Enis je u studiju objasnio novi zajednički izazov. Parovi moraju prenijeti određenu količinu vode od točke A do točke B, no svaki od ponuđenih predmeta na neki način pušta vodu pa oni zajednički moraju smisliti kako će to učiniti. I dok je svaki par imao svoju taktiku kako će prenijeti vodu s točke A na točku B, Anamarija i Filip potpuno zbunjeni tražili su najbolju tehniku. Pokušali su na razne načine, no kada su pronašli kovčeg, napunili su ga s obje strane.

Anamarija i Filip nisu uspjeli završiti izazov na vrijeme zbog čega je Filip bio jako razočaran. Enis Bešlagić im je objasnio pravila u slučaju da još netko nije završio izazov na vrijeme.

"Baš smo totalno sje*ali, da tako kažem, eto. Mislim da smo najgori, sigurno", kazao je Filip, dok Anamarija misli: 'Nismo najgori sigurno, negdje smo dolje, ali nismo najgori'.

"Jednostavno, blokada u glavi. Pa koje dvije budale bi išle puniti i jednu i drugu? Ja za sebe kažem da sam budala", kazao je Filip. Anamarija mu je na to rekla da ne smije biti stalno toliko negativan, a Filip je odvratio: 'Ma nisam bio negativan, ali sam se pitao pa kaj je ovo, pitaš se cijelo vrijeme jesi li glup ili... ma ne znam više'.

