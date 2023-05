Animozitet između Martine i Karmele osjetio se tijekom izazova. Borile su se za stalak za vješalice, a potom i za fotelju. To je bila najteža stvar u izazovu i zato je bilo ključno da dođe u nečije ruke. U tu se priču upetljala i Anamarija Dumić.

Čak 150 eura ponudila je voditelju Enisu Bešlagiću, a onda je fotelju dala Tomislavu. I prije no što ju je primio u ruke, ispustio je sve stvari što znači da je ispao iz igre. Tomislav i Karmela jedini su par koji nisu prošli zadatak.

"Ovo je bilo striktno - eliminiram te, odi kući", rekla je ljuta Karmela, dok im je Tomislav obećao da će ih u idućim igrama "rastaviti".

Nakon izazova, Anamarija je pružila ruku protivnicama, dok joj Karmela nije htjela dati svoju.

"Ne, išla si ga eliminirati. Udalji se. To nije bila igra, to je bila čista eliminacija. Ja tvog nisam išla eliminirati, a mogla sam", rekla joj je Karmela. Njezina je teorija da se odlučivalo po principu 'tko ti je draži'. "Nisam to očekivala od Anamarije, ali ja imam ružičaste naočale na očima", rekla je Karmela.

I Dragina Anamarija smatra da će parovi sad raditi na tome da ih izbace iz kuće...

