnere klade žene, a novi zadatak vrlo brzo je pokazao da muškarci ponekad jednostavno ne prepoznaju ono što im je svakodnevno 'pred nosom'.

"Ovaj put muškarac mora pronaći njene stvari, spakirati ih u njen kofer i tek tada je prošao izazov", najavio je Enis današnji izazov koji je nazvao 'Spakiraj me'.

Dakle, muškarci su trebali prepoznati stvari svojih partnerica u pet minuta, a iako se to na prvu činilo kao lak zadatak - njihova nespretnost, neznanje i loše pamćenje razbjesnio je ženski dio.

Ismet skoro sve pogriješio

Među onima koji su podcijenili zadatak bili su i Azelma i Ismet.

Nakon što je Ismet spakirao Azelmin kofer, Azelma je došla u provjeru i počela vaditi iz kofera sve što nije njezino. Nakon što je izvadila gotovo sve stvari, Enis je iz šale upitao Ismeta: "S kim si ti spavao, majku ti tvoju?"

Ismet je pogriješio čak i kad je u pitanju bilo donje rublje pa je izabrao gaće koje nisu bile Azelmine. "One gaće koje je on našao su pamuk, ja to ne nosim", rekla je Azelma i dodala da ona ima ljepše gaće. "Ništa od mog veša ovdje nije bilo", rekla je.

Ostali bez svih eura

Azelma se u Ismeta kladila sa svih 450 eura koliko imaju, ali nažalost, ni oni nisu prošli izazov.

Šou Superpar možeš gledati od ponedjeljka do petka od 21.15 sati na RTL-u, ali i na PLAYU!