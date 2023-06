Anamarija i Filip, Karmela i Tomislav te Anamarija i Drago za imunitet se moraju izboriti u izazovu 'daj griz'. Anamarija Tukara priznala je da će joj ovaj zadatak teško pasti jer inače ne jede puno mesa, pogotovo prerađevine jer joj to ne odgovara.

Parovi moraju u izazovu što brže pojesti sve do oznake, odnosno do crnog prstena. Koji par to učini prvi, dobiva imunitet.

"Fuj. Ljudi moji, što je ovo. Karmela i Tomislav će to razvaliti, nema što ne jedu“, komentirao je Drago.

“Ne mogu“, rekla je Anamarija Dumić.

“Katastrofa“, složio se Filip.

Dragi se tijekom cijelog izazova povraćalo što je nasmijavalo čak i njegovu suprugu.

Tomislav i Karmela bili su oduševljeni zadatkom. “Probudio je vukove u nama, životinjske instinkte“, komentirali su.

Čini se da im je upravo to pomoglo da pobijede i osvoje imunitet. “Ne moramo jesti dva dana“, rekao je Tomislav.

“Bitnije je da sebi dokažemo da pripadamo u tu kuću“, dodao je.

Anamarija i Filip te Anamarija i Drago idu nakon izazova u eliminacije. “Varalice izborile imunitet“, komentirala je Anamarija Dumić.

“Tomo i Karmela u finalu. Daj bože i da pobijede. Odbit će im se to o glavu“, rekao je Filip.

