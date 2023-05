RASTU TENZIJE U KUĆI / Vericu je razljutio Davor: 'Postoje li pare koje biste vi prihvatili da ponižavate svoju ženu u showu?'; Stigao sarkastičan odgovor

"Da mene netko s 40 godina pravi budalom…koje su to fore? On je glumio da nju ne poštuje? Sori, druže, ali mislim da to tako baš i ne ide", rekla je ljuta Verica.