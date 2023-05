U kući 'Superpara' vlada prava idila među parovima, a tu harmoniju prekida samo priča o izazovima i eliminacijama…

Danas je bila riječ o malo drukčijem izazovu u kojem su dečki trebali pokazati svoju izdržljivost, a djevojke su održale aukciju! „Vaše će dame kupovati određene predmete, licitirati koja za određene predmete daje više novca i koja kupi taj predmet - određuje kojeg će muškarca opteretiti tim predmetom jer će ga morati držati u rukama. Kladite se s pravim novcem, onim koji je ostao od prošlog izazova“, objasnio je Enis zadatak.

Filipova Anamarija kupila je toaletni papir i dala ga Dragi, a Martina reket za badminton koji je dala Tomislavu. Karmela je kupila kapu i dala je Ismaelu. Anamarije Filipova kupila je Dragi balerinke, a njegova Anamarija vratila je okvirom za slike i lizalicom, što je dala Filipu. Za čak 200 eura Dragina Anamarija kupila je kahlicu i dala je Tomislavu, a Anamarija Filipova je objašnjavala kako je igrala taktički i htjela je da potroši što više novca jer je imala najviše u banci. „Kad imam novca, onda trošim“, rekla je Anamarija Dragina.

„Usred igre došli smo do zaključka da se to može odraditi a da nitko ne ispadne“, rekla je Karmela, ali ostale djevojke nisu bile pretjerano zainteresirane za tu ideju. Anamarija Dragina kupila je loptu za pilates koju je dala Ismetu, a on je prigovorio Azelmi što ona nije kupila loptu. Anamarija Filipova je najviše kupovala i opterećivala Dragu, a njezina imenjakinja joj je vraćala. „Ona njemu da balerinke, a ona meni okvir od dva metra“, bunio se Filip. Tomislav je držao najviše stvari, pa je bio veseo kad je dobio njihalicu za bebe zato što je sve mogao strpati u nju. Anamarija Dragina opteretila je Filipa koferom pa je njegova supruga odmah opteretila Dragu kotačem!

Anamarija Dragina kupila je gumu za 200 eura koju je također dala Filipu. „Ti se ideš s njom kačiti, a ima najviše para“, čudio se Filip. Tomislav je dobio i akumulator, a Karmela je kupila ljestve za Filipa. Anamarija Filipova nastavila je opterećivati Dragu koji je sad dobio barski stolac, a njegova je supruga uzvratila udarac i kupila usisavač koji je dala Filipu. Tomislav je od Martine dobio i galon vode, pa biljku, dasku… Karmela je borila s njom, ali ubacila se Anamarija Filipova i dodatno opteretila Tomislava koji nije više mogao držati sve te stvari i ispao je iz igre. „Ubacila se da tebi uvali, i to je to. Nije bila igra, bila je čista eliminacija“, rekla je Karmela, a samo Tomislav i ona nisu prošli izazov.

„Oni su bili jako povezani s Meri i Davorom i mislim da je to samo nastavak priče - većina ukućana ih želi maknuti“, komentirala je Anamarija Dragina, a Karmela je bila jako razočarana. „Ne znam razmišljaju li oni uopće što je fer, a što nije ili je njima to samo zezancija. Nisi imao šanse, dogovorili su se protiv tebe. Nikome se nisu davale stvari od dvadeset i nešto kilograma osim tebi!“ govorila je Karmela svom dečku, a njemu je samo bilo žao što nije izdržao do kraja dok je njoj najviše bilo žao kako se ponijela Anamarija Filipova jer nije to od nje očekivala.

Nakon igre Anamarija i Drago bili su na prvome mjestu, a Karmela i Tomislav na zadnjem. „Ona se povlačila s Meri, zar je očekivala da će joj tu netko biti prijatelj?!“ čudila se Martina što je Karmela povrijeđena zbog izazova, a Karmela je zaključila: „Ovo je igra u kojoj se unaprijed zna poredak! Mi nemamo šanse biti pobjednici, nikako!“

Poslije su parovi čitali emotivna pisma jedni drugima, a Martina i Ismael su prije spavanja slomili krevet.

Hoće li Karmela i Tomislav ostalim parovima pomrsiti konce ili je sadašnji klan jednostavno prejak - ne propustite pogledati u novim epizodama 'Superpara' od 21.15 sati na RTL-u.