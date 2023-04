Na RTL-u 17. travnja počinje četvrta sezona zabavno-natjecateljske emisije 'Superpar' u kojoj će deset parova, kladeći se na svoju ljubav, u raznim zadacima pokušati pokazati koliko su spretni, hrabri, srčani i najvažnije - koliko se zapravo poznaju! Kao i u prijašnjim sezonama, gledatelje će kroz show voditi glumac Enis Bešlagić, a prvi dobro odrađen izazov, i ovu sezonu znači isto - najbolji par dobiva najbolji smještaj!

Mjesto radnje postat će vila s bazenom iznad zagrebačkog Miroševca, gdje će natjecatelji skupljati energiju za zanimljive izazove koji su pred njima, a u gotovo 500 kvadratnih metara kuće te 700-tinjak kvadratnih metara okućnice bit će prostora i za ostale aktivnosti na koje su se parovi naviknuli u vanjskom svijetu. Osim sigurnosti njihova novog doma, parovi će dosta vremena boraviti i u studiju Jadran filma, ali i na nekim drugim zanimljivim lokacijama.

'Puno smo igara preselili izvan studija'

"Puno smo igara preselili izvan studija, što nam je otvorilo cijeli spektar novih mogućnosti - dodatnu visinu, vožnju, i to ne samo automobilima nego i nekim drugim vozilima!" kaže kreativna producentica showa Marija-Jelena Zen.

U četvrtoj sezoni inspiracija za nazive soba bili su najpoznatiji ljubavni filmovi, odnosno slavni parovi s filmskog platna, ali scenarij oko smještaja nije se mijenjao - deset je parova, a samo devet soba koje se razlikuju po veličinama i 'kvaliteti' tako da već na samom početku može doći do neslaganja s budućim cimerima jer iz sezone u sezonu dolazi do istih razmirica - zašto je ovaj ili onaj par dobio sobu koju baš nije želio?! Sigurno će svima odmah zapeti za oko najbolja soba imena 'Strina Frida' dok pomame vjerojatno neće biti za onom imena 'Par nijansi sive'. No, kao i dosad, svi parovi imaju iste šanse i samo će najbolji odlučivati tko će spavati na kakvom ležaju!

Natjecatelje očekuje 35 izazova, a jedno je sigurno - neće im biti lako

Natjecatelje očekuje 35 izazova, a jedno je sigurno - neće im biti lako. „Kad su u pitanju igre, nekoliko je 'dobrih starih', ali s izmjenama i dodacima. Morali smo malo zakomplicirati. Ove sezone nismo išli toliko u smjeru 'Fear Factora' kad je o čudnoj hrani riječ, ali zato pojedine izazove ne može svatko izvršiti. Doslovno su kreirani za super parove. Ne smijem odati nijedno iznenađenje, samo ću reći da je GSS prisutan na snimanju, kao sigurnosna mjera. Morat ćete pogledati emisiju da biste doznali zašto“, otkriva Marija-Jelena Zen, koja u u svom timu ima više od 80 ljudi za koje kaže da su odradili uistinu sjajan posao, a ekipa je na setu provela 35 snimajućih dana.

Da bi gledatelji mogli uživati u svakom detalju igara i baš svim reakcijama natjecatelja, snimat će ih 13 kamera i pet GO-pro kamera, a moraju biti spremni i na još neke izazove. „Više vremena provodimo u kući s našim parovima tako da gledatelji mogu očekivati i više 'reality' elemenata. Onome tko bude redovito pratio emisiju, ništa neće promaknuti, upoznat će parove do te mjere da će im se činiti kao da ih poznaju cijeli život“, zaključuje Zen.

A koje će se još prepreke naći pred parovima koji su naumili osvojiti 15.000 eura i titulu superpara - ne propustite pratiti od 17. travnja od 21.15 sati samo na RTL-u!